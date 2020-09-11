فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

تصدّر لوندغارد معظم الحصة، ليُسجّل أسرع أزمنته في آخر محاولاته مع توقيت وقدره دقيقة و30.133 ثانية.

ولم يتمكن تيكتوم سائق التطوير لدى ويليامز في الفورمولا واحد من إزاحة لوندغارد عن الصدارة ليكتفي بالمركز الثاني على شبكة الانطلاق بفارق 0.005 ثانية فقط عن الدنماركي.

المركز الثالث على شبكة الانطلاق ذهب إلى متصدّر البطولة كالوم إيلوت، والذي سيستفيد من التصفيات الكارثية التي خاضها منافسه الرئيسي على اللقب ميك شوماخر، والذي انزلقت سيارته خارج المسار إلى المنقطة الحصوية لتتسبب الأضرار على سيارته في بقائه داخل المرآب والخروج ضمن محاولته الأخيرة ليكتفي بالمركز الـ 15.

في المقابل، سجّل ناشئ آخر لفيراري وهو ماركوس آرمسترونغ أفضل نتائجه في التصفيات هذا العام بتأهّله رابعًا أمام فيليبي دروغوفيتش.

المركز السادس ذهب إلى جيهان داروفالا أمام يوري فيبز الذي تأثّر بخروجه عن المسار كذلك.

فيما كان لوكا غيوتو سائقًا آخر اختبر مرارة الخروج إلى المنطقة الحصوية، لكنّه كان قادرًا على العودة وتسجيل ثامن أسرع زمن أمام روبرت شفارتزمان وجاك أيتكن اللذين أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

هذا وتواصلت معاناة ناشئ ريد بُل وهوندا يوكي تسوتودا في التصفيات، حيث سجّل أسوأ نتيجة له في التجارب التأهيلية منذ الجولة الثالثة في هنغارورينغ خلال هذه الجولة بحلوله بالمركز الـ 11.

نتيجة التصفيات: