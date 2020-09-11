أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
16 ساعات
:
31 دقيقة
:
09 ثانية
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
14 ساعات
:
26 دقيقة
:
09 ثانية
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إستونيا
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي تركيا
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 2 / موجيللو / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

تمكّن كريستيان لوندغارد ناشئ رينو من حصد قطب الانطلاق الأوّل له في الفورمولا 2 بعدما تفوّق على دان تكيتوم بفارق 0.005 ثانية في تصفيات موجيللو.

تصدّر لوندغارد معظم الحصة، ليُسجّل أسرع أزمنته في آخر محاولاته مع توقيت وقدره دقيقة و30.133 ثانية.

ولم يتمكن تيكتوم سائق التطوير لدى ويليامز في الفورمولا واحد من إزاحة لوندغارد عن الصدارة ليكتفي بالمركز الثاني على شبكة الانطلاق بفارق 0.005 ثانية فقط عن الدنماركي.

المركز الثالث على شبكة الانطلاق ذهب إلى متصدّر البطولة كالوم إيلوت، والذي سيستفيد من التصفيات الكارثية التي خاضها منافسه الرئيسي على اللقب ميك شوماخر، والذي انزلقت سيارته خارج المسار إلى المنقطة الحصوية لتتسبب الأضرار على سيارته في بقائه داخل المرآب والخروج ضمن محاولته الأخيرة ليكتفي بالمركز الـ 15.

في المقابل، سجّل ناشئ آخر لفيراري وهو ماركوس آرمسترونغ أفضل نتائجه في التصفيات هذا العام بتأهّله رابعًا أمام فيليبي دروغوفيتش.

المركز السادس ذهب إلى جيهان داروفالا أمام يوري فيبز الذي تأثّر بخروجه عن المسار كذلك.

فيما كان لوكا غيوتو سائقًا آخر اختبر مرارة الخروج إلى المنطقة الحصوية، لكنّه كان قادرًا على العودة وتسجيل ثامن أسرع زمن أمام روبرت شفارتزمان وجاك أيتكن اللذين أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

هذا وتواصلت معاناة ناشئ ريد بُل وهوندا يوكي تسوتودا في التصفيات، حيث سجّل أسوأ نتيجة له في التجارب التأهيلية منذ الجولة الثالثة في هنغارورينغ خلال هذه الجولة بحلوله بالمركز الـ 11.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 10 1:30.133  
2 2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 12 1:30.138 0.005
3 4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 11 1:30.204 0.071
4 5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 10 1:30.317 0.184
5 15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 12 1:30.339 0.206
6 8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 11 1:30.437 0.304
7 1 Estonia جوري فيبس France دامس 12 1:30.486 0.353
8 25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 11 1:30.508 0.375
9 21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 11 1:30.527 0.394
10 9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 12 1:30.533 0.400
11 7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 12 1:30.542 0.409
12 11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 12 1:30.552 0.419
13 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 12 1:30.586 0.453
14 24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 10 1:30.592 0.459
15 20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 10 1:30.924 0.791
16 12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 11 1:30.974 0.841
17 23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 9 1:31.131 0.998
فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا

المقال السابق

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 2
الحدث موجيللو

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يتفوّق على هاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على هاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في موجيللو

بيريز يتلقّى عقوبة التراجع مركزًا في موجيللو بسبب حادثه مع رايكونن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يتلقّى عقوبة التراجع مركزًا في موجيللو بسبب حادثه مع رايكونن

لوكلير تفاجأ بمركزه في التجارب الحرّة على حلبة موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير تفاجأ بمركزه في التجارب الحرّة على حلبة موجيللو

نوريس يعترف بأنّ الحادث في موجيللو كان أسوأ بكثير ممّا بدا على الشاشة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس يعترف بأنّ الحادث في موجيللو كان أسوأ بكثير ممّا بدا على الشاشة

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثانية في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثانية في ميزانو

روسي ينفي اعتزاله الموتو جي بي ويؤكّد اقترابه من إبرام صفقة جديدة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي ينفي اعتزاله الموتو جي بي ويؤكّد اقترابه من إبرام صفقة جديدة

فورمولا 3: زينديلي ينطلق أولًا في جولة موجيللو الختامية الحاسمة للقب
فورمولا 3 فورمولا 3 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: زينديلي ينطلق أولًا في جولة موجيللو الختامية الحاسمة للقب

أحدث الأخبار

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية
F2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت

فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا
F2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على هاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في موجيللو

2
فورمولا 1

بيريز يتلقّى عقوبة التراجع مركزًا في موجيللو بسبب حادثه مع رايكونن

42د
3
فورمولا 1

لوكلير تفاجأ بمركزه في التجارب الحرّة على حلبة موجيللو

4
فورمولا 1

نوريس يعترف بأنّ الحادث في موجيللو كان أسوأ بكثير ممّا بدا على الشاشة

5
فورمولا 1

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

أحدث الأخبار

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية
F2

فورمولا 2: لوندغارد يحصد قطب الانطلاق الأوّل له في موجيللو بفارق 0.005 ثانية

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا
F2

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت
F2

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت

فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا
F2

فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق الثاني في سبا ويُطيح بإيلوت من صدارة الترتيب
F2

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق الثاني في سبا ويُطيح بإيلوت من صدارة الترتيب

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.