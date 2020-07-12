فورمولا 2: لوندغارد ناشئ رينو يسجل أول فوز له من بوابة السباق الرابع في النمسا
هيمن ناشئ رينو كريستيان لوندغارد على مجريات السباق الرابع والأخير ضمن أوّل جولتين للفورمولا 2 في النمسا مسجلًا أولى انتصاراته في البطولة، وذلك بعد تجاوز مبكّر على المنطلق أولا في شبكة الانطلاق المعكوسة دان تيكتوم.
منطلقًا من المركز الثالث، نجح لوندغارد على الفور في الإطاحة بزميله ضمن صفوف آرت ماركوس آرمسترونغ على الانطلاقة، وبعد فترة قصيرة لسيارة الأمان الافتراضية - إثر انزلاق سيارة الفائز بسباق الأمس روبرت شفارتزمان - تقدم ليتجاوز تكيتوم إلى الصدارة في اللفة الرابعة من أصل 28.
وكان الدنماركي قادرًا منذ ذلك الحين على الهروب سريعًا من نطاق "دي آر اس" قبل توسيع صدارته ليحقق فوزًا مريحًا بفارق ثانيتين.
خلف تيكتوم، تواجد ميك شوماخر في المركز الثالث بعد تجاوزه على آرمسترونغ من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع في اللفة 12، لكن لاحقًا، انطلق نظام إطفاء الحرائق في قمرة قيادة الألماني، ما أجبره على العودة إلى خط الحظائر والانسحاب، ليُكمل آرمسترونغ مراكز منصّة التتويج أمام ثنائي يوني-فيرتوزي كالوم إيلوت وغوانيو زهو وسائق كامبوس جاك أيتكن على الترتيب.
فيما أكمل شون غيلايل وسائق هايتيك نيكيتا مازبين ترتيب النقاط في المركزين السابع والثامن.
بينما أكمل جيهان داروفالا ولوكا غيوتو ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|6
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|28
|36:51.582
|2
|2
|دان تيكتوم
|دامس
|28
|36:53.645
|2.063
|3
|5
|ماركوس آرمسترونغ
|آرت غران بري
|28
|37:01.808
|10.226
|4
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|28
|37:02.526
|10.944
|5
|4
|كالوم إلوت
|راشن تايم
|28
|37:03.116
|11.534
|6
|9
|جاك أيتكن
|كامبوس ريسينغ
|28
|37:12.040
|20.458
|7
|1
|شون غيلايل
|دامس
|28
|37:14.537
|22.955
|8
|24
|نيكيتا مازيبين
|هايتيك ريسينغ
|28
|37:15.214
|23.632
|9
|8
|جيهان داروفالا
|كارلين
|28
|37:15.762
|24.180
|10
|25
|لوكا غيوتو
|هايتيك ريسينغ
|28
|37:19.352
|27.770
|11
|14
|نوبوهارو ماتسوشيتا
|ام بي موتورسبورت
|28
|37:19.974
|28.392
|12
|11
|لويس ديليتراز
|شارونغ رايسينغ سيستم
|28
|37:20.829
|29.247
|13
|15
|فيليبي دروجوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|28
|37:24.352
|32.770
|14
|12
|بيدرو بيكيه
|شارونغ رايسينغ سيستم
|28
|37:25.695
|34.113
|15
|17
|جوليانو أليزي
|اتش دبليو آي آي جي
|28
|37:33.403
|41.821
|16
|16
|أرتيم ماركيلوف
|اتش دبليو آي آي جي
|28
|37:40.822
|49.240
|17
|10
|غيلهيرمي سامايا
|كامبوس ريسينغ
|28
|37:42.400
|50.818
|18
|22
|تريدنت
|28
|38:02.893
|1:11.311
|dnf
|20
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|13
|15 laps
|dnf
|7
|يوكي تسونودا
|كارلين
|9
|19 laps
|dnf
|23
|مارينو ساتو
|تريدنت
|1
|27 laps
|dnf
|21
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|0
|28 laps