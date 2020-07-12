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فورمولا 2 / سبيلبرغ 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: لوندغارد ناشئ رينو يسجل أول فوز له من بوابة السباق الرابع في النمسا

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فورمولا 2: لوندغارد ناشئ رينو يسجل أول فوز له من بوابة السباق الرابع في النمسا
12-07-2020

هيمن ناشئ رينو كريستيان لوندغارد على مجريات السباق الرابع والأخير ضمن أوّل جولتين للفورمولا 2 في النمسا مسجلًا أولى انتصاراته في البطولة، وذلك بعد تجاوز مبكّر على المنطلق أولا في شبكة الانطلاق المعكوسة دان تيكتوم.

منطلقًا من المركز الثالث، نجح لوندغارد على الفور في الإطاحة بزميله ضمن صفوف آرت ماركوس آرمسترونغ على الانطلاقة، وبعد فترة قصيرة لسيارة الأمان الافتراضية - إثر انزلاق سيارة الفائز بسباق الأمس روبرت شفارتزمان - تقدم ليتجاوز تكيتوم إلى الصدارة في اللفة الرابعة من أصل 28.

وكان الدنماركي قادرًا منذ ذلك الحين على الهروب سريعًا من نطاق "دي آر اس" قبل توسيع صدارته ليحقق فوزًا مريحًا بفارق ثانيتين.

خلف تيكتوم، تواجد ميك شوماخر في المركز الثالث بعد تجاوزه على آرمسترونغ من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع في اللفة 12، لكن لاحقًا، انطلق نظام إطفاء الحرائق في قمرة قيادة الألماني، ما أجبره على العودة إلى خط الحظائر والانسحاب، ليُكمل آرمسترونغ مراكز منصّة التتويج أمام ثنائي يوني-فيرتوزي كالوم إيلوت وغوانيو زهو وسائق كامبوس جاك أيتكن على الترتيب.

فيما أكمل شون غيلايل وسائق هايتيك نيكيتا مازبين ترتيب النقاط في المركزين السابع والثامن.

بينما أكمل جيهان داروفالا ولوكا غيوتو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 28 36:51.582  
2   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 28 36:53.645 2.063
3   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 28 37:01.808 10.226
4   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 28 37:02.526 10.944
5   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 28 37:03.116 11.534
6   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 28 37:12.040 20.458
7   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 28 37:14.537 22.955
8   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 37:15.214 23.632
9   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 28 37:15.762 24.180
10   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 37:19.352 27.770
11   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 28 37:19.974 28.392
12   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 28 37:20.829 29.247
13   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 28 37:24.352 32.770
14   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 28 37:25.695 34.113
15   17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 28 37:33.403 41.821
16   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 28 37:40.822 49.240
17   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 28 37:42.400 50.818
18   22   Italy تريدنت 28 38:02.893 1:11.311
  dnf 20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 13 15 laps  
  dnf 7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 9 19 laps  
  dnf 23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 1 27 laps  
  dnf 21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 0 28 laps  
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