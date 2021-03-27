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فورمولا 2 / البحرين / تقرير السباق

فورمولا 2: لاوسون يفتتح أولى مواسمه بفوز تقدم به ثنائية ناشئي ريد بُل في البحرين

نجح ليام لاوسون سائق هايتيك وناشئ ريد بُل في الفورمولا 2 في تسجيل أوّل فوز له ضمن أولى مشاركاته في البطولة من بوابة السباق الافتتاحي لموسم 2021 في البحرين، متقدمًا ثنائية لناشئي ريد بُل أمام جيهان داروفالا سائق كارلين.

فورمولا 2: لاوسون يفتتح أولى مواسمه بفوز تقدم به ثنائية ناشئي ريد بُل في البحرين

منطلقًا من المركز الثالث، قام لاوسون بانطلاقة صاروخية تقدم بها إلى الصدارة التي لم يفرّط بها حتى النهاية، لكنّ الطريق نحو الفوز لم تكن سهلة على الإطلاق.

دخل ثنائي ناشئي ريد بُل ضمن معركة محتدمة على الفوز خلال اللفات الأخيرة من السباق الذي امتد لـ 45 دقيقة، وذلك بعدما نجخ داروفالا في شق طريقه من المركز الخامس إلى الثاني.

وقد سلّط الهندي ضغطًا متواصلًا على لاوسون في الوقت الذي شكّل تآكل الإطارات فيه عاملًا حاسمًا، لكنّ الأخير نجح بالتشبّث بمركزه حتى عبور العلم الشطرنجي.

فيما أكمل الناشئ الآخر دايفيد بيكمان سائق شاروز ريسينغ مراكز منصة التتويج أمام روبرت شفارتزمان الذي تقدم من المركز الـ 11.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد كانت انطلاق الصف الأوّل المتألف من ثيو بورشيه وبيكمان بطيئة، ما سمح بتقدم لاوسون إلى الصدارة بالتوجّه إلى منطقة كبح المنعطف الأوّل.

وقد نجح بيكمان كذلك بالتقدم إلى المركز الثاني أمام بورشيه، قبل أن يستعيد الأخير مركزه في نهاية اللفة الافتتاحية.

من جانبه، شقّ شفارتزمان طريقه على نحوٍ سريع جدًا من مركز انطلاقه الـ 11 إلى المركز الخامس بعد ثلاث لفات، وذلك بالرُغم من اقترابه من الاحتكاك بسائق بريما أوسكار بياستري عند المنعطف العاشر.

هذا وشهد السباق تطبيق فترة لسيارة الأمان الاقتراضية إثر توقّف سيارة ماركوس آرمسترونغ عند المنعطف الأوّل، قبل أن تتوقف سيارة رالف بوشونغ كذلك على المسار إثر ما بدا بأنّه مشكلة ميكانيكية.

ومع استنئاف السباق في اللفة الرابعة، نجح لاوسون في توسيع فارق صدارته أمام بورشيه، بيكمان وداروفالا الذي دخل في معركة حامية على المركز الثالث مع بيكمان لعدة لفات.

ومع بلوغ منتصف السباق تمكن الهندي من انتزاع المركز الثالث، قبل أن يتقدم سريعًا ويتجاوز بورشيه إلى مركز الوصافة مستفيدًا من توقف الأخير على المسار.

ورغم ضغطه المتواصل، لم يتمكن داروفالا من تجاوز لاوسون بسبب تآكل الإطارات ليكتفي بالمركز الثاني أمام بيكمان وشفارتزمان.

بياستري تمكن من تجاوز كريستيان لوندغارد نحو المركز الخامس، بينما حل غوانيو زهو سابعًا.

وقد أكمل دان تيكتوم مراكز النقاط الثمانية أمام كل من ليريم زينديلي ويوري فيبز.

جديرٌ بالذكر أن السائقين سيعودون لخوض سباق قصير آخر بطول 45 دقيقة في الساعة 4:40 مساء بتوقيت غرينتش، سيتواجد فيه فيبز على المركز الأول لشبكة الانطلاق المعكوسة.

نتيجة السباق الأول:

المركز   السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1   New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 23     25
2   India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 23 0.900   18
3   Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 23 14.300   15
4   Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 23 17.000   12
5   Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 23 17.500   10
6   Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 23 18.500   8
7   China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 23 22.200   6
8   United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 23 24.800   4
9   Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 23 27.200   2
10   Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 23 27.900    
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فورمولا 2: زو يقتنص قطب الانطلاق الأول في البحرين لكن مركزه قيد التحقيق

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