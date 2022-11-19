فورمولا 2: لاوسون يسجل فوزه الرابع هذا الموسم من بوابة السباق القصير في أبوظبي

تمكن سائق كارلين من تجاوز غريمه من فريق ترايدنت في اللفة 10 لينتزع الصدارة قبل أن يبتعد في الأمام ويتجاوز خط النهاية أولًا بفارق 7.9 ثانية أمام فيرشور الذي سجل منصة تتويجه الرابعة هذا الموسم.

فيما أكمل فيليبي دروغوفيتش حامل اللقب مراكز منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز السابع بعد انتزاعه المركز الثالث قبل لفتين من النهاية.

وكان فيرشور قادرًا في البداية على الحفاظ على صدارته بعد انطلاقه من المركز الأول أمام لاوسون وآموري كورديل، بينما اصطدم في الخلف تيو بورشير بالقسم الخلفي لسيارة جاك دوهان.

بينما خسرلوغان سارجينت عدة مراكز في المنعطفات الأولى، ليتراجع من المركز الخامس إلى التاسع.

وشهد السباق رفع العلم الأحمر في منتصفه بعدما اصطدم إنزو فيتيبالدي وجيهان داروفالا بشكل عنيف قبل أن يرتطما بالحواجز عند مخرج المنعطف الثالث.

وبعد توقّف طويل للسباق، استؤنف السباق مع تسليط لاوسون لضغط كبير على فيرشور، ليقلص الفارق بينهما إلى نصف ثانية بحلول اللفة 9.

وتمكن لاوسون من تجاوز غريمه في اللفة التالية عند المنعطف السادس، ولم يتمكن فيرشور من استعادة الصدارة رغم محاولته ذلك بعد ثلاث منعطفات.

فيما تمكن دروغوفيتش في الخلف من تجاوز دينيس هاوغر في اللفة 17 ليحسم المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب هاوغر أمام كورديل، سارجينت ودوهان، فيما أكمل سائق دامس المراكز الثمانية الأولى المانحة للنقاط.

نتيجة السباق: