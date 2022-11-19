تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
السابق / فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي التالي / فورمولا 2: إيواسا يختتم الموسم بفوز في أبوظبي وسارجينت يؤمّن نقاط السوبرلايسنس
فورمولا 2 / أبوظبي تقرير السباق

فورمولا 2: لاوسون يسجل فوزه الرابع هذا الموسم من بوابة السباق القصير في أبوظبي

سجّل ليام لاوسون فوزه الرابع في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 من بوابة السباق القصير لجولة أبوظبي الختامية متقدمًا على ريتشارد فيرشور في سباق شهد حادثة عنيفة ورفع العلم الأحمر.

فورمولا 2: لاوسون يسجل فوزه الرابع هذا الموسم من بوابة السباق القصير في أبوظبي

تمكن سائق كارلين من تجاوز غريمه من فريق ترايدنت في اللفة 10 لينتزع الصدارة قبل أن يبتعد في الأمام ويتجاوز خط النهاية أولًا بفارق 7.9 ثانية أمام فيرشور الذي سجل منصة تتويجه الرابعة هذا الموسم.

فيما أكمل فيليبي دروغوفيتش حامل اللقب مراكز منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز السابع بعد انتزاعه المركز الثالث قبل لفتين من النهاية.

وكان فيرشور قادرًا في البداية على الحفاظ على صدارته بعد انطلاقه من المركز الأول أمام لاوسون وآموري كورديل، بينما اصطدم في الخلف تيو بورشير بالقسم الخلفي لسيارة جاك دوهان.

بينما خسرلوغان سارجينت عدة مراكز في المنعطفات الأولى، ليتراجع من المركز الخامس إلى التاسع.

وشهد السباق رفع العلم الأحمر في منتصفه بعدما اصطدم إنزو فيتيبالدي وجيهان داروفالا بشكل عنيف قبل أن يرتطما بالحواجز عند مخرج المنعطف الثالث.

وبعد توقّف طويل للسباق، استؤنف السباق مع تسليط لاوسون لضغط كبير على فيرشور، ليقلص الفارق بينهما إلى نصف ثانية بحلول اللفة 9.

وتمكن لاوسون من تجاوز غريمه في اللفة التالية عند المنعطف السادس، ولم يتمكن فيرشور من استعادة الصدارة رغم محاولته ذلك بعد ثلاث منعطفات.

فيما تمكن دروغوفيتش في الخلف من تجاوز دينيس هاوغر في اللفة 17 ليحسم المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب هاوغر أمام  كورديل، سارجينت ودوهان، فيما أكمل سائق دامس المراكز الثمانية الأولى المانحة للنقاط.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 23 -  
2   20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 23 7.900 7.900
3   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 23 8.800 8.800
4   1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 23 14.900 14.900
5   25 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 23 15.400 15.400
6   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 23 15.900 15.900
7   3 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 23 16.500 16.500
8   16 سائق دامس France دامس 23 17.300 17.300
9   10 France تيو بورشير France آرت غران بري 23 17.500 17.500
10   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 23 17.900 17.900
11   9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 23 19.200 19.200
12   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 23 22.000 22.000
13   17 Japan ايومو اواسا France دامس 23 24.100 24.100
14   12 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 23 27.000 27.000
15   24 United States خوان مانويل كوريا Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 23 33.100 33.100

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي
المقال السابق

فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي
المقال التالي

فورمولا 2: إيواسا يختتم الموسم بفوز في أبوظبي وسارجينت يؤمّن نقاط السوبرلايسنس

فورمولا 2: إيواسا يختتم الموسم بفوز في أبوظبي وسارجينت يؤمّن نقاط السوبرلايسنس

أحدث الأخبار

بيريز محبط من واقعة العلم الأزرق مع غاسلي التي أخّرته في معركته مع لوكلير في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز محبط من واقعة العلم الأزرق مع غاسلي التي أخّرته في معركته مع لوكلير في أبوظبي

يرى سيرجيو بيريز أن بيير غاسلي كان يجب أن يُعاقب لتجاهله الأعلام الزرقاء وعرقلته، وذلك بعد خسارته وصافة ترتيب السائقين لصالح شارل لوكلير بعد سباق أبوظبي الختامي.

فيتيل يشعر "بالخواء" بعد وداعه العاطفي للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل يشعر "بالخواء" بعد وداعه العاطفي للفورمولا واحد

قال سيباستيان فيتيل أنه يشعر "بالخواء" بعد جولة أبوظبي الختامية المشحونة بالمشاعر والتي احتفى خلالها البادوك باعتزاله من الفورمولا واحد.

فيرشتابن يُنهي موسم 2022 بفوزٍ جديد في أبوظبي ولوكلير يضمن الوصافة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يُنهي موسم 2022 بفوزٍ جديد في أبوظبي ولوكلير يضمن الوصافة

أكّد ماكس فيرشتابن سيطرته على مجريات موسم 2022 بإنهائه عبر فوزٍ جديدٍ بعد سيطرته في الأمام، في الوقت الذي قدّم فيه شارل لوكلير أداءً مثيرًا ليصدّ سيرجيو بيريز ويحلّ ثانيًا في السباق ويضمن معه وصافة بطولة العالم.

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة لموسم 2022.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.