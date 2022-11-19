فورمولا 2: لاوسون يسجل فوزه الرابع هذا الموسم من بوابة السباق القصير في أبوظبي
سجّل ليام لاوسون فوزه الرابع في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 من بوابة السباق القصير لجولة أبوظبي الختامية متقدمًا على ريتشارد فيرشور في سباق شهد حادثة عنيفة ورفع العلم الأحمر.
تمكن سائق كارلين من تجاوز غريمه من فريق ترايدنت في اللفة 10 لينتزع الصدارة قبل أن يبتعد في الأمام ويتجاوز خط النهاية أولًا بفارق 7.9 ثانية أمام فيرشور الذي سجل منصة تتويجه الرابعة هذا الموسم.
فيما أكمل فيليبي دروغوفيتش حامل اللقب مراكز منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز السابع بعد انتزاعه المركز الثالث قبل لفتين من النهاية.
وكان فيرشور قادرًا في البداية على الحفاظ على صدارته بعد انطلاقه من المركز الأول أمام لاوسون وآموري كورديل، بينما اصطدم في الخلف تيو بورشير بالقسم الخلفي لسيارة جاك دوهان.
بينما خسرلوغان سارجينت عدة مراكز في المنعطفات الأولى، ليتراجع من المركز الخامس إلى التاسع.
وشهد السباق رفع العلم الأحمر في منتصفه بعدما اصطدم إنزو فيتيبالدي وجيهان داروفالا بشكل عنيف قبل أن يرتطما بالحواجز عند مخرج المنعطف الثالث.
وبعد توقّف طويل للسباق، استؤنف السباق مع تسليط لاوسون لضغط كبير على فيرشور، ليقلص الفارق بينهما إلى نصف ثانية بحلول اللفة 9.
وتمكن لاوسون من تجاوز غريمه في اللفة التالية عند المنعطف السادس، ولم يتمكن فيرشور من استعادة الصدارة رغم محاولته ذلك بعد ثلاث منعطفات.
فيما تمكن دروغوفيتش في الخلف من تجاوز دينيس هاوغر في اللفة 17 ليحسم المركز الثالث.
المركز الرابع كان من نصيب هاوغر أمام كورديل، سارجينت ودوهان، فيما أكمل سائق دامس المراكز الثمانية الأولى المانحة للنقاط.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|5
|ليام لاوسون
|كارلين
|23
|-
|2
|20
|ريتشارد فيرشور
|تريدنت
|23
|7.900
|7.900
|3
|11
|فيليبي دروغوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|23
|8.800
|8.800
|4
|1
|دينيس هاوغر
|بريما باورتيم
|23
|14.900
|14.900
|5
|25
|أماوري كورديل
|فان أميرسفورت ريسينغ
|23
|15.400
|15.400
|6
|6
|لوجان سارجينت
|كارلين
|23
|15.900
|15.900
|7
|3
|جاك دوهان
|راشن تايم
|23
|16.500
|16.500
|8
|16
|سائق دامس
|دامس
|23
|17.300
|17.300
|9
|10
|تيو بورشير
|آرت غران بري
|23
|17.500
|17.500
|10
|7
|ماركوس آرمسترونغ
|هايتيك ريسينغ
|23
|17.900
|17.900
|11
|9
|فردريك فيستي
|آرت غران بري
|23
|19.200
|19.200
|12
|8
|يوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|23
|22.000
|22.000
|13
|17
|ايومو اواسا
|دامس
|23
|24.100
|24.100
|14
|12
|كليمنت نوفالاك
|ام بي موتورسبورت
|23
|27.000
|27.000
|15
|24
|خوان مانويل كوريا
|فان أميرسفورت ريسينغ
|23
|33.100
|33.100
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