فورمولا 2: لاوسون يحرز قطب الانطلاق الأول في موناكو

كان فيليبي دروغوفيتش متصدر ترتيب البطولة في صدارة الأزمنة لصالح فريقه ام بي موتورسبورت حتى الثواني الأخيرة، عندما اصطدم بالحواجز عند المنعطف الـ 19 لتُرفع الأعلام الصفراء في المقطع الأخير.

لكن وبالرغم من ذلك، تمكن سائق كارلين من تحسين زمنه مع دقيقة و21.229 ثانية لينتزع قطب الانطلاق الأول.

فيما تصدر تيو بورشير المجموعة "بي" ليصطف على المركز الثاني مع دقيقة و21.535 ثانية.

هذا وسيتواجد أيومو إيواسا على مركز الانطلاق الثالث، وذلك بعدما حلّ ثانيًا في المجموعة الأولى، لكنه تحسن كذلك تحت الأعلام الصفراء، بينما سينطلق يوري فيبز من المركز الرابع لصالح هايتيك.

قطب الانطلاق الأول في السباق القصير مع شبكة انطلاق معكوسة سيكون من نصيب جاك هيوز، وذلك بعدما حلّ خامسًا في تصفيات المجموعة "بي" على الرُغم من حادثته الكبيرة، والتي أنهت الحصة مبكرًا. في حين سيصطف إلى جواره ماركوس آرمسترونغ في المركز الثاني.

تصفيات المجموعة "أيه"

السائقون أصحاب الأرقام الفردية خرجوا إلى المسار على إطارات سوبرسوفت ليسجلوا أولى الأزمنة في التصفيات حول شوارع مونتي كارلو.

وكان دروغوفيتش أول من سجل مع زمن بلغ دقيقة و21.795 ثانية ليعتلي قمة الأزمنة، مع تواجد ليام لاوسون ثانيًا.

لكن رالف بوشونغ تقدم إلى مركز الوصافة مع دقيقة و21.859 ثانية أمام آرمسترونغ ولاوسون.

ومن ثم عاد دروغوفيتش ليحسن زمنه ويسجل دقيقة و21.348 ثانية مع عودة لاوسون إلى المركز الثاني.

فيما تعرض بوشونغ لحادثة ليكتفي بالمركز السابع، وذلك قبل تواصل الدراما بتعرض دروغوفيتش لحادثة كذلك في الثواني الأخيرة ليتمكن لاوسون من تحسين زمنه، ولكن سيتم النظر في زمنه من قبل المراقبين لأنه كان تحت الأعلام الصفراء.

تصفيات المجموعة "بي"

أول الأزمنة السريعة في المجموعة تم تسجيله من قبل كليمينت نوفالاك ليتقدم السائقين أصحاب الأرقام الزوجية مع دقيقة و23.884 ثانية.

لكن ذلك لم يدم طويلًا حيث أطاح به لوغان سارجينت مقتربًا أكثر من أزمنة المجموعة "أيه" مع دقيقة و22.230 ثانية ومتقدمًا على يوري فيبز.

فيما تناوب على الصدارة بعد ذلك كل من جيهان داروفالا وإنزو فيتيبالدي قبل أن يعود فيبز ويتقدم على الجميع بفارق 0.1 ثانية قبل بضع دقائق من النهاية.

لكن الكلمة العليا كانت لتيو بورشير الذي انتزع الصدارة قبل حادثة هيوز الكبيرة التي تسببت برفع العلم الأحمر وأنهت الحصة مبكرًا.