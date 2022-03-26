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فورمولا 2 / جدّة تقرير السباق

فورمولا 2: لاوسون يحرز الفوز بالسباق القصير أمام فيبس في جدّة

نجح ليام لاوسون بتسجيل الفوز بالسباق القصير الفوضوي ضمن منافسات جولة المملكة العربية السعودية في بطولة الفورمولا 2، والذي شهد دخول سيارة الأمان في مناسبتين والعديد من الحوادث.

فورمولا 2: لاوسون يحرز الفوز بالسباق القصير أمام فيبس في جدّة

تقدم سائق كارلين ليتجاوز جايك هيوز على الخط المستقيم قبل لفتين من النهاية، ليُحرز بذلك فوزه الثاني في البطولة.

فيما انتزع يوري فيبس المركز الثاني من هيوز في الثانية الأخيرة، ليعبر خط النهاية بفارق عُشر من الثانية فقط أمام البريطاني بعد معركة ملتهبة في اللفة الأخيرة إثر فترة سيارة الأمان الافتراضية.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد انطلق دينيس هاوغر من المركز الأول، لكن حادثة غريبة كان مراقبي السباق طرفًا فيها تحت سيارة الأمان الأولى، ليتراجع إلى المركز الـ 12 قبل أن يتلقى عقوبة 10 ثوان.

وقد أهدت تلك الحادثة الصدارة إلى كالان ويليامز سائق ترايدنت، والذي حافظ عليها حتى فترة سيارة الأمان الثانية عندما تمكن هيوز من تجاوزه، قبل أن ينجح لاوسون في ذلك أيضاً عند المنعطف الرابع وكذلك فيبس الذي نجح بتجاوز ويليامز كذلك قبل انتزاعه المركز الثاني من هيوز.

المركز الرابع ذهب إلى فيليبي دروغوفيتش بعد تجاوزه ويليامز هو الآخر مع انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية، بينما اكتفى الأسترالي بالمركز الخامس.

هذا وشهد السباق العديد من الحوادث، حيث كان دخول سيارة الأمان للمرة الأولى بسبب ارتطام آموري كورديل بالحواجز عند المنعطف الـ 12 في اللفة الثانية.

وبعد بداية فترة سيارة الأمان، تم إخبار السائقين بالتوجه إلى خط الحظائر، لكن سرعان ما تم عكس ذلك القرار مع رسالة أخرى من المراقبين.

لكن هاوغر كان قد اتبع بالفعل التعليمات الأولى، وتلقى عقوبة، والتي ولّدت حيرة كبيرة لدى فريقه.

ومع انتهاء فترة سيارة الأمان في اللفة السابعة، تقدم دوهان واصطدم بالقسم الخلفي لسيارة لوغان سارجينت على المقطع المستقيم الرئيسي، ما أدّى لعودة سيارة الأمان من جديد.

ومع استنئاف السباق في اللفة 13، فقد تقدم هيوز إلى الصدارة بعد تجاوزه ويليامز عند المنعطف الأول.

وهنا شهد الترتيب خلطًا للأوراق، مع تجاوز لاوسون لويليامز إلى المركز الثاني، بينما تجاوز ماركوس آرمسترونغ فيبس إلى المركز الخامس، وتقدم ريتشارد فيرشور إلى المركز الثامن متجاوزًا رالف بوشونغ.

وقبل لفتين من النهاية، تم تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية بعدما توقفت سيارة آرمسترونغ على المسار وهو في المركز السادس، لتتبقى لفة واحدة فقط من المنافسات.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph منصات الصيانة الانسحاب النقاط الإضافي
1   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 20 47:55.487     154.279     10  
2   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 47:58.653 3.166 3.166 154.109     9 1
3   24 United Kingdom جايك هيوز فان أميرسفورت ريسينغ
 20 47:58.711 3.224 0.058 154.106     8  
4   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 20 48:00.333 4.846 1.622 154.019     7  
5   21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 20 48:01.764 6.277 1.431 153.943     6  
6   20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 20 48:07.608 12.121 5.844 153.631     5  
7   17 أيومو إيواسا Japan نيسان إي.دامس 20 48:09.007 13.520 1.399 153.557     4  
8   15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 20 48:09.941 14.454 0.934 153.507     3  
9   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 20 48:10.724 15.237 0.783 153.466     2  
10   4 Japan مارينو ساتو فيرتوزي ريسينغ
 20 48:11.527 16.040 0.803 153.423

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فورمولا 2: دروغوفيتش يقتنص قطب الانطلاق الأول في اللحظات الأخيرة في جدّة
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