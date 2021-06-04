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فورمولا 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو

نجح ليام لاوسون سائق فريق "هايتيك غران بري" في تسجيل الزمن الأسرع في تصفيات جولة باكو للفورمولا 2، لينطلق أولًا أمام زميله بالفريق وناشئ ريد بُل يوري فيبز.

فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو

سجّل لاوسون الزمن الأسرع في الحصة مع دقيقة و54.217 ثانية، بفارق عُشر من الثانية فقط أمام فيبز، الذي تصدّر التجارب الحرة هذا الصباح، وسط معركة حامية بين الثاني على قطب الانطلاق الأول للسباق الرئيسي في هذه الجولة يوم الأحد.

المركز الثالث كان من نصيب أوسكار بياستري سائق "بريما ريسينغ"، بفارق عُشرين من الثانية عن الصدارة، حيث تقدّم على ثيو بورشيه الذي أكمل صف الانطلاق الثاني.

دان تكيتوم سائق "كارلين" حلّ خامسًا أمام ناشيء أكاديمية فيراري وسائق "دامس" ماركوس آرمسترونغ.

هذا وتحدّد تلك الحصة شبكة انطلاق سباق الأحد الرئيسي، في حين تتحدد شبكة انطلاق السباق القصير لغد السبت عبر عكس ترتيب العشرة الأوائل في هذه الحصة.

ما يضع روبرت شفارتزمان سائق "بريما ريسينغ" على قطب الانطلاق الأول للسباق القصير الأول، وينضم عليه على صف الانطلاق جيهان داروفالا سائق "كارلين".

فيما سينطلق في سباق الغد من المركز الثالث متصدر ترتيب البطولة غوانيو زهو أمام رالف بوشونغ سائق "كامبوس ريسينغ".

وبالعودة إلى مجريات حصة اليوم، فقد كان بورشيه أول من اعتلى صدارة الأزمنة مع دقيقة و55.455 ثانية، قبل أن يُطيح به تيكتوم بفارق عُشر من الثانية فقط.

ومع انتصاف الحصة، انتزع آرمسترونغ الصدارة أمام كريستيان لوندغارد، بورشيه، لاوسون وفيبز.

قبل أن تكون الكلمة العُليا في النهاية لصالح لاوسون أمام زميله فيبز.

جديرٌ بالذكر أنّ شبكة انطلاق السباق القصير الثاني يوم غد السبت تتحدد عبر عكس ترتيب العشرة الأوائل في السباق القصير الأول.

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فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث

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