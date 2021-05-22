فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

كان سائق "هايتيك" في عالم آخر لوحده على المسار الزلق، بعد أن تقدم إلى الصدارة في اللفة الخامسة بعد حركة تجاوز جريئة على أوسكار بياستري.

ومع وصوله إلى الصدارة، بدا لاوسون مرتاحاً للغاية بالرغم من أن النيوزيلندي واجه تحدياً قوياً من دان تيكتوم مع بدء الحلبة بالجفاف.

وبالرغم من دخول سيارة الأمان لاحقاً، لكن ناشئ الفورمولا 2 نجح بالحفاظ على تركيزه ليحقق فوزه الثاني هذا الموسم أمام تيكتوم، بينما أكمل بياستري ترتيب مراكز منصة التتويج بعد دفاع شرس أمام يوري فيبز.

وكانت هناك دراما حتى قبل انطلاقة السباق بدأت مع مشكلة في سيارة ماركوس أرمسترونغ صاحب قطب الانطلاق الأول لشبكة الانطلاق المعكوسة مع التوجه للاصطفاف.

وتم دفع سيارته إلى منصة الصيانة لينطلق من خط الحظائر ما ترك موقعه فارغاً على شبكة الانطلاق.

ومع انطفاء الأضواء، اتجه بياستري إلى الصدارة، بينما حصل احتكاك بين مارينو ساتو وجيانلوكا بيتيكوف دفع الأخير إلى الحواجز.

واتجه السباق من سيء إلى أسوء مع انسحاب أرمسترونغ بعد توقف سيارته في اللفة الثانية ليتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

ومع استئناف السباق، واصل لاوسون هجومه على بياستري حتى اللفة الخامسة وبدا أنه أسرع منه على المسار الرطب لينجح باقتناص الصدارة، ومن ثم الابتعاد بسرعة بفارق وصل إلى 3 ثوانٍ، بينما بدأ بياستري يستعد لهجوم تيكتوم خلفه.

تم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية مجدداً لاستعادة سيارة ساتو المتوقفة، وبعدا وجد تيكتوم طريقة للتجاوز إلى المركز الثاني أمام بياستري.

وبالرغم من جهوده لاقتناص الصدارة إلا أن لاوسون نجح بالتمسك بمركزه.

المركز الخامس كان من نصيب رالف بوشونغ، أمام ريتشارد فيرشور، ليريم زينديلي، جيهان داروفالا وجاك أيتكن الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق