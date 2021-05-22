تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو
فورمولا 2 / موناكو تقرير السباق

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

قدم ليام لاوسون قيادة مذهلة على المسار الرطب الذي كان قد بدأ في الجفاف، ليحرز فوزاً مستحقاً ضمن سباق الفورمولا 2 الثاني على حلبة موناكو.

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

كان سائق "هايتيك" في عالم آخر لوحده على المسار الزلق، بعد أن تقدم إلى الصدارة في اللفة الخامسة بعد حركة تجاوز جريئة على أوسكار بياستري.

ومع وصوله إلى الصدارة، بدا لاوسون مرتاحاً للغاية بالرغم من أن النيوزيلندي واجه تحدياً قوياً من دان تيكتوم مع بدء الحلبة بالجفاف.

وبالرغم من دخول سيارة الأمان لاحقاً، لكن ناشئ الفورمولا 2 نجح بالحفاظ على تركيزه ليحقق فوزه الثاني هذا الموسم أمام تيكتوم، بينما أكمل بياستري ترتيب مراكز منصة التتويج بعد دفاع شرس أمام يوري فيبز.

 وكانت هناك دراما حتى قبل انطلاقة السباق بدأت مع مشكلة في سيارة ماركوس أرمسترونغ صاحب قطب الانطلاق الأول لشبكة الانطلاق المعكوسة مع التوجه للاصطفاف.

وتم دفع سيارته إلى منصة الصيانة لينطلق من خط الحظائر ما ترك موقعه فارغاً على شبكة الانطلاق.

ومع انطفاء الأضواء، اتجه بياستري إلى الصدارة، بينما حصل احتكاك بين مارينو ساتو وجيانلوكا بيتيكوف دفع الأخير إلى الحواجز.

واتجه السباق من سيء إلى أسوء مع انسحاب أرمسترونغ بعد توقف سيارته في اللفة الثانية ليتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

ومع استئناف السباق، واصل لاوسون هجومه على بياستري حتى اللفة الخامسة وبدا أنه أسرع منه على المسار الرطب لينجح باقتناص الصدارة، ومن ثم الابتعاد بسرعة بفارق وصل إلى 3 ثوانٍ، بينما بدأ بياستري يستعد لهجوم تيكتوم خلفه.

تم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية مجدداً لاستعادة سيارة ساتو المتوقفة، وبعدا وجد تيكتوم طريقة للتجاوز إلى المركز الثاني أمام بياستري.

وبالرغم من جهوده لاقتناص الصدارة إلا أن لاوسون نجح بالتمسك بمركزه.

المركز الخامس كان من نصيب رالف بوشونغ، أمام ريتشارد فيرشور، ليريم زينديلي، جيهان داروفالا وجاك أيتكن الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق

المركز   السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل الانسحاب النقاط الإضافي
1   New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 47:45.758       15 2
2   United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 28 47:53.826 8.068 8.068   12  
3   Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 28 47:54.591 8.833 0.765   10  
4   Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 47:54.998 9.240 0.407   8  
5   France ثيو بورشيه France آرت غران بري 28 47:55.927 10.169 0.929   6  
6   Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 28 48:00.094 14.336 4.167   4  
7   Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 28 48:02.207 16.449 2.113   2  
8   Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 28 48:07.210 21.452 5.003   1  
9   India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 28 48:09.720 23.962 2.510      
10   United Kingdom جاك أيتكن اتش دبليو ايه 28 48:10.136 24.378 0.416      
11   Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 28 48:33.051 47.293 22.915      
12   Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 28 48:57.715 1:11.957 24.664      
13   Italy أليسيو ديليدا اتش دبليو ايه 27 48:02.293 1 لفة 1 لفة      
14   Brazil غيلهيرمي سامايا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 27 49:15.621 1 لفة 1:13.328      
15   Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 26 48:03.300 2 لفة 1 لفة      
16   China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 26 48:17.618 2 لفة 14.318      
  dnf Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 23 5 لفة     الانسحاب    
  dnf Israel روي نيساني France دامس 22 6 لفة     الانسحاب    
  dnf Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 16 12 لفة     الانسحاب    
  dnf Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 9 19 لفة     الانسحاب    
  dnf New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 2 26 لفة     الانسحاب    
  dnf Brazil جيانلوكا بيتكوف Spain كامبوس ريسينغ 0       الانسحاب    
المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو

المقال السابق

فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 2
الحدث موناكو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021

3
فورمولا 1

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"

22س
4
فورمولا 1

روزبرغ تعليقاً على احتمال عودته إلى الفورمولا واحد: المال لا يمكن أن يغريني

5
فورمولا 1

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

أحدث الأخبار
فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني
F2

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو
F2

فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو

21-05-2021
فورمولا 2: بورشيه ينطلق أولًا في السباق الرئيسي في موناكو
F2

فورمولا 2: بورشيه ينطلق أولًا في السباق الرئيسي في موناكو

20-05-2021
فورمولا 2: زهو يشق طريقه نحو الفوز بالسباق الرئيسي في البحرين
F2

فورمولا 2: زهو يشق طريقه نحو الفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

28-03-2021
فورمولا 2: بياستري يحقق فوزاً مثيراً خلال اللفة الأخيرة
F2

فورمولا 2: بياستري يحقق فوزاً مثيراً خلال اللفة الأخيرة

27-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
المشاكل والصعوبات أمام فئات الناشئين في سباقات السيارات 06:32
فورمولا 2
01-02-2021

المشاكل والصعوبات أمام فئات الناشئين في سباقات السيارات

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي 05:09
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي 05:05
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي

حادثة ميك شوماخر في التصفيات 01:57
فورمولا 2
07-09-2020

حادثة ميك شوماخر في التصفيات

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا 05:00
فورمولا 2
03-09-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على ساينز بـ 0.047 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"

روزبرغ تعليقاً على احتمال عودته إلى الفورمولا واحد: المال لا يمكن أن يغريني
فورمولا 1 فورمولا 1

روزبرغ تعليقاً على احتمال عودته إلى الفورمولا واحد: المال لا يمكن أن يغريني

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

زافناور: على أستون مارتن إدراك أن المركز الثالث "خطوة بعيدة المنال"
فورمولا 1 فورمولا 1

زافناور: على أستون مارتن إدراك أن المركز الثالث "خطوة بعيدة المنال"

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

نوريس: مكلارين توقّعت وتيرة فيراري السريعة في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: مكلارين توقّعت وتيرة فيراري السريعة في موناكو

أحدث الأخبار

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو

فورمولا 2: بورشيه ينطلق أولًا في السباق الرئيسي في موناكو
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بورشيه ينطلق أولًا في السباق الرئيسي في موناكو

فورمولا 2: زهو يشق طريقه نحو الفوز بالسباق الرئيسي في البحرين
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: زهو يشق طريقه نحو الفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.