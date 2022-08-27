فورمولا 2: لاوسن يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يتقدّم إلى المركز الرابع في سبا
سيطر ليام لاوسن على السباق القصير ضمن جولة سبا-فرانكورشان ليُحقّق فوزه الثاني هذا الموسم من سلسلة الفورمولا 2.
حصل سائق كارلن على انطلاقة جيّدة من المركز الخامس ووصل إلى المنعطف الأوّل بزخمٍ جيّد لينتزع المركز الثاني، قبل أن يتمكّن من خطف الصدارة من رالف بوشونغ في اللفّة الثانية على خطّ كيميل المستقيم.
وبنى لاوسن أفضليّة 4.7 ثانية في الصدارة بحلول اللفّة الـ 11 قبل أن تدخل سيارة الأمان حينها بسبب حادث زميله لوغان سارجنت من المركز التاسع.
وبالرغم من مخاوفه حيال إطاراته بعد خمس لفّات فقط، تمكّن ناشئ ريد بُل من صدّ هجمات بوشونغ عند إعادة الانطلاقة ليشقّ طريقة نحو الفوز بفارق 3.8 ثانية عن جاك دوهان الذي تمكّن من الإطاحة ببوشونغ.
من جانبه قدّم فيليبي دروغوفيتش متصدّر الترتيب العام والحائز على قطب الانطلاق الأوّل للسباق الرئيسي أداءً جيّدًا ليحلّ رابعًا بعد انطلاقه من المركز الثامن.
وذهب المركز الخامس إلى ريتشارد فيرشور سائق تريدنت، حيث تقدّم الهولندي على تيو بورشير وماركوس أرمسترونغ.
أمّا المركز الثامن فقد كان من نصيب دافيد بيكمان، بينما أكمل أيومو إيواسا ودينيس هاوغر ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
فورمولا 2: بورشير يعيد إشعال معركة اللقب بعد فوزه بالسباق الرئيسي في المجر
فورمولا 2: دوهان يصد هجمات دروغوفيتش ليحقق الفوز في بلجيكا
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فورمولا 2: دوهان يصد هجمات دروغوفيتش ليحقق الفوز في بلجيكا
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فورمولا 2: لاوسن يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يتقدّم إلى المركز الرابع في سبا
سيطر ليام لاوسن على السباق القصير ضمن جولة سبا-فرانكورشان ليُحقّق فوزه الثاني هذا الموسم من سلسلة الفورمولا 2.
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