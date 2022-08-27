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فورمولا 2 / سبا تقرير السباق

فورمولا 2: لاوسن يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يتقدّم إلى المركز الرابع في سبا

سيطر ليام لاوسن على السباق القصير ضمن جولة سبا-فرانكورشان ليُحقّق فوزه الثاني هذا الموسم من سلسلة الفورمولا 2.

فورمولا 2: لاوسن يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يتقدّم إلى المركز الرابع في سبا

حصل سائق كارلن على انطلاقة جيّدة من المركز الخامس ووصل إلى المنعطف الأوّل بزخمٍ جيّد لينتزع المركز الثاني، قبل أن يتمكّن من خطف الصدارة من رالف بوشونغ في اللفّة الثانية على خطّ كيميل المستقيم.

وبنى لاوسن أفضليّة 4.7 ثانية في الصدارة بحلول اللفّة الـ 11 قبل أن تدخل سيارة الأمان حينها بسبب حادث زميله لوغان سارجنت من المركز التاسع.

وبالرغم من مخاوفه حيال إطاراته بعد خمس لفّات فقط، تمكّن ناشئ ريد بُل من صدّ هجمات بوشونغ عند إعادة الانطلاقة ليشقّ طريقة نحو الفوز بفارق 3.8 ثانية عن جاك دوهان الذي تمكّن من الإطاحة ببوشونغ.

من جانبه قدّم فيليبي دروغوفيتش متصدّر الترتيب العام والحائز على قطب الانطلاق الأوّل للسباق الرئيسي أداءً جيّدًا ليحلّ رابعًا بعد انطلاقه من المركز الثامن.

وذهب المركز الخامس إلى ريتشارد فيرشور سائق تريدنت، حيث تقدّم الهولندي على تيو بورشير وماركوس أرمسترونغ.

أمّا المركز الثامن فقد كان من نصيب دافيد بيكمان، بينما أكمل أيومو إيواسا ودينيس هاوغر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات الفارق الفاصل
1   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 18    
2   3 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 18 3.800 3.800
3   15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 18 5.700 1.900
4   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 18 6.300 0.600
5   20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 18 8.400 2.100
6   10 France تيو بورشير France آرت غران بري 18 8.600 0.200
7   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 18 9.400 0.800
8   24 Germany ديفيد بيكمانن Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 18 10.000 0.600
9   17 Japan ايومو اواسا France دامس 18 10.800 0.800
10   1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 18 11.100 0.300
11   16 Israel روي نيساني France دامس 18 11.600 0.500
12   4 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 18 14.000 2.400
13   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 18 15.800 1.800
14   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 18 16.300 0.500
15   9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 18 16.700 0.400
16   21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 18 17.600 0.900
17   12 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 18 18.500 0.900
18   25 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 18 18.500 0.000
19   23 Colombia تاتيانا كالديرون Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 18 19.000 0.500
20   14 Germany ليريم زينديلي Spain كامبوس ريسينغ 18 23.200 4.200
  انسحب 6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 10    
  انسحب 2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 0    
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فورمولا 2: بورشير يعيد إشعال معركة اللقب بعد فوزه بالسباق الرئيسي في المجر
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فورمولا 2: دوهان يصد هجمات دروغوفيتش ليحقق الفوز في بلجيكا

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