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فورمولا 2 / أخبار عاجلة

فورمولا 2: فريق كارلين يعلن ضم تيكتوم لموسم 2021

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فورمولا 2: فريق كارلين يعلن ضم تيكتوم لموسم 2021

سيخوض دان تيكتوم موسمه الثاني في الفورمولا 2 مع فريق كارلين، ليكمل تشكيلة السائقين إلى جانب جيهان داروفالا.

سائق ريد بُل الناشئ السابق، سجل فوزاً واحداً وثلاث منصات تتويج خلال موسمه الأول الكامل في البطولة العام الماضي مع "دامس"، لينهي بالمركز 11 ضمن الترتيب العام.

وبعد خوض تجارب مع كارلين بعد الموسم في البحرين الشهر الماضي، تم الإعلان عن ضمه لصفوف الفريق لموسم 2021.

فقال: "أنا أتطلع قدماً للموسم، والعمل مع فريق كارلين".

وأكمل: "لقد خضنا تجارب مثمرة في البحرين، وأنا أشعر أنني بت جزءاً من الفريق. عملنا معاً بشكل جيد".

وأردف: "أثبت فريق كارلين أنه قادر على الفوز بالسباقات منذ نهاية الموسم الماضي، وأتطلع قدماً للاستفادة من ذلك وخوض تحدي  البطولة".

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وتيكتوم جزء من برنامج ويليامز للناشئين، ويلعب دور سائق الاختبارات منذ العام الماضي.

من جهته قال تريفو كارلين مالك الفريق: "نحن متحمسون للغاية لضم دان لفريقنا".

وأكمل: "نحن نعرفه منذ فترة، وقد عملنا معاً لفترة قصيرة منذ عدة سنوات، إضافة إلى تجارب بعد الموسم في البحرين. إنه سريع جداً وسائق رائع".

وأردف: "سنعمل معه على تطوير جميع مهاراته وخبراته من أجل تحقيق تقدم ثابت وأداء قوي".

واسترسل: "لدينا تشكيلة مثيرة للغاية من السائقين اليافعين مع دان وجيهان، ولا أكاد أطيق صبراً لرؤيتهما على الحلبة".

يشار إلى أنّ سيشارك مع كارلين خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين بين 8 و10 مارس/آذار، قبل الجولة الافتتاحية في 27 مارس على حلبة الصخير.

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