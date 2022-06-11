تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / فورمولا 2: فيبس يقتنص قطب الانطلاق الأول في باكو التالي /  فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة
فورمولا 2 / باكو تقرير السباق

فورمولا 2: فيستي يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في باكو

تمكن فريدريك فيستي من تسجيل فوزه الأول في الفورمولا 2 من بوابة السباق القصير في باكو، حيث انتزع الصدارة من جيهان داروفالا مع إعادة الانطلاقة الثانية بعد سيارة الأمان.

فورمولا 2: فيستي يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في باكو

تقدم سائق آرت غران بري إلى الصدارة لفترة وجيزة بعد تجاوزه المنطلق أولًا جايك هيوز على الانطلاقة، لكن تراجعه عند مخرج المنعطف الأول سمح لداروفالا سائق بريما بتجاوزه إلى الصدارة، ليتراجع الدنماركي إلى المركز الثالث.

وفي اللفة السادسة عاد فيستي بحركة تجاوز جريئة ليتقدم على هيوز سائق فان أميرسفورت ريسينغ إلى المركز الثاني.

وبدأت لعبة الانتظار من هنا، إذ وبالرُغم من عدم تمكنه من تجاوز داروفالا مع إعادة الانطلاقة الأولى للسباق، لكن دخول سيارة الأمان لمرة أخرى أتى مباشرة ليتمكن ناشئ مرسيدس من الاستفادة من غلق المكابح الذي قام به المتصدر ليتقدم إلى المركز الأول.

ويسجل ذلك الانتصار الأولى لفيستي في الفورمولا 2، والأول له منذ فوزه بالسباق الرئيسي في الفورمولا 3 في النمسا العام الماضي.

داروفالا أكمل السباق في المركز الثاني، حيث تمكن من صد هجوم ليام لاوسون الذي أحرز آخر مراكز منصة التتويج لصالح كارلين.

وشهد السباق دخول سيارة الأمان إثر اصطدام دينيس هاوغر بالحواجز إثر محاولته تجاوز تيو بورشير.

ومع استنئاف السباق في اللفة 17، كان داروفالا في الصدارة، لكن سيارة أمان أخرى سارعت بالدخول على الفور إثر حادثة التصادم بين إنزو فيتيبالدي ويوري فيبس.

لكن هذه المرة ومع إعادة الانطلاقة، أغلق داروفالا مكابحه ما سمح لفيستي بتجاوزه إلى الصدارة وتحقيق الفوز.

المركز الرابع في السباق ذهب إلى ماركوس آرمسترونغ أمام متصدر الترتيب فيليبي دروغوفيتش ولوغان سارجنيت، بورشير وأيومو إيواسا.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 21 48:36.014  
2   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 21 48:36.394 0.380
3   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 21 48:37.116 1.102
4   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 48:37.531 1.517
5   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 21 48:37.778 1.764
6   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 21 48:38.192 2.178
7   10 France تيو بورشير France آرت غران بري 21 48:38.682 2.668
8   17 Japan ايومو اواسا France دامس 21 48:39.260 3.246
9   24 United Kingdom جايك هيوز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 21 48:41.510 5.496

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: فيبس يقتنص قطب الانطلاق الأول في باكو
المقال السابق

فورمولا 2: فيبس يقتنص قطب الانطلاق الأول في باكو
المقال التالي

 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة

 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة
فورمولا 2 فورمولا 2

 فورمولا 2: هاوغر يحرز الفوز بالسباق الرئيسي في باكو بعد حادثة فيبز المؤسفة

فورمولا 2: فيستي يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في باكو
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: فيستي يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في باكو

فورمولا 2: فيبس يقتنص قطب الانطلاق الأول في باكو
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: فيبس يقتنص قطب الانطلاق الأول في باكو

فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز بالسباق الرئيسي في موناكو ويوسع صدارته للترتيب
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز بالسباق الرئيسي في موناكو ويوسع صدارته للترتيب

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.