فورمولا 2: فيستي يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في باكو

تقدم سائق آرت غران بري إلى الصدارة لفترة وجيزة بعد تجاوزه المنطلق أولًا جايك هيوز على الانطلاقة، لكن تراجعه عند مخرج المنعطف الأول سمح لداروفالا سائق بريما بتجاوزه إلى الصدارة، ليتراجع الدنماركي إلى المركز الثالث.

وفي اللفة السادسة عاد فيستي بحركة تجاوز جريئة ليتقدم على هيوز سائق فان أميرسفورت ريسينغ إلى المركز الثاني.

وبدأت لعبة الانتظار من هنا، إذ وبالرُغم من عدم تمكنه من تجاوز داروفالا مع إعادة الانطلاقة الأولى للسباق، لكن دخول سيارة الأمان لمرة أخرى أتى مباشرة ليتمكن ناشئ مرسيدس من الاستفادة من غلق المكابح الذي قام به المتصدر ليتقدم إلى المركز الأول.

ويسجل ذلك الانتصار الأولى لفيستي في الفورمولا 2، والأول له منذ فوزه بالسباق الرئيسي في الفورمولا 3 في النمسا العام الماضي.

داروفالا أكمل السباق في المركز الثاني، حيث تمكن من صد هجوم ليام لاوسون الذي أحرز آخر مراكز منصة التتويج لصالح كارلين.

وشهد السباق دخول سيارة الأمان إثر اصطدام دينيس هاوغر بالحواجز إثر محاولته تجاوز تيو بورشير.

ومع استنئاف السباق في اللفة 17، كان داروفالا في الصدارة، لكن سيارة أمان أخرى سارعت بالدخول على الفور إثر حادثة التصادم بين إنزو فيتيبالدي ويوري فيبس.

لكن هذه المرة ومع إعادة الانطلاقة، أغلق داروفالا مكابحه ما سمح لفيستي بتجاوزه إلى الصدارة وتحقيق الفوز.

المركز الرابع في السباق ذهب إلى ماركوس آرمسترونغ أمام متصدر الترتيب فيليبي دروغوفيتش ولوغان سارجنيت، بورشير وأيومو إيواسا.

نتيجة السباق: