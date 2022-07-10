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فورمولا 2 / ريد بُل رينغ تقرير السباق

فورمولا 2: فيرشور يغامر مع الإطارات ويهيمن على السباق الرئيسي في النمسا

فرض ريتشارد فيرشور سيطرة كاملة على مجريات السباق الرئيسي لجولة النمسا في الفورمولا 2، حيث غامر مع الإطارات لينتزع الصدارة قبل عبور خط النهاية بفارق 13 ثانية عن منافسيه.

فورمولا 2: فيرشور يغامر مع الإطارات ويهيمن على السباق الرئيسي في النمسا

انطلق سائق ترايدنت من المركز الثامن، حيث كان أكثر مركز متقدم يستخدم الإطارات الملساء، فيما اعتمد السبعة الأوائل إطارات الأمطار "ويت".

لكن المسار الذي كان يجف سريعًا شهد تراجع السبعة الأوائل في الترتيب وتقدم السائق الهولندي من المركز الثامن إلى الصدارة خلال 4 منعطفات فقط في اللفة السادسة.

ومن ثم ابتعد فيرشور في الأمام ليبني فارقًا ضخمًا ويعبر خط النهاية بفارق 10.7 ثانية أمام روبرتو مرعي - الذي تراجع لاحقًا إلى المركز الخامس إثر عقوبة تجاوز حدود المسار.

هذا وورث جيهان داروفالا المركز الثاني بعد انطلاقه من المركز الـ 11. فيما تقدم لوغان سارجينت كذلك إلى المركز الثالث بعد عبوره خط النهاية رابعًا.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد تجاوز يوري فيبس سائق هايتيك المنطلق أولًا فريدريك فيستي إلى الصدارة على الانطلاقة.

فيما تقدم أيومو إيواسا إلى المركز الثاني، قبل أن يستعيد فيستي مركز الوصافة، بينما تقدم جاك دوهان مركزين إلى المركز الرابع وتقد تيو بورشير إلى المركز السادس.

سارجينت تمكن من انتزاع المركز الرابع من دوهان عند المنعطف العاشر  قبل دخول سيارة الأمان في اللفة الثانية إثر احتكاك ماركوس آرمسترونغ وداروفالا، ما أنهى على سباق النيوزلندي مبكرًا.

مع استئناف السباق، تجاوز بورشير دوهان بعد بضع لفات، وذلك قبل بدء الفوضى التي شهدت تراجع أولئك المعتمدين إطارات ويت، حيث عانى فيليبي دروغوفيتش من مشكلة وتراجع للمركز الـ 19، بينما تراجع دوهان وبورشير كذلك إلى المركزين الـ 18 والـ 16 تواليًا.

وانتهز فيرشور هذه الفرصة ليشق طريقه مستعينًا بأفضلية الإطارات الملساء ويتجاوز 7 سيارات أمامه في أربع منعطفات فقط، ويتقدم للصدارة ويحقق الفوز. فيما تبعه داروفالا كذلك بذات الاستراتيجية.

وبعد سلسلة العقوبات المتأخرة بسبب تجاوز حدود المسار، فقد ذهب المركز الرابع إلى إنزو فيتيبالدي أمام مرعي، دينيس هاوغر وجاك هيوز.

بينما أكمل أولي كالدويل، إيواسا وفيبس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 40    
2   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 40 13.700  
3   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 40 14.100  
4   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 40 14.600  
5   15 Spain روبرتو مرعي Spain كامبوس ريسينغ 40 15.700  
6   1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 40 20.100  
7   24 United Kingdom جايك هيوز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 40 24.200  
8   14 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 40 26.200  
9   17 Japan ايومو اواسا France دامس 40 27.200  
10   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 40 27.900  

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فورمولا 2: سارجينت يتفوق على بورشير في سيلفرستون ويصبح أول أمريكي يحرز الفوز في السلسلة
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