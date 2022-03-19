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فورمولا 2 / البحرين تقرير السباق

فورمولا 2: فيرشور يتفوق على داروفالا ويفوز بالسباق القصير في البحرين

تمكن ريتشارد فيرشور من حصد فوزه الثاني في الفورمولا 2 من بوابة السباق القصير في البحرين، حيث انتزع الصدارة في الأمتار الأولى من السباق وتشبّث بها حتى النهاية.

فورمولا 2: فيرشور يتفوق على داروفالا ويفوز بالسباق القصير في البحرين

استفاد سائق ترايدنت من الانطلاقة الضعيفة لصاحب قطب الانطلاق الأول فيليبي درغوفيتش ليتقدم إلى صدارة السباق.

كما تسجل تلك النتيجة الفوز الأول لفريق ترايدنت في الفورمولا 2 منذ انتصار لوكا غيوتو في سيبانغ في 2016.

هذا وبعد انطلاقته الضعيفة، تراجع دروغوفيتش خارج الثلاثة الأوائل، حيث استفاد رالف بوشونغ وجيهان داروفالا كذلك من مشاكل البرازيلي الذي اكتفى في النهاية بالمركز الخامس.

وبعد معركة طويلة بين بوشونغ وداروفالا، كانت الغلبة من نصيب الأخير الذي تقدم للمركز الثاني، في الوقت الذي انتزع فيه ليام لاوسون آخر مراكز منصة التتويج لصالح كارلين قبل لفتين من النهاية.

بوشونغ حلّ رابعًا أمام دروغوفيتش، بينما تواجد لوغان سارجينت بالمركز السادس لصالح كارلين، بعد أن تجاوز يوري فيبز الذي واجه المشاكل في اللفات الأخيرة.

وقد شهد السباق تطبيق سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 15 بعد احتكاك جايك هيوز وكليمينت نوفالاك، إذ توقفت سيارة الأول على المسار بينما اضطرّ الأخير لتغيير الجناح الأمامي على سيارته.

وقد تلقّى نوفالاك عقوبة 10 ثوانٍ لتسببه بتلك الحادثة، ومع استنئاف السباق، حاول بوشونغ استعادة مركز الوصافة من داروفالا، ولكن سرعان ما عاد الأخير ليحافظ على تقدمه.

المركز الثامن ذهب إلى أيومو إيواسا الذي انطلق من المركز الـ 22، حيث تقدم على دينيس هوفر حامل لقب الفورمولا 3 الذي حل تاسعًا.

نتيجة السباق:

المركز   السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 23 -  
2   India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 23 1.800 1.800
3   New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 23 4.900 4.900
4   Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 23 6.900 6.900
5   Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 23 8.800 8.800
6   United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 23 9.200 9.200
7   Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 23 13.300 13.300
8   أيومو إيواسا Japan نيسان إي.دامس 23 15.700 15.700
9   Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 23 17.600 17.600
10   Australia جاك دوهان فيرتوزي ريسينغ
 23 21.400 21.400
11   Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 23 22.900 22.900

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فورمولا 2: دوهان ناشئ ألبين يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام بورشير في البحرين
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فورمولا 2: دوهان ناشئ ألبين يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام بورشير في البحرين
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