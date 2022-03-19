فورمولا 2: فيرشور يتفوق على داروفالا ويفوز بالسباق القصير في البحرين

استفاد سائق ترايدنت من الانطلاقة الضعيفة لصاحب قطب الانطلاق الأول فيليبي درغوفيتش ليتقدم إلى صدارة السباق.

كما تسجل تلك النتيجة الفوز الأول لفريق ترايدنت في الفورمولا 2 منذ انتصار لوكا غيوتو في سيبانغ في 2016.

هذا وبعد انطلاقته الضعيفة، تراجع دروغوفيتش خارج الثلاثة الأوائل، حيث استفاد رالف بوشونغ وجيهان داروفالا كذلك من مشاكل البرازيلي الذي اكتفى في النهاية بالمركز الخامس.

وبعد معركة طويلة بين بوشونغ وداروفالا، كانت الغلبة من نصيب الأخير الذي تقدم للمركز الثاني، في الوقت الذي انتزع فيه ليام لاوسون آخر مراكز منصة التتويج لصالح كارلين قبل لفتين من النهاية.

بوشونغ حلّ رابعًا أمام دروغوفيتش، بينما تواجد لوغان سارجينت بالمركز السادس لصالح كارلين، بعد أن تجاوز يوري فيبز الذي واجه المشاكل في اللفات الأخيرة.

وقد شهد السباق تطبيق سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 15 بعد احتكاك جايك هيوز وكليمينت نوفالاك، إذ توقفت سيارة الأول على المسار بينما اضطرّ الأخير لتغيير الجناح الأمامي على سيارته.

وقد تلقّى نوفالاك عقوبة 10 ثوانٍ لتسببه بتلك الحادثة، ومع استنئاف السباق، حاول بوشونغ استعادة مركز الوصافة من داروفالا، ولكن سرعان ما عاد الأخير ليحافظ على تقدمه.

المركز الثامن ذهب إلى أيومو إيواسا الذي انطلق من المركز الـ 22، حيث تقدم على دينيس هوفر حامل لقب الفورمولا 3 الذي حل تاسعًا.

نتيجة السباق: