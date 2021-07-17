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فورمولا 2 / سيلفرستون تقرير السباق

فورمولا 2: فيرشور يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز بسباق سيلفرستون القصير الثاني

أحكم ريتشارد فيرشور قبضته على مجريات السباق القصير الثاني ضمن جولة سيلفرستون في الفورمولا 2 من البداية وحتى النهاية، مُترجمًا قطب الانطلاق الأول إلى باكورة انتصاراته في السلسلة.

فورمولا 2: فيرشور يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز بسباق سيلفرستون القصير الثاني

سجّل ناشئ "ام بي موتورسبورت" - الذي أكمل الموسم الماضي من الفورمولا 3 في المركز التاسع - أول منصة تتويج له بعد انطلاقه من المركز الأول بفضل صيغة شبكة الانطلاق المعكوسة من ترتيب السباق الأول صباح اليوم.

فيما حلّ ماركوس آرمسترونغ ثانيًا لصالح دامس، مسجلًا منصة تتويجه الأولى هذا الموسم، بينما أكمل دان تيكتوم سائق كارلين ترتيب مراكز منصة التتويج على أرضه وأمام جماهيره.

المركز الرابع كان من نصيب أوسكار بياستري سائق بريما أمام ليام لاوسون سائق هايتيك وزميله يوري فيبز.

فيليبي دروغو فيتش سائق يوني-فيرتوزي حلّ سابعًا أمام دايفيد بيكمان الذي أكمل مراكز النقاط لصالح فريقه تشاروز ريسينغ.

غوانيو يو زهو الذي خسر صدارة الترتيب صباح اليوم انطلق من مؤخرة الترتيب، لكن عددًا من الحوادث وسيارات الأمان سمحوا له بتعويض ذلك التأخر ليُكمل السباق في المركز الـ 12.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حافظ ثلاثي الصدارة فيرشور، آرمسترونغ وتيكتوم على مراكزهم على الانطلاق، قبل أن يجرّب بياستري حظه في مواجهة لاوسون، إذ أوشك الثنائي على الاحتكاك، لكن الأخير حافظ على مركزه الرابع.

فيما شهد السباق حادثة كبيرة بين رالف بوشونغ وأليسيو ديليدا عند المقطع الأول، ما تسبب بأضرار بالغة على السيارتين ودخول سيارة الأمان التي ظلت على المسار حتى نهاية اللفة الرابعة، ليستفيد بياستري من ذلك ويتقدم إلى المركز الرابع عقب استئناف السباق متجاوزًا فيبز.

حادثٌ كبير آخر كان بطلاه بينت فيسكال وجيهان داروفالا في اللفة السابعة، حيث انسحب على إثر الأول وأجبر الأخير على دخول منصة الصيانة لوضع جناح أمامي جديد. كما دخلت سيارة الأمان من جديد.

وقد تمكن بياستري بعد ملاحقة حثيثة من تجاوز لاوسون من الجهة الداخلية في اللفة 18، ليتقدم إلى المركز الرابع.

أمّا روبرت شفارتزمان الفائز بالسباق الأول صباح اليوم، فقد انزلقت سيارته بريما بعد صعوده على الحفف الجانبية، ليتراجع من المركز التاسع إلى الـ 14 في اللفة ما قبل الأخيرة.

جديرٌ بالذكر أنّ بياستري سينطلق من المركز الأول في سباق الغد الرئيسي أمام زهو وفيرشور وتيكتوم.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 21 42:38.809  
2   17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 21 42:40.011 1.202
3   5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 21 42:41.159 2.350
4   2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 21 42:46.535 7.726
5   7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 42:50.970 12.161
6   8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 42:53.688 14.879
7   4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 21 42:54.331 15.522
8   14 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 42:55.371 16.562
9   12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 21 42:56.959 18.150
10   10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 21 42:57.428 18.619
11   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 21 42:58.392 19.583
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فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق القصير الأول أمام فيبز في سيلفرستون

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