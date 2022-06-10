فورمولا 2: فيبس يقتنص قطب الانطلاق الأول في باكو

سجّل السائق الإستوني دقيقة و53.762 ثانية ليعتلي قمة جدول الأزمنة في حصة شهدت رفع العلم الأحمر.

واستفاد فيبس من التواجد ضمن هواء نظيف في المقطع الأوسط، حيث حسّن زمنه السابق بأربعة أعشار من الثانية ليحرز قطب الانطلاق الأول للسباق الرئيسي يوم الأحد.

وتقدم فيبس بفارق 0.15 ثانية فقط أمام ليام لاوسون الذي تواجد بالمركز الرابع قبل محاولات التحسين الأخيرة من السائقين.

فيما سجّل دينيس هاوغر أفضل نتيجة له في التصفيات بحلوله ثالثًا لصالح بريما، لكنه قيد التحقيق الآن لتسريحه غير الآمن أمام أحد السائقين مع خروجهم من خط الحظائر لمحاولاتهم الأخيرة.

وبالعودة إلى مجريات التصفيات، فقد كانت الصدارة المبدئية من نصيب جايك هيوز سائق فان أميرسفورت ريسينغ ضمن المحاولات الأولى، حيث سجّل دقيقة و56.556 ثانية.

وذلك قبل أن يعتلي أيومو إيواسا قمة جدول التواقيت ضمن محاولته الأولى لصالح دامس مسجلًا دقيقة و54.483 ثانية.

ومع انتهاء المحاولات الأولى، كان إيواسا في الصدارة أمام هاوغر بفارق 0.6 ثانية، بينما تواجد متصدر الترتيب فيليبي دروغوفيتش ثالثًا لصالح ام بي موتورسبورت.

وخرج السائقون لمحاولاتهم الثانية قبل 11 دقيقة من النهاية، لكن تم رفع العلم الأحمر إثر اصطدام إيواسا بالحواجز عند مخرج المنعطف الثالث.

وإثر استئناف الحصة، اعتلى ريتشارد فيرشور الصدارة لفترة وجيزة مسجلًا دقيقة و54.029 ثانية، لكن سرعان ما تمّت الإطاحة به من قِبَل فيبس.

المركز الرابع ذهب إلى ماركوس آرمسترونغ أمام دروغوفيتش، فيرشور ولوغان سارجينت.

هذا وسينطق هيوز من المركز الأول في سباق السبت القصير مع شبكة الانطلاق المعكوسة، يأتي خلفه فريدريك فيستي سائق آرت وجيهان داروفالا سائق بريما.

شبكة الانطلاق: