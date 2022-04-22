فورمولا 2: فيبس يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام إيواسا

كان رالف بوشونغ أوّل من يُسجّل لفّة سريعة إثر تأخير انطلاق الحصّة بسبب امتداد حصّة تصفيات الفورمولا واحد، وذلك بعد تحقيقه 1:45.248 دقيقة.

لكنّ كليمون نوفالاك سائق ام.بي موتورسبورت سرعان ما تفوّق عليه لبرهة، قبل أن يعود بوشونغ لتحسين زمنه إلى أن أطاح بيه فيبس.

ومن ثمّ جاء الدور على جايك هيوز الذي تواجد في الصدارة عندما رٌفعت الأعلام الحمراء.

ولدى استئناف الحصّة فقد بدأت الأزمنة بالتهاوي سريعًا إلى أنّ تمكّن فيبس من تسجيل 1:40.221 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وذهب المركز الثاني إلى الياباني أيومو إيواسا، حيث كان على بُعد 0.157 ثانية عنه.

أمّا الأسترالي جاك دوهان فقد تواجد في المركز الثالث أمام بوشونغ، وذلك في ظلّ تغطية 0.275 ثانية للأربعة الأوائل.

وكان المركز الخامس من نصيب دينيس هاوغر سائق بريما، أما تيو بورشير فقد حلّ سابعًا أمام جيهان داروفالا.

وذهب المركز التاسع إلى ماركوس آرمسترونغ، في حين أكمل لوغان سارجنت ترتيب العشرة الأوائل.