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فورمولا 2: فيبز يسجّل فوزه الثاني على التوالي في باكو

نجح يوري فيبز سائق "هايتيك غران بري" في تسجيل فوزه الثاني على التوالي في باكو من بوابة السباق الرئيسي لجولة الفورمولا 2، حيث تمكّن من صد هجمات أوسكار بياستري سائق "بريما ريسينغ".

فورمولا 2: فيبز يسجّل فوزه الثاني على التوالي في باكو

خرج فيبز ناشئ ريد بُل منتصرًا في معركته مع زميله ليا لاوسون لينتزع صدارة السباق في اللفة الأولى، حيث عبر خط النهاية أولًا بفارق أكثر من ثانية أمام بياستري ليضع 25 نقطة في جُعبته.

وبذلك الفوز - بعد انتصاره في السباق القصير الثاني بالأمس - يتقدم فيبز إلى المركز الرابع في ترتيب السائقين.

آخر مراكز منصة التتويج كان من نصيب روبرت شفارتزمان، بعد انطلاقه من المركز العاشر، في حين حلّ فيليبي دروغوفيتش رابعًا لصالح فريقه "يوني-فيرتوزي".

المركز الخامس ذهب إلى رالف بوشونغ سائق "كامبوس ريسينغ"، وذلك بعد انطلاقه من المركز السابع، حيث أكمل السباق أمام لاوسون الذي اكتفى بالمركز السادس بعد انطلاقه من المركز الأول في سباق الـ 28 لفة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد انتزع فيبز الصدارة من لاوسون عند المنعطف الأوّل، لتشتعل الدراما من اللفة الأولى في السباق الأخير لهذه الجولة.

وخلال السباق، حصل لاوسون على عقوبة 10 ثوان إثر حركته الدفاعية أمام ثيو بورشيه، وكذلك تلقى بياستري عقوبة 5 ثواني لخروجه غير الآمن بعد وقفة صيانته أمام دروغوفيتش.

لكن وبالرُغم من تراجعه في الترتيب، نجح لاوسون بالعودة والتقدم إلى المركز الثامن بحلول اللفة 15، قبل أن يتقدم إلى المركز السادس مع نهاية السباق.

المركز السابع ذهب إلى جيهان داروفالا أمام دان تيكتوم، في حين أكمل كريستيان لوندغارد وليريم زينديلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 -  
2 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 28 6.100 6.100
3 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 28 12.600 12.600
4 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 28 22.400 22.400
5 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 28 24.400 24.400
6 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 26.200 26.200
7 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 28 28.000 28.000
8 5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 28 29.800 29.800
9 9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 28 34.000 34.000
10 12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 28 36.100 36.100
11 22 United Kingdom جاك أيتكن اتش دبليو أيه ريسلاب
 28 36.900 36.900
12 14 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 28 39.900 39.900
13 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 28 47.900 47.900
14 11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 28 48.700 48.700
15 25 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 28 55.400 55.400
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فورمولا 2: فيبز يسجّل فوزه الأول من بوابة سباق باكو الثاني

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