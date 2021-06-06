فورمولا 2: فيبز يسجّل فوزه الثاني على التوالي في باكو

خرج فيبز ناشئ ريد بُل منتصرًا في معركته مع زميله ليا لاوسون لينتزع صدارة السباق في اللفة الأولى، حيث عبر خط النهاية أولًا بفارق أكثر من ثانية أمام بياستري ليضع 25 نقطة في جُعبته.

وبذلك الفوز - بعد انتصاره في السباق القصير الثاني بالأمس - يتقدم فيبز إلى المركز الرابع في ترتيب السائقين.

آخر مراكز منصة التتويج كان من نصيب روبرت شفارتزمان، بعد انطلاقه من المركز العاشر، في حين حلّ فيليبي دروغوفيتش رابعًا لصالح فريقه "يوني-فيرتوزي".

المركز الخامس ذهب إلى رالف بوشونغ سائق "كامبوس ريسينغ"، وذلك بعد انطلاقه من المركز السابع، حيث أكمل السباق أمام لاوسون الذي اكتفى بالمركز السادس بعد انطلاقه من المركز الأول في سباق الـ 28 لفة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد انتزع فيبز الصدارة من لاوسون عند المنعطف الأوّل، لتشتعل الدراما من اللفة الأولى في السباق الأخير لهذه الجولة.

وخلال السباق، حصل لاوسون على عقوبة 10 ثوان إثر حركته الدفاعية أمام ثيو بورشيه، وكذلك تلقى بياستري عقوبة 5 ثواني لخروجه غير الآمن بعد وقفة صيانته أمام دروغوفيتش.

لكن وبالرُغم من تراجعه في الترتيب، نجح لاوسون بالعودة والتقدم إلى المركز الثامن بحلول اللفة 15، قبل أن يتقدم إلى المركز السادس مع نهاية السباق.

المركز السابع ذهب إلى جيهان داروفالا أمام دان تيكتوم، في حين أكمل كريستيان لوندغارد وليريم زينديلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: