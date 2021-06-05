فورمولا 2: فيبز يسجّل فوزه الأول من بوابة سباق باكو الثاني

انطلق ناشيء ريد بُل فيبز من المركز الثالث، لكنّه انتزع الصدارة بحلول اللفة 11، قبل أن يفرض سيطرته على السباق ويُنهيه في المركز الأول بفارق سبعة أعشار من الثانية أمام الوصيف دايفيد بيكمان سائق "شاروز ريسينغ".

المركز الثالث كان من نصيب جيهان داروفالا سائق كارلين، بعد انطلاقه من المركز السابع، في حين حل بينت فيسكال سائق "ترايدنت" رابعًا بعد انطلاقه من المركز الأول.

وقد شهدت مجريات دخول سيارة الأمان في مناسبتين، وانسحاب ست سيارات إثر عدة حوادث.

فيما بزغ نجم عدد من السائقين، لعلّ أبرزهم كان ليام لاوسون الذي أكمل السباق سابعًا منطلقًا من المركز الـ 20، وكذلك دان تيكتوم الذي تقدم إلى المركز السادس بالرُغم من تواجده في المركز الأخير في اللفة الثانية.

أوسكار بياستري سائق "بريما ريسينغ" تمكن من حصد المركز الثامن - آخر مراكز النقاط - بعد انطلاقه من المركز الـ 19.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد اصطدم غوانيو زهو مع تكيتوم عند المنعطف الأول، ما أنهى على سباق الأوّل، قبل أن يخرج ليريم زينديلي عن المسار وينسحب كذلك في اللفة الأولى.

بعد ذلك بلحظات، تسببت حادثة بين ثيو بورشيه ورالف بوشونغ في إلحاق أضرار على سيارة الأخير وانسحاب الأول، وهو ما تسبب بدخول سيارة الأمان.

وقد تسبب أحد سائقي ترايدنت بحادثة أخرى استدعت دخول سيارة الأمان لمرة ثانية، قبل أن يستأنف السباق في اللفة 8، قبل أن يصطدم كريستيان لوندغارد بالحواحز وينتهي سباقه كذلك قبل لحظات من حدوث ذات الأمر لماركوس آرمسترونغ.

في اللفة الـ 11، تمكن فيبز مستفيدًا من كذلك من انتزاع الصدارة من فيسكال، ليحافظ على صدارته حتى عبوره العلم الشطرنجي.

جديرٌ بالذكر أنّ ليام لاوسون سينطلق في سباق الغد الرئيسي من المركز الأوّل، أمام فيبز، بياستري، بورشيه، تيكتوم وآرمسترونغ.

نتيجة السباق: