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فورمولا 2 / باكو تقرير السباق

فورمولا 2: فيبز يسجّل فوزه الأول من بوابة سباق باكو الثاني

نجح يوري فيبز سائق "هايتيك غران بري" في تسجيل فوزه الأول في الفورمولا 2 من بوابة السباق الثاني الفوضوي ضمن جولة باكو، والذي شهد دخول سيارة الأمان في مناسبتين والعديد من الحوادث.

فورمولا 2: فيبز يسجّل فوزه الأول من بوابة سباق باكو الثاني

انطلق ناشيء ريد بُل فيبز من المركز الثالث، لكنّه انتزع الصدارة بحلول اللفة 11، قبل أن يفرض سيطرته على السباق ويُنهيه في المركز الأول بفارق سبعة أعشار من الثانية أمام الوصيف دايفيد بيكمان سائق "شاروز ريسينغ".

المركز الثالث كان من نصيب جيهان داروفالا سائق كارلين، بعد انطلاقه من المركز السابع، في حين حل بينت فيسكال سائق "ترايدنت" رابعًا بعد انطلاقه من المركز الأول.

وقد شهدت مجريات دخول سيارة الأمان في مناسبتين، وانسحاب ست سيارات إثر عدة حوادث.

فيما بزغ نجم عدد من السائقين، لعلّ أبرزهم كان ليام لاوسون الذي أكمل السباق سابعًا منطلقًا من المركز الـ 20، وكذلك دان تيكتوم الذي تقدم إلى المركز السادس بالرُغم من تواجده في المركز الأخير في اللفة الثانية.

أوسكار بياستري سائق "بريما ريسينغ" تمكن من حصد المركز الثامن - آخر مراكز النقاط - بعد انطلاقه من المركز الـ 19.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد اصطدم غوانيو زهو مع تكيتوم عند المنعطف الأول، ما أنهى على سباق الأوّل، قبل أن يخرج ليريم زينديلي عن المسار وينسحب كذلك في اللفة الأولى.

بعد ذلك بلحظات، تسببت حادثة بين ثيو بورشيه ورالف بوشونغ في إلحاق أضرار على سيارة الأخير وانسحاب الأول، وهو ما تسبب بدخول سيارة الأمان.

وقد تسبب أحد سائقي ترايدنت بحادثة أخرى استدعت دخول سيارة الأمان لمرة ثانية، قبل أن يستأنف السباق في اللفة 8، قبل أن يصطدم كريستيان لوندغارد بالحواحز وينتهي سباقه كذلك قبل لحظات من حدوث ذات الأمر لماركوس آرمسترونغ.

في اللفة الـ 11، تمكن فيبز مستفيدًا من كذلك من انتزاع الصدارة من فيسكال، ليحافظ على صدارته حتى عبوره العلم الشطرنجي.

جديرٌ بالذكر أنّ ليام لاوسون سينطلق في سباق الغد الرئيسي من المركز الأوّل، أمام فيبز، بياستري، بورشيه، تيكتوم وآرمسترونغ.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 -  
2   14 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 3.200 3.200
3   6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 21 3.800 3.800
4   24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 21 4.600 4.600
5   1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 21 5.000 5.000
6   5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 21 6.200 6.200
7   7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 6.700 6.700
8   2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 21 9.100 9.100
9   10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 21 13.300 13.300
10   4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 21 15.400 15.400
11   20 Italy ماتيو نانيني Spain كامبوس ريسينغ 21 17.900 17.900
12   22 United Kingdom جاك أيتكن اتش دبليو أيه ريسلاب
 21 22.800 22.800
13   25 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 21 25.600 25.600
14   15 Brazil غيلهيرمي سامايا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 49.900 49.900
15   23 Italy أليسيو ديليدا اتش دبليو أيه ريسلاب 21 52.000 52.000
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فورمولا 2: شفارتزمان يفرض هيمنته ويسجّل أول فوز له هذا الموسم من بوابة باكو

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