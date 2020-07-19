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فورمولا 2 / هنغارورينغ / تقرير السباق

فورمولا 2: غيوتو يصد هجمات إيلوت ويفوز بسباق المجر الثاني

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فورمولا 2: غيوتو يصد هجمات إيلوت ويفوز بسباق المجر الثاني
19-07-2020

تمكّن سائق الفورمولا 2 المخضرم لوكا غيوتو من صد هجمات القادم بقوة من الخلف كالوم إيلوت ليفوز بسباق شبكة الانطلاق المعكوسة المثير لجائزة المجر الكبرى على حلبة هنغارورينغ.

آثر غيوتو وفريقه هايتيك جي بي البقاء على مجموعة وحيدة من إطارات "ميديوم" في مواجهة استراتيجية المتصدّرين الآخرين بالانتقال إلى إطارات "سوفت" في منتصف السباق.

سرعان ما نجح سائق فيرتوزي إيلون ببناء فارق 4 ثوانٍ أمام غيوتو في بداية السباق، لكنّ تلك الأفضلية تقلّصت إلى 1.9 ثانية بحلول الوقت الذي انتقل فيه البريطاني إلى إطارات سوفت بعد لفّة من قيام صاحب المركز الثالث ميك شوماخر بذات الأمر.

وبحلول نهاية لفّته الأولى على إطارات "سوفت"، ومع بقاء 10 لفات على نهاية السباق، كان إيلوت على بُعد 40.5 ثانية خلف غيوتو، حيث بدأ يتقليص ما متوسطه 4 ثوانٍ في كل لفة من المتصدر.

ومع بقاء لفّة واحدة على النهاية، كان إيلوت متأخّرًا فقط بفارق 4.9 ثانية عن غيوتو الذي بدا ضمن صدارة مريحة قبل أن يغلق مكابحه عند المنعطف الأوّل ويخرج عن المسار ويخسر نصف تلك الأفضلية في لحظتها.

وبالوصول إلى المنعطف الأخير، كان إيلوت خلف غيوتو مباشرة، لكنّ الخبرة لعبت دورها لصالح الأخير الذي تمكّن من حجز غريمه وتحقيق الفوز بفارق 0.4 ثانية.

إيلوت لم يواجه تهديدًا من شوماخر البعيد في الخلف ليحسم مركز الوصافة لصالحه أمام الألماني.

روبرت شفارتزمان الفائز بسباق الأمس أكمل ثلاثية ناشئي فيراري ضمن الأربعة الأوائل أمام نيكيتا مازبين الذي حل خامسًا.

المركزان السادس والسابع كانا من نصيب لويز ديليتراز وناشئ ريد بُل جيهان داروفالا.

فيما أكمل كل من ناشئ فيراري غوانيو زهو، ماركوس آرمسترونغ وجوليانو أليزي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 45:04.725  
2   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 28 45:05.148 0.423
3   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 28 45:16.487 11.762
4   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 28 45:18.543 13.818
5   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 45:19.877 15.152
6   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 28 45:28.176 23.451
7   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 28 45:28.556 23.831
8   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 28 45:36.955 32.230
9   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 28 45:39.000 34.275
10   17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 28 45:44.008 39.283
11   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 28 45:47.456 42.731
12   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 28 45:49.678 44.953
13   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 28 45:51.651 46.926
14   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 28 45:56.458 51.733
15   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 28 45:56.956 52.231
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