فورمولا 2: غيوتو يصد هجمات إيلوت ويفوز بسباق المجر الثاني

آثر غيوتو وفريقه هايتيك جي بي البقاء على مجموعة وحيدة من إطارات "ميديوم" في مواجهة استراتيجية المتصدّرين الآخرين بالانتقال إلى إطارات "سوفت" في منتصف السباق.

سرعان ما نجح سائق فيرتوزي إيلون ببناء فارق 4 ثوانٍ أمام غيوتو في بداية السباق، لكنّ تلك الأفضلية تقلّصت إلى 1.9 ثانية بحلول الوقت الذي انتقل فيه البريطاني إلى إطارات سوفت بعد لفّة من قيام صاحب المركز الثالث ميك شوماخر بذات الأمر.

وبحلول نهاية لفّته الأولى على إطارات "سوفت"، ومع بقاء 10 لفات على نهاية السباق، كان إيلوت على بُعد 40.5 ثانية خلف غيوتو، حيث بدأ يتقليص ما متوسطه 4 ثوانٍ في كل لفة من المتصدر.

ومع بقاء لفّة واحدة على النهاية، كان إيلوت متأخّرًا فقط بفارق 4.9 ثانية عن غيوتو الذي بدا ضمن صدارة مريحة قبل أن يغلق مكابحه عند المنعطف الأوّل ويخرج عن المسار ويخسر نصف تلك الأفضلية في لحظتها.

وبالوصول إلى المنعطف الأخير، كان إيلوت خلف غيوتو مباشرة، لكنّ الخبرة لعبت دورها لصالح الأخير الذي تمكّن من حجز غريمه وتحقيق الفوز بفارق 0.4 ثانية.

إيلوت لم يواجه تهديدًا من شوماخر البعيد في الخلف ليحسم مركز الوصافة لصالحه أمام الألماني.

روبرت شفارتزمان الفائز بسباق الأمس أكمل ثلاثية ناشئي فيراري ضمن الأربعة الأوائل أمام نيكيتا مازبين الذي حل خامسًا.

المركزان السادس والسابع كانا من نصيب لويز ديليتراز وناشئ ريد بُل جيهان داروفالا.

فيما أكمل كل من ناشئ فيراري غوانيو زهو، ماركوس آرمسترونغ وجوليانو أليزي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: