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فورمولا 2 / أبوظبي / تقرير السباق

فورمولا 2: غيوتو يختتم الموسم بتحقيق الفوز بالسباق الثاني في أبوظبي

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فورمولا 2: غيوتو يختتم الموسم بتحقيق الفوز بالسباق الثاني في أبوظبي
01-12-2019

سجّل لوكا غيوتو فوزًا مُقنعًا لصالح فريقه "فيرتوزي ريسينغ" ضمن آخر سباقات الفورمولا 2 لهذا الموسم في أبوظبي، وذلك بعد خمسة أعوام أمضاها في البادوك الداعم للفورمولا واحد.

قدّم جوليانو أليزي انطلاقة رائعة من المركز الأوّل، إذ تواجد في الصدارة بفارق بلغ 1.7 ثانية مع نهاية اللفّة الأولى.

لكن وعلى مدار اللفّتين السابعة والثامنة من أصل 22، سلّط غيوتو هجومًا متواصلًا على ناشئ فيراري أليزي، ليقتنص الصدارة عند المنعطف الـ 11 من اللفّة الثامنة.

بلغت صدارة غيوتو 2.3 ثانية خلال اللفّة التالية، إذ ابتعد في الأمام ليُحقق فوزًا مستحقًا وهامًا في البطولة، حيث أمّن له المركز الثالث في الترتيب العام بعدما كان قد خسر المركز بالأمس لصالح سيرجيو سيتي كامارا الفائز بالسباق الرئيسي لهذه الجولة.

وعلى الرُغم من تشكيل غيوتو لخطر على مركزه الثاني في ترتيب البطولة، نجح نيكولاس لاتيفي سائق دامس في القيام بما هو ضروري عبر حلوله بالمركز الثاني في سباق اليوم وتسجيل أسرع لفّة ليُضيف نقطتين إلى رصيده الكلي ضمن آخر سباقاته في الفورمولا 2 قبل أن يترقّى إلى الفورمولا واحد مع ويليامز الموسم المُقبل.

سيتي كامارا زميل لاتيفي بالفريق انطلق من المركز الثامن وتراجع للتاسع قبل أن يُقدم على تجاوزات عديدة مثير للإعجاب ويقتنص المركز الثالث من ناشئ فيراري كالوم إيلوت وبذلك يكون سيتي كامارا قد سجّل منصّة تتويج ثنائية في هذه الجولة بعد فوزه بالأمس.

أليزي اكتفى بالمركز الخامس أمام لويس ديليتراز ونوبوهارو ماتسوشيتا اللذين خاضا معركة متواصلة طسلة السباق.

فيما أكمل جاك أيتكن، ميك شوماخر وغوانيو زهو ترتيب المراكز العشرة الأولى تواليًا.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   8 Italy لوكا غيوتو United Kingdom راشن تايم 22    
2   6 Canada نيكولاس لاتيفي France دامس 22 7.200  
3   5 Brazil سيرجيو كامارا France دامس 22 10.200  
4   11 United Kingdom كالوم إلوت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 16.100  
5   20 France جوليانو أليزي Italy تريدنت 22 17.200  
6   1 Switzerland لويس ديليتراز United Kingdom كارلين 22 19.400  
7   2 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا United Kingdom كارلين 22 23.200  
8   15 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 22 27.000  
9   9 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 22 28.500  
10   7 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 22 29.100  
11   16 United Kingdom جوردان كينغ Netherlands ام بي موتورسبورت 22 31.500  
12   21 Denmark كريستيان لوندغارد Italy تريدنت 22 37.000  
13   4 Netherlands نيك دي فريز France آرت غران بري 22 40.400  
15   17 India ماهافير راغوناثان Netherlands ام بي موتورسبورت 22 52.500  
16   18 Colombia تاتيانا كالديرون United Kingdom أردين انترناشيونال 22 43.100  
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