فورمولا 2: غيوتو يختتم الموسم بتحقيق الفوز بالسباق الثاني في أبوظبي

قدّم جوليانو أليزي انطلاقة رائعة من المركز الأوّل، إذ تواجد في الصدارة بفارق بلغ 1.7 ثانية مع نهاية اللفّة الأولى.

لكن وعلى مدار اللفّتين السابعة والثامنة من أصل 22، سلّط غيوتو هجومًا متواصلًا على ناشئ فيراري أليزي، ليقتنص الصدارة عند المنعطف الـ 11 من اللفّة الثامنة.

بلغت صدارة غيوتو 2.3 ثانية خلال اللفّة التالية، إذ ابتعد في الأمام ليُحقق فوزًا مستحقًا وهامًا في البطولة، حيث أمّن له المركز الثالث في الترتيب العام بعدما كان قد خسر المركز بالأمس لصالح سيرجيو سيتي كامارا الفائز بالسباق الرئيسي لهذه الجولة.

وعلى الرُغم من تشكيل غيوتو لخطر على مركزه الثاني في ترتيب البطولة، نجح نيكولاس لاتيفي سائق دامس في القيام بما هو ضروري عبر حلوله بالمركز الثاني في سباق اليوم وتسجيل أسرع لفّة ليُضيف نقطتين إلى رصيده الكلي ضمن آخر سباقاته في الفورمولا 2 قبل أن يترقّى إلى الفورمولا واحد مع ويليامز الموسم المُقبل.

سيتي كامارا زميل لاتيفي بالفريق انطلق من المركز الثامن وتراجع للتاسع قبل أن يُقدم على تجاوزات عديدة مثير للإعجاب ويقتنص المركز الثالث من ناشئ فيراري كالوم إيلوت وبذلك يكون سيتي كامارا قد سجّل منصّة تتويج ثنائية في هذه الجولة بعد فوزه بالأمس.

أليزي اكتفى بالمركز الخامس أمام لويس ديليتراز ونوبوهارو ماتسوشيتا اللذين خاضا معركة متواصلة طسلة السباق.

فيما أكمل جاك أيتكن، ميك شوماخر وغوانيو زهو ترتيب المراكز العشرة الأولى تواليًا.

نتيجة السباق: