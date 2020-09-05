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فورمولا 2 / مونزا / تقرير السباق

فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت

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فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت

أحرز ميك شوماخر فوزه الأوّل في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 من بوابة السباق الرئيسي لجولة مونزا، وذلك بعدما تعطلت سيارة رفيقه في أكاديمية فيراري كالوم إيلوت في خط الحظائر.

حصد شوماخر منصّات تتويج أكثر من أي سائق آخر في البطولة قبل هذه الجولة، لكنّه كان ما يزال في انتظار تحقيق الفوز ضمن موسمه الثاني في الفورمولا 2 مع بريما.

وقد تصدّر الألماني المراحل الأولى من التصفيات، بيد أنّه خرج بسيارته عن المسار واكتفى بالتأهّل في المركز السابع.

مع ذلك، كان شوماخر قادرًا على القيام بانطلاقة سريعة ليتقدم إلى المركز الثاني في اللفة الافتتاحية خلف المنطلق أولًا إيلوت.

وظل الألماني على بُعد ثانيتين من المتصدر في المراحل الأولى، بينما دارت معارك عنيفة في خلفهما على المركز الثالث.

وقد أجرى إيلوت سائق وني-فيرتوزي توقفه في نهاية اللفة 11 من أصل 30، لكنّ سيارته تعطلت في أثناء خروجه من منطقة الصيانة ليتراجع إلى المركز الـ 21، مُهديًا شوماخر صدارة السباق.

ورُغم محاولة ناشئ رينو كريستيان لوندغارد ملاحقة شوماخر، إلّا أنّ الألماني كان قادرًا على التشبّث بثبات بمركزه والتقدم بفارق ثلاث ثوانٍ على غريمه الذي خسر مركز الوصافة لصالح لوكا غيوتو.

وبذلك الفوز تقدم شوماخر إلى المركز الثالث في ترتيب السائقين.

لوندغارد اكتفى بالمركز الثالث أمام ناشيء ريد بُل وهوندا يوكي تسونودا وغوانيو زهو الذي شق طريقه من المركز الـ 17 على شبكة الانطلاق ليُكمل ترتيب الخمسة الأوائل.

المركز السادس هذ إلى إيلوت أمام دان تيكتوم ولويز دليتراز السائق الاحتياطي لهاس في الفورمولا واحد الذي سينطلق غدًا من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة.

فيما أكمل روبرت شفارتزمان وجيهان داروفالا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 30    
2   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 30 3.100  
3   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 30 7.300  
4   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 30 9.200  
5   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 30 12.500  
6   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 30 15.100  
7   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 30 15.200  
8   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 30 17.500  
9   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 30 18.200  
10   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 30 21.100  
11   1 Estonia جوري فيبس France دامس 30 23.900  
12   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 30 25.000  
13   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 30 27.800  
14   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 30 28.300  
15   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 30 28.600  
16   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 30 29.200  
17   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 30 29.900  
18   17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 30 30.300  
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