فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت
أحرز ميك شوماخر فوزه الأوّل في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 من بوابة السباق الرئيسي لجولة مونزا، وذلك بعدما تعطلت سيارة رفيقه في أكاديمية فيراري كالوم إيلوت في خط الحظائر.
حصد شوماخر منصّات تتويج أكثر من أي سائق آخر في البطولة قبل هذه الجولة، لكنّه كان ما يزال في انتظار تحقيق الفوز ضمن موسمه الثاني في الفورمولا 2 مع بريما.
وقد تصدّر الألماني المراحل الأولى من التصفيات، بيد أنّه خرج بسيارته عن المسار واكتفى بالتأهّل في المركز السابع.
مع ذلك، كان شوماخر قادرًا على القيام بانطلاقة سريعة ليتقدم إلى المركز الثاني في اللفة الافتتاحية خلف المنطلق أولًا إيلوت.
وظل الألماني على بُعد ثانيتين من المتصدر في المراحل الأولى، بينما دارت معارك عنيفة في خلفهما على المركز الثالث.
وقد أجرى إيلوت سائق وني-فيرتوزي توقفه في نهاية اللفة 11 من أصل 30، لكنّ سيارته تعطلت في أثناء خروجه من منطقة الصيانة ليتراجع إلى المركز الـ 21، مُهديًا شوماخر صدارة السباق.
ورُغم محاولة ناشئ رينو كريستيان لوندغارد ملاحقة شوماخر، إلّا أنّ الألماني كان قادرًا على التشبّث بثبات بمركزه والتقدم بفارق ثلاث ثوانٍ على غريمه الذي خسر مركز الوصافة لصالح لوكا غيوتو.
وبذلك الفوز تقدم شوماخر إلى المركز الثالث في ترتيب السائقين.
لوندغارد اكتفى بالمركز الثالث أمام ناشيء ريد بُل وهوندا يوكي تسونودا وغوانيو زهو الذي شق طريقه من المركز الـ 17 على شبكة الانطلاق ليُكمل ترتيب الخمسة الأوائل.
المركز السادس هذ إلى إيلوت أمام دان تيكتوم ولويز دليتراز السائق الاحتياطي لهاس في الفورمولا واحد الذي سينطلق غدًا من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة.
فيما أكمل روبرت شفارتزمان وجيهان داروفالا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|20
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|30
|2
|25
|لوكا غيوتو
|هايتيك ريسينغ
|30
|3.100
|3
|6
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|30
|7.300
|4
|7
|يوكي تسونودا
|كارلين
|30
|9.200
|5
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|30
|12.500
|6
|4
|كالوم إلوت
|راشن تايم
|30
|15.100
|7
|2
|دان تيكتوم
|دامس
|30
|15.200
|8
|11
|لويس ديليتراز
|شارونغ رايسينغ سيستم
|30
|17.500
|9
|21
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|30
|18.200
|10
|8
|جيهان داروفالا
|كارلين
|30
|21.100
|11
|1
|جوري فيبس
|دامس
|30
|23.900
|12
|12
|بيدرو بيكيه
|شارونغ رايسينغ سيستم
|30
|25.000
|13
|9
|جاك أيتكن
|كامبوس ريسينغ
|30
|27.800
|14
|5
|ماركوس آرمسترونغ
|آرت غران بري
|30
|28.300
|15
|14
|نوبوهارو ماتسوشيتا
|ام بي موتورسبورت
|30
|28.600
|16
|15
|فيليبي دروجوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|30
|29.200
|17
|16
|أرتيم ماركيلوف
|اتش دبليو آي آي جي
|30
|29.900
|18
|17
|جوليانو أليزي
|اتش دبليو آي آي جي
|30
|30.300