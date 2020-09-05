فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت

حصد شوماخر منصّات تتويج أكثر من أي سائق آخر في البطولة قبل هذه الجولة، لكنّه كان ما يزال في انتظار تحقيق الفوز ضمن موسمه الثاني في الفورمولا 2 مع بريما.

وقد تصدّر الألماني المراحل الأولى من التصفيات، بيد أنّه خرج بسيارته عن المسار واكتفى بالتأهّل في المركز السابع.

مع ذلك، كان شوماخر قادرًا على القيام بانطلاقة سريعة ليتقدم إلى المركز الثاني في اللفة الافتتاحية خلف المنطلق أولًا إيلوت.

وظل الألماني على بُعد ثانيتين من المتصدر في المراحل الأولى، بينما دارت معارك عنيفة في خلفهما على المركز الثالث.

وقد أجرى إيلوت سائق وني-فيرتوزي توقفه في نهاية اللفة 11 من أصل 30، لكنّ سيارته تعطلت في أثناء خروجه من منطقة الصيانة ليتراجع إلى المركز الـ 21، مُهديًا شوماخر صدارة السباق.

ورُغم محاولة ناشئ رينو كريستيان لوندغارد ملاحقة شوماخر، إلّا أنّ الألماني كان قادرًا على التشبّث بثبات بمركزه والتقدم بفارق ثلاث ثوانٍ على غريمه الذي خسر مركز الوصافة لصالح لوكا غيوتو.

وبذلك الفوز تقدم شوماخر إلى المركز الثالث في ترتيب السائقين.

لوندغارد اكتفى بالمركز الثالث أمام ناشيء ريد بُل وهوندا يوكي تسونودا وغوانيو زهو الذي شق طريقه من المركز الـ 17 على شبكة الانطلاق ليُكمل ترتيب الخمسة الأوائل.

المركز السادس هذ إلى إيلوت أمام دان تيكتوم ولويز دليتراز السائق الاحتياطي لهاس في الفورمولا واحد الذي سينطلق غدًا من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة.

فيما أكمل روبرت شفارتزمان وجيهان داروفالا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: