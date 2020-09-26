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فورمولا 2 / جولة سوتشي / تقرير السباق

فورمولا 2: شوماخر يتفوّق على تسونودا ويفوز في سوتشي

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فورمولا 2: شوماخر يتفوّق على تسونودا ويفوز في سوتشي

تمكّن ميك شوماخر من تجاوز المتصدر المبكّر يوكي تسونودا ليحصد فوزه الثاني بسباق رئيسي لهذا الموسم في الفورمولا 2 من بوابة سوتشي، ليعزّز من صدارته لترتيب السائقين.

قام تسونودا بانطلاقة نظيفة من المركز الأوّل ليحافظ على صدارته بالتوجّه إلى المنعطف الثاني، بينما نجح شوماخر بالتقدم إلى المركز الثاني على حساب سائق كارلين جيجان داروفالا.

وفي اللفة الخامسة، أسرع شوماخر لإغلاق الفارق مع تسونودا، لكن السائق الياباني تمكّن من الدفاع عن مركزه بتسجيل زمن أسرع في القسم الأخير من اللفة.

ومن ثم نجح تسونودا في تسجيل سلسلة من اللفات الأسرع ليبني فارقًا بلغ ثانيتين في الصدارة، والذي حافظ عليه عندما توقّف السائقان سويًا في اللفة الثامنة لوضع إطارات "ميديوم".

وبدا خلال اللفات الـ 12 التالية بأنّ تسونودا قد أحكم سيطرته على مجريات السباق، لكنّه علق خلف أرتيم ماركيلوف المتأخر الذي لم يتوقف بعد، ما سمح لشوماخر بالتقدم على مقربة من غريمه.

وسرعان ما تمكّن الألماني من اقتناص الصدارة عندما تعمّق تسونودا في المنعطف بينما كان يحاول حماية خط تسابقه الداخلي.

وقد تمكّن كالوم إيلوت كذلك - الذي قفز أمام داروفالا - من تجاوز تسونودا في ذات اللفة، لكنّه لم يتمكّن من تهديد شوماخر الذي تقدم لإحراز فوزه الثاني بسباق رئيسي لهذا الموسم.

ومع تراجع وتيرة إيلوت، تمكن تسونودا من القيام بحركة عبقرية لاقتناص مركز الوصافة.

إيلوت اكتفى بأخر مراكز منصة التتويج أمام لوكا غيوتو وداروفالا الذي حل خامسًا بعد انطلاقه من الصف الأوّل، لكنه سجّل ثاني أفضل نتيجة له في أولى مواسمه في الفورمولا 2.

المركز السادس ذهب إلى جاك أيتكن أمام نيكيتا مازيبين وغوانيو زهو، بينما أكمل ماركوس آرمسترونغ ودان تيكتوم ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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