فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب

تواجد شوماخر متصدر الترتيب في المركز الخامس أمام غريمه صاحب مركز الوصافة كالوم إيلوت في المركز السادس عندما استؤنف السباق إثر فترة سيارة الأمان في اللفة الثامنة من أصل 23.

وقد أغلق الألماني مكابحه بشكل كبير بالتوجه إلى المنعطف العاشر الأيسر الضيق، وبدا بأن إيلوت يتوجه إلى الجهة اليسرى من أجل تفادي سيارة بريما ريسينغ، ليضع ذلك البريطاني على طريق الاصطدام بناشئ ريد بُل جيهان داروفالا الذي انسحب إثر تلك الحادثة التي لا يقع اللوم عليه فيها.

في المقابل، تعيّن على إيلوت التوقف لتغيير جناحه الأمامي، كما تعرقل سباقه أكثر عندما تلقى عقوبة المرور من خط الحظائر إثر حادثته مع الهندي، على الرُغم من أنّ سائق فيرتوزي ريسينغ كان بعيدًا للغاية حينها في الخلف عن مراكز تسجيل النقاط على أيّة حال.

ورغم احتكاك إطاراته مع إيلوت، تمكن شوماخر من الخروج سالمًا من تلك الحادثة، لكنّ أداء إطاراته بدأ يتراجع سريعًا ولم نجح في صد هجمات كريستيان لوندغارد الذي تجاوزه إلى المركز السادس في اللفة الأخيرة.

ومع إنهاء شوماخر السباق في المركز السابع، فقد أضاف نقطتين إلى فارق صدارته أمام إيلوت، ليتوجّها إلى الجولة الختامية التالية على مسار البحرين الخارجي وتفصلهما 14 نقطة.

وبالعودة إلى السباق، فقد قام شفارتزمان بانطلاقة رائعة من المركز الأوّل، بينما تقدم يوكي تسونودا إلى المركز الثاني أمام ماركوس آرمسترونغ.

لكن الحظ العاثر لاحق الياباني الذي تعرض لانثقاب في الإطار الخلفي الأيمن، ليعود إلى مرآب فريقه ويخسر أي أمل بتسجيل النقاط.

وقد استفاد نيكيتا مازيبين من ذلك ليتقدم إلى مركز الوصافة الذي حافظ عليه من هجمات لويز ديليتراز.

آرمسترونغ اكتفى بالمركز الرابع أمام غوانيو زهو ولوندغارد وشوماخر.

فيما كمل الفائز بسباق الأمس فيليبي دروغوفيتش وأحد سائقي ترايدنت وأرتيم ماركيلوف ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: