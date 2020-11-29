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فورمولا 2 / البحرين / تقرير السباق

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب

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فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب

فرض روبرت شفارتزمان ناشئ فيراري سيطرته على مجريات سباق البحرين الثاني في الفورمولا 2، مسجلًا فوزًا مستحقًا في الوقت الذي أعادت فيه حادثة جمعت المتنافسين على اللقب الأفضلية إلى ميك شوماخر.

تواجد شوماخر متصدر الترتيب في المركز الخامس أمام غريمه صاحب مركز الوصافة كالوم إيلوت في المركز السادس عندما استؤنف السباق إثر فترة سيارة الأمان في اللفة الثامنة من أصل 23.

وقد أغلق الألماني مكابحه بشكل كبير بالتوجه إلى المنعطف العاشر الأيسر الضيق، وبدا بأن إيلوت يتوجه إلى الجهة اليسرى من أجل تفادي سيارة بريما ريسينغ، ليضع ذلك البريطاني على طريق الاصطدام بناشئ ريد بُل جيهان داروفالا الذي انسحب إثر تلك الحادثة التي لا يقع اللوم عليه فيها.

في المقابل، تعيّن على إيلوت التوقف لتغيير جناحه الأمامي، كما تعرقل سباقه أكثر عندما تلقى عقوبة المرور من خط الحظائر إثر حادثته مع الهندي، على الرُغم من أنّ سائق فيرتوزي ريسينغ كان بعيدًا للغاية حينها في الخلف عن مراكز تسجيل النقاط على أيّة حال.

ورغم احتكاك إطاراته مع إيلوت، تمكن شوماخر من الخروج سالمًا من تلك الحادثة، لكنّ أداء إطاراته بدأ يتراجع سريعًا ولم نجح في صد هجمات كريستيان لوندغارد الذي تجاوزه إلى المركز السادس في اللفة الأخيرة.

ومع إنهاء شوماخر السباق في المركز السابع، فقد أضاف نقطتين إلى فارق صدارته أمام إيلوت، ليتوجّها إلى الجولة الختامية التالية على مسار البحرين الخارجي وتفصلهما 14 نقطة.

وبالعودة إلى السباق، فقد قام شفارتزمان بانطلاقة رائعة من المركز الأوّل، بينما تقدم يوكي تسونودا إلى المركز الثاني أمام ماركوس آرمسترونغ.

لكن الحظ العاثر لاحق الياباني الذي تعرض لانثقاب في الإطار الخلفي الأيمن، ليعود إلى مرآب فريقه ويخسر أي أمل بتسجيل النقاط.

وقد استفاد نيكيتا مازيبين من ذلك ليتقدم إلى مركز الوصافة الذي حافظ عليه من هجمات لويز ديليتراز.

آرمسترونغ اكتفى بالمركز الرابع أمام غوانيو زهو ولوندغارد وشوماخر.

فيما كمل الفائز بسباق الأمس فيليبي دروغوفيتش وأحد سائقي ترايدنت وأرتيم ماركيلوف ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 23 43:15.992  
2   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 23 43:21.275 5.283
3   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 23 43:22.464 6.472
4   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 23 43:26.647 10.655
5   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 23 43:31.125 15.133
6   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 23 43:34.556 18.564
7   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 23 43:36.733 20.741
8   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 23 43:39.502 23.510
9   22   Italy تريدنت 23 43:41.344 25.352
10   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 23 43:47.142 31.150
11   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 23 43:47.840 31.848
12   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 23 43:55.816 39.824
13   14 France جوليانو أليزي Netherlands ام بي موتورسبورت 23 43:59.896 43.904
14   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 23 44:00.419 44.427
15   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 23 44:05.140 49.148
16   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 23 44:19.455 1:03.463
  dnf 9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 22 41:50.160 1 Lap
  dnf 10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 22 43:15.266 1 Lap
  dnf 12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 39:43.028 2 Laps
  dnf 25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 9 14 laps  
  dnf 8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 7 16 laps  
  dnf 17 France ثيو بورشيه Germany اتش دبليو آي آي جي 5 18 laps  
فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز في البحرين وإيلوت يقلّص الفارق مع شوماخر في معركة اللقب

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