فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق القصير الأول أمام فيبز في سيلفرستون

حصد سائق "بريما ريسينغ" الفوز في سباق شهد دخول سيارة الأمان في ثلاث مناسبات، حيث تمكّن من إحراز انتصاره الثاني بعد اعتلائه العتبة العليا لمنصة تتويج السباق القصير الأول في باكو.

وقفز شفارتزمان إلى الصدارة على الانطلاقة، حيث نجح بتجاوز ثلاث سيارات بالتوجّه إلى المنعطف الأول.

فيما قام أوسكار بياستري كذلك بانطلاقة جيّدة تقدّم من خلالها إلى المركز السابع متجاوزًا ثلاث سيارات.

وكانت أول سيارة أمان قد دخلت إثر انزلاق سيارة متصدر الترتيب غوانيو زهو عند المنعطف الثالث بعد صعوده العنيف على الحفف الجانبية ليفقد السيطرة على القسم الخلفي.

وذلك قبل ثوانٍ كذلك من نهاية سباق أحد سائقي دامس بعد خروجه إلى المنطقة الحصوية إثر احتكاك مع كريستيان لوندغارد في حادثة سيتم التحقيق فيها عقب السباق.

أمّا التوقّف الثاني للمنافسة فقد أتى إثر انزلاق سيارة أليسيو ديليدا سائق "اتش دبليو أيه رايسلاب" وتوقّف سيارته في منتصف المسار.

ومع استئناف السباق تمكن زهو من الابتعاد في الصدارة، بينما نجح بياستري في تجاوز ليام لاوسون إلى المركز السادس.

وفي اللفة 12، كان الموعد مع سيارة الأمان الثالثة، والتي دخلت إثر خروج غويلهيرمي سامايا عن المسار إلى المنطقة الحصوية عند المقطع الثاني.

ومع استئناف السباق في اللفة 14، شهدت مجموعة الوسط معركة ملتهبة بيت لاوسون، دان تكيتوم وماركوس آرمسترونغ.

لكن الصدارة لم تشهد ذات المعركة مع تقدم شفارتزمان بأريحية في الأمام، ليعبر خط النهاية أولًا بعدما تصدّر كل لفات السباق ويحرز الفوز أمام فيبز ولوندغارد الذي أكمل مراكز منصة التتويج.

المركز الرابع كان من نصيب فيليبي دروغوفيتش أمام ثيو بورشيه وبياستري ولاوسون وتيكتوم.

ومع عكس ترتيب العشرة الأوائل من هذا السباق لتحديد شبكة انطلاق السباق القصير الثاني بعد ظهر اليوم، فسيكون قطب الانطلاق الأول من نصيب ريتشارد فيرشور أمام آرمسترونغ، تيكتوم ولاوسون.

جديرٌ بالذكر أن بياستري بات يتصدر الآن ترتيب البطولة بعد إحرازه تقطتين إضافيتين لأسرع لفة، بينما تقدم شفارتزمان إلى المركز الثاني أمام زهو.

نتيجة السباق: