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فورمولا 2 / سيلفرستون أخبار

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق القصير الأول أمام فيبز في سيلفرستون

حقق روبرت شفارتزمان فوزه الثاني في هذا الموسم من منافسات بطولة الفورمولا 2 من بوابة السباق القصير الأول لجولة سيلفرستون، حيث تقدّم إلى الصدارة إثر انطلاقته البارعة من المركز الرابع.

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق القصير الأول أمام فيبز في سيلفرستون

حصد سائق "بريما ريسينغ" الفوز في سباق شهد دخول سيارة الأمان في ثلاث مناسبات، حيث تمكّن من إحراز انتصاره الثاني بعد اعتلائه العتبة العليا لمنصة تتويج السباق القصير الأول في باكو.

وقفز شفارتزمان إلى الصدارة على الانطلاقة، حيث نجح بتجاوز ثلاث سيارات بالتوجّه إلى المنعطف الأول.

فيما قام أوسكار بياستري كذلك بانطلاقة جيّدة تقدّم من خلالها إلى المركز السابع متجاوزًا ثلاث سيارات.

وكانت أول سيارة أمان قد دخلت إثر انزلاق سيارة متصدر الترتيب غوانيو زهو عند المنعطف الثالث بعد صعوده العنيف على الحفف الجانبية ليفقد السيطرة على القسم الخلفي.

وذلك قبل ثوانٍ كذلك من نهاية سباق أحد سائقي دامس بعد خروجه إلى المنطقة الحصوية إثر احتكاك مع كريستيان لوندغارد في حادثة سيتم التحقيق فيها عقب السباق.

أمّا التوقّف الثاني للمنافسة فقد أتى إثر انزلاق سيارة أليسيو ديليدا سائق "اتش دبليو أيه رايسلاب" وتوقّف سيارته في منتصف المسار.

ومع استئناف السباق تمكن زهو من الابتعاد في الصدارة، بينما نجح بياستري في تجاوز ليام لاوسون إلى المركز السادس.

وفي اللفة 12، كان الموعد مع سيارة الأمان الثالثة، والتي دخلت إثر خروج غويلهيرمي سامايا عن المسار إلى المنطقة الحصوية عند المقطع الثاني.

ومع استئناف السباق في اللفة 14، شهدت مجموعة الوسط معركة ملتهبة بيت لاوسون، دان تكيتوم وماركوس آرمسترونغ.

لكن الصدارة لم تشهد ذات المعركة مع تقدم شفارتزمان بأريحية في الأمام، ليعبر خط النهاية أولًا بعدما تصدّر كل لفات السباق ويحرز الفوز أمام فيبز ولوندغارد الذي أكمل مراكز منصة التتويج.

المركز الرابع كان من نصيب فيليبي دروغوفيتش أمام ثيو بورشيه وبياستري ولاوسون وتيكتوم.

ومع عكس ترتيب العشرة الأوائل من هذا السباق لتحديد شبكة انطلاق السباق القصير الثاني بعد ظهر اليوم، فسيكون قطب الانطلاق الأول من نصيب ريتشارد فيرشور أمام آرمسترونغ، تيكتوم ولاوسون.

جديرٌ بالذكر أن بياستري بات يتصدر الآن ترتيب البطولة بعد إحرازه تقطتين إضافيتين لأسرع لفة، بينما تقدم شفارتزمان إلى المركز الثاني أمام زهو.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 21 -  
2   8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 0.900 0.900
3   9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 21 2.500 2.500
4   4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 21 5.000 5.000
5   10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 21 5.500 5.500
6   2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 21 8.400 8.400
7   7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 11.600 11.600
8   5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 21 12.300 12.300
9   17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 21 12.700 12.700
10   11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 21 13.600 13.600
11   12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 21 14.200 14.200
12   6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 21 16.600 16.600
13   14 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 17.200 17.200
14   21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 21 19.300 19.300
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فورمولا 2: بياستري يحصد قطب الانطلاق الأول له أمام زهو في سيلفرستون

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