فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق الثاني في سبا ويُطيح بإيلوت من صدارة الترتيب
فرض روبرت شفارتزمان ناشئ فيراري سيطرته على مجريات السباق الثاني لجولة سبا-فرانكورشان في الفورمولا 2 ليحقق الفوز ويُطيح بكالوم إيلوت من صدارة الترتيب.
دان تيكتوم سائق دامس قام بانطلاقة صاروخية من المركز الثالث قفز من خلالها إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل.
في الخلف، وأثناء محاولة تعويض بعض المراكز بعد تراجعه خارج العشرة الأوائل، احتك الفائز بسباق الأمس يوكي تسونودا بإيلوت، لتنزلق سيارة الأخير عند المنعطف التاسع، ما أجبر متصدر البطولة حينها إلى إيقاف سيارته على الفور على المسار وينسحب من السباق، لتدخل سيارة الأمان.
ومع استنئاف السباق، تقدّم شفارتزمان إلى الصدارة أمام تيكتوم، حيث وسّع الفارق بـ 3.3 ثانية في لفة واحدة فقط، في الوقت الذي بدأت فيه معاناة تكيتوم مع إطاراته.
مستفيدًا من معاناة غريمه، تقدم ميك شوماخر على متن سيارة بريما الثانية بعد تجاوزه لكل من نيكيتا مازيبين ولوكا غيوتو ولويز ديليتراز وغوانيو زهو، ليقتنص مركز الوصافة من براثن تيكتوم الذي أغلق مكابحه عند المنعطف المزدوج.
لكنّ الألماني لم يتمكن من مجاراة زميله في الصدارة شفارتزمان، الذي تقدّم ليسجّل الفوز الثالث له هذا المسوم متقدمًا ثنائية بريما.
وبذلك الفوز ومع انسحاب إيلوت، عاد شفارتزمان إلى صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط أمام غريمه البريطاني.
زهو أكمل مراكز منصّة التتويج في المركز الثالث أمام مازيبين، غيوتو وديليتراز.
المركز السابع ذهب إلى كريستيان لوندغارد أمام أرتيم ماركيلوف الذي سجّل أولى نقاطه هذا الموسم بحلوله ثامنًا.
فيما أكمل تسونودا وتكيتوم ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|21
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|18
|42:44.391
|20
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|18
|42:53.416
|9.025
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|18
|42:55.584
|11.193
|24
|نيكيتا مازيبين
|هايتيك ريسينغ
|18
|43:05.336
|20.945
|25
|لوكا غيوتو
|هايتيك ريسينغ
|18
|43:06.298
|21.907
|11
|لويس ديليتراز
|شارونغ رايسينغ سيستم
|18
|43:09.573
|25.182
|6
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|18
|43:11.187
|26.796
|16
|أرتيم ماركيلوف
|اتش دبليو آي آي جي
|18
|43:14.883
|30.492
|7
|يوكي تسونودا
|كارلين
|18
|43:14.950
|30.559
|2
|دان تيكتوم
|دامس
|18
|43:16.517
|32.126
|1
|جوري فيبس
|دامس
|18
|43:16.722
|32.331
|12
|بيدرو بيكيه
|شارونغ رايسينغ سيستم
|18
|43:17.223
|32.832
|15
|فيليبي دروجوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|18
|43:17.432
|33.041
|17
|جوليانو أليزي
|اتش دبليو آي آي جي
|18
|43:17.839
|33.448
|10
|غيلهيرمي سامايا
|كامبوس ريسينغ
|18
|43:19.120
|34.729
|8
|جيهان داروفالا
|كارلين
|18
|43:28.469
|44.078
|9
|جاك أيتكن
|كامبوس ريسينغ
|18
|44:00.695
|1:16.304
|dnf
|23
|مارينو ساتو
|تريدنت
|13
|5 laps
|dnf
|5
|ماركوس آرمسترونغ
|آرت غران بري
|9
|9 laps
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