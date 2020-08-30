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فورمولا 2 / سبا-فرانكورشان / تقرير السباق

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق الثاني في سبا ويُطيح بإيلوت من صدارة الترتيب

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فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق الثاني في سبا ويُطيح بإيلوت من صدارة الترتيب

فرض روبرت شفارتزمان ناشئ فيراري سيطرته على مجريات السباق الثاني لجولة سبا-فرانكورشان في الفورمولا 2 ليحقق الفوز ويُطيح بكالوم إيلوت من صدارة الترتيب.

دان تيكتوم سائق دامس قام بانطلاقة صاروخية من المركز الثالث قفز من خلالها إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل.

في الخلف، وأثناء محاولة تعويض بعض المراكز بعد تراجعه خارج العشرة الأوائل، احتك الفائز بسباق الأمس يوكي تسونودا بإيلوت، لتنزلق سيارة الأخير عند المنعطف التاسع، ما أجبر متصدر البطولة حينها إلى إيقاف سيارته على الفور على المسار وينسحب من السباق، لتدخل سيارة الأمان.

ومع استنئاف السباق، تقدّم شفارتزمان إلى الصدارة أمام تيكتوم، حيث وسّع الفارق بـ 3.3 ثانية في لفة واحدة فقط، في الوقت الذي بدأت فيه معاناة تكيتوم مع إطاراته.

مستفيدًا من معاناة غريمه، تقدم ميك شوماخر على متن سيارة بريما الثانية بعد تجاوزه لكل من نيكيتا مازيبين ولوكا غيوتو ولويز ديليتراز وغوانيو زهو، ليقتنص مركز الوصافة من براثن تيكتوم الذي أغلق مكابحه عند المنعطف المزدوج.

لكنّ الألماني لم يتمكن من مجاراة زميله في الصدارة شفارتزمان، الذي تقدّم ليسجّل الفوز الثالث له هذا المسوم متقدمًا ثنائية بريما.

وبذلك الفوز ومع انسحاب إيلوت، عاد شفارتزمان إلى صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط أمام غريمه البريطاني.

زهو أكمل مراكز منصّة التتويج في المركز الثالث أمام مازيبين، غيوتو وديليتراز.

المركز السابع ذهب إلى كريستيان لوندغارد أمام أرتيم ماركيلوف الذي سجّل أولى نقاطه هذا الموسم بحلوله ثامنًا.

فيما أكمل تسونودا وتكيتوم ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

  # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
  21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 18 42:44.391  
  20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 18 42:53.416 9.025
  3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 18 42:55.584 11.193
  24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 18 43:05.336 20.945
  25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 18 43:06.298 21.907
  11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 18 43:09.573 25.182
  6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 18 43:11.187 26.796
  16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 18 43:14.883 30.492
  7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 18 43:14.950 30.559
  2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 18 43:16.517 32.126
  1 Estonia جوري فيبس France دامس 18 43:16.722 32.331
  12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 18 43:17.223 32.832
  15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 18 43:17.432 33.041
  17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 18 43:17.839 33.448
  10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 18 43:19.120 34.729
  8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 18 43:28.469 44.078
  9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 18 44:00.695 1:16.304
dnf 23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 13 5 laps  
dnf 5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 9 9 laps  
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