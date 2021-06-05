تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو
فورمولا 2 / باكو تقرير السباق

فورمولا 2: شفارتزمان يفرض هيمنته ويسجّل أول فوز له هذا الموسم من بوابة باكو

سجّل روبرت شفارتزمان سائق "بريما ريسينغ" فوزًا سهلًا بالسباق القصير الأول لجولة باكو في الفورمولا 2، حيث تصدّر كلّ لفات السباق ليُحرز انتصاره الأول في موسم 2021.

فورمولا 2: شفارتزمان يفرض هيمنته ويسجّل أول فوز له هذا الموسم من بوابة باكو

عبر شفارتزمان العلم الشطرنجي بفارق أكثر من 5 ثوان، كما حصد النقاط الإضافية لأسرع لفة على حلبة باكو، في سباق شهد أربعة انسحابات بحلول اللفة الثانية.

فيما كان مركز الوصافة من نصيب دان تكيتوم الذي انطلق من المركز السادس لصالح كارلين وشقّ طريقه ليسجّل منصّة تتويجه الثالثة هذا الموسم.

غوانيو زهو أحرز آخر مراكز منصّة التتويج لصالح فريقه "يوني-فيرتوزي"، ليضع في جُعبته منصّة التتويج الرابعة لهذا العام، حيث تقدم على جيهان داروفالا الذي حل رابعًا وثيو بورشيه الذي عوّض تأخّره في اللفة الختامية ليحجز المركز الخامس.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد رُفع العلم الأصفر عقب الانطلاقة بالتوجه إلى المنعطف الثاني إثر اصطدام جاك أيتكن بالحواجز عند المنعطف الأوّل، حيث انزلقت سيارته وانسحب من السباق، في حين انسحب زميله أليسيو ديليدا عند المنعطف الثاني بعد خروجه عن المسار نحو مسار الخروج الآمن.

في المقابل، حصل فيليبي دروغوفيتش على عقوبة 10 ثوان إثر تسببه بحادثة تصادم بين أوسكار بياستري وليام لاوسون الذي ارتطم بالحواجز جرّاء ذلك عند المنعطف الثاني.

وقد أنهت تلك الحادثة - التي دفعت سيارة الأمان للخروج إلى الحلبة - على سباق لاوسون على الفور، وتسببت بأضرار على الجناح الأمامي لسيارة بياستري، ما أجبره على الانسحاب في اللفة التالية.

وقد سمحت سيارة الأمان لشفارتزمان بفرض سيطرة أكبرة على السباق، وكذلك بأن ينتزع ماركوس آرمسترونغ المركز الرابع من رالف بوشونغ، في حين اقتنص يوري فيبز المركز السابع من ثيو بورشيه.

وبحلول اللفة العاشرة، تجاوز زهو داروفالا إلة المركز الثاني، لكن انشغاله بمحاولة الضغط على شفارتزمان سمح ليتكتوم بتجاوزه.

وكان آرمسترونغ في المركز الخامس، لكن تم تجاوزه من قِبَل بوشونغ وبورشيه في اللفتين الأخيرتين، ليكتفي بالمركز السابع أمام يوري فيبز ودايفيد بيكمان وبينت فيسكال.

جديرٌ بالذكر أنّ الصيغة الجديدة للبطولة تعني أن فيسكال سينطلق من المركز الأول في السباق القصير الثاني، أمام بيكمان وفيبز وآرمسترونغ.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 21 44:35.734  
2   5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 21 44:40.878 5.144
3   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 21 44:44.606 8.872
4   6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 21 44:46.086 10.352
5   10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 21 44:46.773 11.039
6   21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 21 44:48.858 13.124
7   17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 21 44:50.189 14.455
8   8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 44:50.258 14.524
9   14 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 44:53.033 17.299
10   24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 21 44:53.498 17.764
11   9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 21 44:55.472 19.738
12   11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 21 44:56.798 21.064
13   12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 21 44:57.571 21.837
14   4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 21 45:01.583 25.849
15   20 Italy ماتيو نانيني Spain كامبوس ريسينغ 21 45:11.704 35.970
المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو

المقال السابق

فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 2
الحدث باكو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

2
فورمولا 1

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

3
فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

4
فورمولا 1

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو

5
فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

18س
أحدث الأخبار
فورمولا 2: شفارتزمان يفرض هيمنته ويسجّل أول فوز له هذا الموسم من بوابة باكو
F2

فورمولا 2: شفارتزمان يفرض هيمنته ويسجّل أول فوز له هذا الموسم من بوابة باكو

18د
فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو
F2

فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو

21س
فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث
F2

فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث

22-05-2021
فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني
F2

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

22-05-2021
فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو
F2

فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو

21-05-2021
أحدث ملفات الفيديو
المشاكل والصعوبات أمام فئات الناشئين في سباقات السيارات 06:32
فورمولا 2
01-02-2021

المشاكل والصعوبات أمام فئات الناشئين في سباقات السيارات

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي 05:09
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي 05:05
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي

حادثة ميك شوماخر في التصفيات 01:57
فورمولا 2
07-09-2020

حادثة ميك شوماخر في التصفيات

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا 05:00
فورمولا 2
03-09-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تستعدّ لتجارب تأهيلية صعبة للغاية في باكو

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
فورمولا إي فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس "تفاجأ" بتحميل مرسيدس بعض الخطأ عليه في وقفة صيانة سباق موناكو

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو

أحدث الأخبار

فورمولا 2: شفارتزمان يفرض هيمنته ويسجّل أول فوز له هذا الموسم من بوابة باكو
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: شفارتزمان يفرض هيمنته ويسجّل أول فوز له هذا الموسم من بوابة باكو

فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: لاوسون يتقدم ثنائية "هايتيك" وينطلق أولًا في باكو

فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.