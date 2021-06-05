عبر شفارتزمان العلم الشطرنجي بفارق أكثر من 5 ثوان، كما حصد النقاط الإضافية لأسرع لفة على حلبة باكو، في سباق شهد أربعة انسحابات بحلول اللفة الثانية.

فيما كان مركز الوصافة من نصيب دان تكيتوم الذي انطلق من المركز السادس لصالح كارلين وشقّ طريقه ليسجّل منصّة تتويجه الثالثة هذا الموسم.

غوانيو زهو أحرز آخر مراكز منصّة التتويج لصالح فريقه "يوني-فيرتوزي"، ليضع في جُعبته منصّة التتويج الرابعة لهذا العام، حيث تقدم على جيهان داروفالا الذي حل رابعًا وثيو بورشيه الذي عوّض تأخّره في اللفة الختامية ليحجز المركز الخامس.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد رُفع العلم الأصفر عقب الانطلاقة بالتوجه إلى المنعطف الثاني إثر اصطدام جاك أيتكن بالحواجز عند المنعطف الأوّل، حيث انزلقت سيارته وانسحب من السباق، في حين انسحب زميله أليسيو ديليدا عند المنعطف الثاني بعد خروجه عن المسار نحو مسار الخروج الآمن.

في المقابل، حصل فيليبي دروغوفيتش على عقوبة 10 ثوان إثر تسببه بحادثة تصادم بين أوسكار بياستري وليام لاوسون الذي ارتطم بالحواجز جرّاء ذلك عند المنعطف الثاني.

وقد أنهت تلك الحادثة - التي دفعت سيارة الأمان للخروج إلى الحلبة - على سباق لاوسون على الفور، وتسببت بأضرار على الجناح الأمامي لسيارة بياستري، ما أجبره على الانسحاب في اللفة التالية.

وقد سمحت سيارة الأمان لشفارتزمان بفرض سيطرة أكبرة على السباق، وكذلك بأن ينتزع ماركوس آرمسترونغ المركز الرابع من رالف بوشونغ، في حين اقتنص يوري فيبز المركز السابع من ثيو بورشيه.

وبحلول اللفة العاشرة، تجاوز زهو داروفالا إلة المركز الثاني، لكن انشغاله بمحاولة الضغط على شفارتزمان سمح ليتكتوم بتجاوزه.

وكان آرمسترونغ في المركز الخامس، لكن تم تجاوزه من قِبَل بوشونغ وبورشيه في اللفتين الأخيرتين، ليكتفي بالمركز السابع أمام يوري فيبز ودايفيد بيكمان وبينت فيسكال.

جديرٌ بالذكر أنّ الصيغة الجديدة للبطولة تعني أن فيسكال سينطلق من المركز الأول في السباق القصير الثاني، أمام بيكمان وفيبز وآرمسترونغ.

نتيجة السباق: