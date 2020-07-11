فورمولا 2: شفارتزمان يُحقّق فوزه الأوّل في البطولة في النمسا
حقّق روبرت شفارتزمان حامل لقب الفورمولا 3 فوزه الأوّل في الفورمولا 2 ضمن السباق الرئيسي الثاني من الموسم بعد أداء مذهل في الأمطار على حلبة ريد بُل رينغ.
صدّ شفارتزمان ناشئ فيراري ضغط المتصدّر السابق يوكي تسونودا صاحب قطب الانطلاق الأوّل ليحصد فوزه الأوّل في الفورمولا 2 ضمن سباقه الثالث في السلسلة.
وكان تسونودا ناشئ ريد بُل هوندا قد تصدّر أغلب السباق إلى أن واجه مشاكل في المحادثات اللاسلكيّة ولم يكن قادرًا على تلقّي تعليمات الدخول لإجراء وقفة الصيانة الإجباريّة.
وأجرى الياباني وقفته بعد أن أُعلم بذلك من خلال لوح فريقه، لكنّ وقفته كانت بطيئة وعاد إلى الحلبة خلف غوان يو تشو، وشفارتزمان وكالوم إيلوت.
وبالنسبة لشفارتزمان فقد حقّق تقدّمًا حثيثًا من المركز السادس على شبكة الانطلاق، لكن سرعان ما لحق به تشو بعد وقفة الصيانة.
وتجاوز شفارتزمان منافسه الصيني عند مخرج المنعطف الرابع لينتزع الصدارة في الوقت الذي عاد في تسونودا إلى الحلبة بوتيرة قويّة وسرعان ما تجاوز إيلوت ليتقدّم إلى المركز الثالث في مرحلة أولى قبل أن يُتبعه بتشو عند المنعطف الأوّل.
وبدأ حينها في اللحاق بشفارتزمان المتصدّر، لكنّ الأخير تمكّن من التشبّث بأفضليّة طفيفة إلى أن عبر خطّ النهاية وحقّق فوزه الأوّل في الفورمولا 2 والفوز الأوّل في السباق الرئيسيّ لبريما منذ 2018.
وحرم تشو منافسه ميك شوماخر من منصّة التتويج بفارق عُشرٍ من الثانية، بينما أكمل إيلوت ناشئ فيراري الآخر ترتيب الخمسة الأوائل.
وذهب المركز السادس إلى كريستيان لوندغارد سائق آرت الذي تقدّم على زميله ماركوس آرمسترونغ.
وكان المركز الثامن من نصيب دان تيكتوم ما يعني انطلاقه من المركز الأوّل في السباق الثاني القصير، بينما أكمل جاك أيتكن وشون غيلايل ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|Mph
|منصات الصيانة
|الانسحاب
|النقاط
|الإضافي
|1
|21
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|36
|56:32.840
|164.805
|1
|25
|2
|7
|يوكي تسونودا
|كارلين
|36
|56:34.352
|1.512
|1.512
|164.732
|1
|18
|6
|3
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|36
|56:51.068
|18.228
|16.716
|163.924
|1
|15
|4
|20
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|36
|56:51.207
|18.367
|0.139
|163.918
|1
|12
|5
|4
|كالوم إلوت
|راشن تايم
|36
|56:53.606
|20.766
|2.399
|163.803
|1
|10
|6
|6
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|36
|56:55.111
|22.271
|1.505
|163.730
|1
|8
|7
|5
|ماركوس آرمسترونغ
|آرت غران بري
|36
|56:57.550
|24.710
|2.439
|163.614
|1
|6
|8
|2
|دان تيكتوم
|دامس
|36
|57:01.691
|28.851
|4.141
|163.416
|1
|4
|9
|9
|جاك أيتكن
|كامبوس ريسينغ
|36
|57:04.578
|31.738
|2.887
|163.278
|1
|2
|10
|1
|شون غيلايل
|دامس
|36
|57:04.942
|32.102
|0.364
|163.260
|1
|1
|11
|25
|لوكا غيوتو
|هايتيك ريسينغ
|36
|57:05.852
|33.012
|0.910
|163.217
|1
|12
|8
|جيهان داروفالا
|كارلين
|36
|57:08.270
|35.430
|2.418
|163.102
|1
|13
|15
|فيليبي دروجوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|36
|57:11.803
|38.963
|3.533
|162.934
|1
|14
|24
|نيكيتا مازيبين
|هايتيك ريسينغ
|36
|57:15.818
|42.978
|4.015
|162.744
|1
|15
|22
|روي نيساني
|تريدنت
|36
|57:25.962
|53.122
|10.144
|162.265
|1
|16
|23
|مارينو ساتو
|تريدنت
|36
|57:27.132
|54.292
|1.170
|162.209
|1
|17
|14
|نوبوهارو ماتسوشيتا
|ام بي موتورسبورت
|36
|57:27.499
|54.659
|0.367
|162.192
|2
|18
|12
|بيدرو بيكيه
|شارونغ رايسينغ سيستم
|36
|57:35.321
|1:02.481
|7.822
|161.825
|1
|19
|11
|لويس ديليتراز
|شارونغ رايسينغ سيستم
|36
|57:44.338
|1:11.498
|9.017
|161.404
|1
|20
|10
|غيلهيرمي سامايا
|كامبوس ريسينغ
|35
|56:57.364
|1 لفّة
|1 لفّة
|159.074
|1
|21
|17
|جوليانو أليزي
|اتش دبليو آي آي جي
|35
|57:27.889
|1 لفّة
|30.525
|157.665
|2
|nc
|16
|أرتيم ماركيلوف
|اتش دبليو آي آي جي
|0
|36 لفّة
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|الكاتب
|مروان الوافي