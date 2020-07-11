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فورمولا 2 / سبيلبرغ 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: شفارتزمان يُحقّق فوزه الأوّل في البطولة في النمسا

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فورمولا 2: شفارتزمان يُحقّق فوزه الأوّل في البطولة في النمسا
من قبل:
11-07-2020

حقّق روبرت شفارتزمان حامل لقب الفورمولا 3 فوزه الأوّل في الفورمولا 2 ضمن السباق الرئيسي الثاني من الموسم بعد أداء مذهل في الأمطار على حلبة ريد بُل رينغ.

صدّ شفارتزمان ناشئ فيراري ضغط المتصدّر السابق يوكي تسونودا صاحب قطب الانطلاق الأوّل ليحصد فوزه الأوّل في الفورمولا 2 ضمن سباقه الثالث في السلسلة.

وكان تسونودا ناشئ ريد بُل هوندا قد تصدّر أغلب السباق إلى أن واجه مشاكل في المحادثات اللاسلكيّة ولم يكن قادرًا على تلقّي تعليمات الدخول لإجراء وقفة الصيانة الإجباريّة.

وأجرى الياباني وقفته بعد أن أُعلم بذلك من خلال لوح فريقه، لكنّ وقفته كانت بطيئة وعاد إلى الحلبة خلف غوان يو تشو، وشفارتزمان وكالوم إيلوت.

وبالنسبة لشفارتزمان فقد حقّق تقدّمًا حثيثًا من المركز السادس على شبكة الانطلاق، لكن سرعان ما لحق به تشو بعد وقفة الصيانة.

وتجاوز شفارتزمان منافسه الصيني عند مخرج المنعطف الرابع لينتزع الصدارة في الوقت الذي عاد في تسونودا إلى الحلبة بوتيرة قويّة وسرعان ما تجاوز إيلوت ليتقدّم إلى المركز الثالث في مرحلة أولى قبل أن يُتبعه بتشو عند المنعطف الأوّل.

وبدأ حينها في اللحاق بشفارتزمان المتصدّر، لكنّ الأخير تمكّن من التشبّث بأفضليّة طفيفة إلى أن عبر خطّ النهاية وحقّق فوزه الأوّل في الفورمولا 2 والفوز الأوّل في السباق الرئيسيّ لبريما منذ 2018.

وحرم تشو منافسه ميك شوماخر من منصّة التتويج بفارق عُشرٍ من الثانية، بينما أكمل إيلوت ناشئ فيراري الآخر ترتيب الخمسة الأوائل.

وذهب المركز السادس إلى كريستيان لوندغارد سائق آرت الذي تقدّم على زميله ماركوس آرمسترونغ.

وكان المركز الثامن من نصيب دان تيكتوم ما يعني انطلاقه من المركز الأوّل في السباق الثاني القصير، بينما أكمل جاك أيتكن وشون غيلايل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph منصات الصيانة الانسحاب النقاط الإضافي
1   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 36 56:32.840     164.805 1   25  
2   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 36 56:34.352 1.512 1.512 164.732 1   18 6
3   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 36 56:51.068 18.228 16.716 163.924 1   15  
4   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 36 56:51.207 18.367 0.139 163.918 1   12  
5   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 36 56:53.606 20.766 2.399 163.803 1   10  
6   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 36 56:55.111 22.271 1.505 163.730 1   8  
7   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 36 56:57.550 24.710 2.439 163.614 1   6  
8   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 36 57:01.691 28.851 4.141 163.416 1   4  
9   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 36 57:04.578 31.738 2.887 163.278 1   2  
10   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 36 57:04.942 32.102 0.364 163.260 1   1  
11   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 36 57:05.852 33.012 0.910 163.217 1      
12   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 36 57:08.270 35.430 2.418 163.102 1      
13   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 36 57:11.803 38.963 3.533 162.934 1      
14   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 36 57:15.818 42.978 4.015 162.744 1      
15   22 Israel روي نيساني Italy تريدنت 36 57:25.962 53.122 10.144 162.265 1      
16   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 36 57:27.132 54.292 1.170 162.209 1      
17   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 36 57:27.499 54.659 0.367 162.192 2      
18   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 36 57:35.321 1:02.481 7.822 161.825 1      
19   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 36 57:44.338 1:11.498 9.017 161.404 1      
20   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 35 56:57.364 1 لفّة 1 لفّة 159.074 1      
21   17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 35 57:27.889 1 لفّة 30.525 157.665 2      
  nc 16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 0 36 لفّة  
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الكاتب مروان الوافي

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