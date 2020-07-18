فورمولا 2: شفارتزمان يحقق فوزًا مثيرًا من المركز الـ 11 في المجر

اتّبع شفارتزمان استراتيجية إطارات بديلة بسبب انطلاقه من مركز متأخّر، وما ساعده أنّ السباق تأثّر بالإطارات على نحوٍ كبير، حيث كان ذلك الاختبار الأوّل الجاف للسائقين على الحلبة مع إطارات الـ 18 إنشًا.

وقد آتت استراتيجية الإطارات المعاكسة أكلها، حيث تمكّن كذلك نيكيتا مازبين من شق طريقه من المركز الـ 16 ليقتنص مركز الوصافة لصالح فريقه هايتيك.

وقد انطلق كل من شفارتزمان ومازبين على إطارات "ميديوم" بينما أنهيا السباق على تركيبة "سوفت"، في حين حلّ ميك شوماخر - الذي بدا في موقع قوي لاقتناص الفوز في إحدى مراحل السباق - ثالثًا كأفضل السائقين الذين أكملوا السباق على إطارات "ميديوم".

في المركز الرابع حلّ لوكا غيوتو لصالح هايتيك، وذلك بعد عودته من الحادثة المبكرة مع كريستيان لوندغارد سائق آرت.

ومن بين الذين أكملوا السباق على إطارات "سوفت" فيليبي دروجوفيتش وجيهان داروفالا اللذين حلّا بالمركزين الخامس والسادس تواليًا.

لويز ديليتراز حلّ سابعًا أمام كالوم إيلوت ودان تيكتوم الذي تجاوز غوانيو زهو إلى المركز التاسع.

نتيجة السباق: