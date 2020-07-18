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فورمولا 2 / هنغارورينغ / تقرير السباق

فورمولا 2: شفارتزمان يحقق فوزًا مثيرًا من المركز الـ 11 في المجر

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فورمولا 2: شفارتزمان يحقق فوزًا مثيرًا من المركز الـ 11 في المجر
18-07-2020

قدّم ناشئ فيراري روبرت شفارتزمان أداءًا مثيرًا للإعجاب على حلبة هنغارورينغ ليسجّل فوزه الثاني على التوالي بسباق رئيسي في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2، ولكن هذه المرة منطلقًا من المركز الـ 11.

اتّبع شفارتزمان استراتيجية إطارات بديلة بسبب انطلاقه من مركز متأخّر، وما ساعده أنّ السباق تأثّر بالإطارات على نحوٍ كبير، حيث كان ذلك الاختبار الأوّل الجاف للسائقين على الحلبة مع إطارات الـ 18 إنشًا.

وقد آتت استراتيجية الإطارات المعاكسة أكلها، حيث تمكّن كذلك نيكيتا مازبين من شق طريقه من المركز الـ 16 ليقتنص مركز الوصافة لصالح فريقه هايتيك.

وقد انطلق كل من شفارتزمان ومازبين على إطارات "ميديوم" بينما أنهيا السباق على تركيبة "سوفت"، في حين حلّ ميك شوماخر - الذي بدا في موقع قوي لاقتناص الفوز في إحدى مراحل السباق - ثالثًا كأفضل السائقين الذين أكملوا السباق على إطارات "ميديوم".

في المركز الرابع حلّ لوكا غيوتو لصالح هايتيك، وذلك بعد عودته من الحادثة المبكرة مع كريستيان لوندغارد سائق آرت.

ومن بين الذين أكملوا السباق على إطارات "سوفت" فيليبي دروجوفيتش وجيهان داروفالا اللذين حلّا بالمركزين الخامس والسادس تواليًا.

لويز ديليتراز حلّ سابعًا أمام كالوم إيلوت ودان تيكتوم الذي تجاوز غوانيو زهو إلى المركز التاسع.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 37 1:01:36.211  
2   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 37 1:01:51.810 15.599
3   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 37 1:01:59.262 23.051
4   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 37 1:02:08.986 32.775
5   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 37 1:02:12.452 36.241
6   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 37 1:02:16.315 40.104
7   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 37 1:02:22.402 46.191
8   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 37 1:02:24.991 48.780
9   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 37 1:02:25.863 49.652
10   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 37 1:02:28.387 52.176
11   17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 37 1:02:38.000 1:01.789
12   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 37 1:02:57.528 1:21.317
13   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 37 1:03:07.955 1:31.744
14   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 37 1:03:21.997 1:45.786
15   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 36 1:01:39.068 1 Lap
16   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 36 1:01:45.614 1 Lap
17   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 36 1:03:03.637 1 Lap
  dnf 6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 10 27 laps  
  dnf 5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 5 32 laps  
  dnf 16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 3 34 laps  
  dnf 23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 1 36 laps  
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