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فورمولا 2 / أبوظبي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: سيتي كامارا ينطلق أوّلًا مستفيدًا من الأعلام الصفراء في أبوظبي

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فورمولا 2: سيتي كامارا ينطلق أوّلًا مستفيدًا من الأعلام الصفراء في أبوظبي
29-11-2019

نجح ناشئ مكلارين في الفورمولا واحد سيرجيو سيتي كامارا في تسجيل قطب الانطلاق الأوّل لجائزة أبوظبي الكبرى في الفورمولا 2، في ظلّ عدم تمكّن عدد من منافسيه من تحسين أزمنتهم إثر رفع الأعلام الصفراء في وقت متأخّر من الحصّة.

تصدّر سيتي كامارا سائق دامس حصّة التجارب الحرّة، قبل أن يقدّم أداء صاروخيًا في المقطع الأخير على حلبة مرسي ياس خلال آخر دقيقتين من حصّة التصفيات.

لكنّ التفاف سيارة شون غيلايل بين المنعطفين الأخيرين تسببت برغ الأعلام الصفراء مع توقّف سيارته عند مدخل خط الحظائر.

ويحظى قطب الانطلاق الأوّل الذي سجّله سيتي كامارا اليوم بأهمية كبيرة في ظلّ سعي فريقه دامس نحو هزيمة "فيرتوزي ريسينغ" إلى لقب الفرق، إذ يتقدّم الأوّل بـ 57 نقطة بعد تسجيله النقاط الأربع لقطب الانطلاق الأوّل اليوم.

المراكز الثلاثة الأولى على شبكة الانطلاق حسمها كالوم إيلوت ولويز ديليتراز، حيث تغلّب الأخير على زميله ضمن صفوف "كارلين" نوبوهارو ماتسوشيتا.

غوان يو زهو حلّ خامسًا أمام بطل هذا الموسم نيك دي فريز الذي اكتفى بالمركز السادس.

في المركز الثاني في ترتيب البطولة ومع عقد جديد بالدفاع عن ألوان ويليامز في الفورمولا واحد الموسم المُقبل، أحرز نيكولاس لاتيفي المركز السابع، إذ لم يتمكّن من تحسين زمنه بسبب الأعلام الصفراء.

فيما أكمل جاك أيتكن، نيكيتا مازبين وميك شوماخر ترتيب المراكز العشرة الأولى تواليًا.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 5 Brazil سيرجيو كامارا France دامس 10 1:49.751  
2 11 United Kingdom كالوم إلوت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 10 1:49.840 0.089
3 1 Switzerland لويس ديليتراز United Kingdom كارلين 9 1:49.931 0.180
4 2 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا United Kingdom كارلين 10 1:50.157 0.406
5 7 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 9 1:50.190 0.439
6 4 Netherlands نيك دي فريز France آرت غران بري 8 1:50.288 0.537
7 6 Canada نيكولاس لاتيفي France دامس 9 1:50.303 0.552
8 15 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 8 1:50.520 0.769
9 3 Russian Federation نيكيتا مازيبين France آرت غران بري 5 1:50.618 0.867
10 9 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 7 1:50.652 0.901
11 8 Italy لوكا غيوتو United Kingdom راشن تايم 10 1:50.858 1.107
12 20 France جوليانو أليزي Italy تريدنت 10 1:50.920 1.169
13 16 United Kingdom جوردان كينغ Netherlands ام بي موتورسبورت 10 1:51.174 1.423
14 22 Russian Federation أرتيم ماركيلوف United Kingdom أردين انترناشيونال 10 1:51.412 1.661
15 12 Russian Federation ماتيفوس إسحاقيان Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 10 1:51.522 1.771
16 14 Japan مارينو ساتو Spain كامبوس ريسينغ 10 1:51.829 2.078
17 10 Indonesia شون غيلايل Italy بريما باورتيم 8 1:51.884 2.133
18 21 Denmark كريستيان لوندغارد Italy تريدنت 10 1:52.140 2.389
19 18 Colombia تاتيانا كالديرون United Kingdom أردين انترناشيونال 10 1:52.412 2.661
20 17 India ماهافير راغوناثان Netherlands ام بي موتورسبورت 6 1:53.363 3.612
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