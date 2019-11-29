فورمولا 2: سيتي كامارا ينطلق أوّلًا مستفيدًا من الأعلام الصفراء في أبوظبي
نجح ناشئ مكلارين في الفورمولا واحد سيرجيو سيتي كامارا في تسجيل قطب الانطلاق الأوّل لجائزة أبوظبي الكبرى في الفورمولا 2، في ظلّ عدم تمكّن عدد من منافسيه من تحسين أزمنتهم إثر رفع الأعلام الصفراء في وقت متأخّر من الحصّة.
تصدّر سيتي كامارا سائق دامس حصّة التجارب الحرّة، قبل أن يقدّم أداء صاروخيًا في المقطع الأخير على حلبة مرسي ياس خلال آخر دقيقتين من حصّة التصفيات.
لكنّ التفاف سيارة شون غيلايل بين المنعطفين الأخيرين تسببت برغ الأعلام الصفراء مع توقّف سيارته عند مدخل خط الحظائر.
ويحظى قطب الانطلاق الأوّل الذي سجّله سيتي كامارا اليوم بأهمية كبيرة في ظلّ سعي فريقه دامس نحو هزيمة "فيرتوزي ريسينغ" إلى لقب الفرق، إذ يتقدّم الأوّل بـ 57 نقطة بعد تسجيله النقاط الأربع لقطب الانطلاق الأوّل اليوم.
المراكز الثلاثة الأولى على شبكة الانطلاق حسمها كالوم إيلوت ولويز ديليتراز، حيث تغلّب الأخير على زميله ضمن صفوف "كارلين" نوبوهارو ماتسوشيتا.
غوان يو زهو حلّ خامسًا أمام بطل هذا الموسم نيك دي فريز الذي اكتفى بالمركز السادس.
في المركز الثاني في ترتيب البطولة ومع عقد جديد بالدفاع عن ألوان ويليامز في الفورمولا واحد الموسم المُقبل، أحرز نيكولاس لاتيفي المركز السابع، إذ لم يتمكّن من تحسين زمنه بسبب الأعلام الصفراء.
فيما أكمل جاك أيتكن، نيكيتا مازبين وميك شوماخر ترتيب المراكز العشرة الأولى تواليًا.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|5
|سيرجيو كامارا
|دامس
|10
|1:49.751
|2
|11
|كالوم إلوت
|شارونغ رايسينغ سيستم
|10
|1:49.840
|0.089
|3
|1
|لويس ديليتراز
|كارلين
|9
|1:49.931
|0.180
|4
|2
|نوبوهارو ماتسوشيتا
|كارلين
|10
|1:50.157
|0.406
|5
|7
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|9
|1:50.190
|0.439
|6
|4
|نيك دي فريز
|آرت غران بري
|8
|1:50.288
|0.537
|7
|6
|نيكولاس لاتيفي
|دامس
|9
|1:50.303
|0.552
|8
|15
|جاك أيتكن
|كامبوس ريسينغ
|8
|1:50.520
|0.769
|9
|3
|نيكيتا مازيبين
|آرت غران بري
|5
|1:50.618
|0.867
|10
|9
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|7
|1:50.652
|0.901
|11
|8
|لوكا غيوتو
|راشن تايم
|10
|1:50.858
|1.107
|12
|20
|جوليانو أليزي
|تريدنت
|10
|1:50.920
|1.169
|13
|16
|جوردان كينغ
|ام بي موتورسبورت
|10
|1:51.174
|1.423
|14
|22
|أرتيم ماركيلوف
|أردين انترناشيونال
|10
|1:51.412
|1.661
|15
|12
|ماتيفوس إسحاقيان
|شارونغ رايسينغ سيستم
|10
|1:51.522
|1.771
|16
|14
|مارينو ساتو
|كامبوس ريسينغ
|10
|1:51.829
|2.078
|17
|10
|شون غيلايل
|بريما باورتيم
|8
|1:51.884
|2.133
|18
|21
|كريستيان لوندغارد
|تريدنت
|10
|1:52.140
|2.389
|19
|18
|تاتيانا كالديرون
|أردين انترناشيونال
|10
|1:52.412
|2.661
|20
|17
|ماهافير راغوناثان
|ام بي موتورسبورت
|6
|1:53.363
|3.612