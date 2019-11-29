فورمولا 2: سيتي كامارا ينطلق أوّلًا مستفيدًا من الأعلام الصفراء في أبوظبي

تصدّر سيتي كامارا سائق دامس حصّة التجارب الحرّة، قبل أن يقدّم أداء صاروخيًا في المقطع الأخير على حلبة مرسي ياس خلال آخر دقيقتين من حصّة التصفيات.

لكنّ التفاف سيارة شون غيلايل بين المنعطفين الأخيرين تسببت برغ الأعلام الصفراء مع توقّف سيارته عند مدخل خط الحظائر.

ويحظى قطب الانطلاق الأوّل الذي سجّله سيتي كامارا اليوم بأهمية كبيرة في ظلّ سعي فريقه دامس نحو هزيمة "فيرتوزي ريسينغ" إلى لقب الفرق، إذ يتقدّم الأوّل بـ 57 نقطة بعد تسجيله النقاط الأربع لقطب الانطلاق الأوّل اليوم.

المراكز الثلاثة الأولى على شبكة الانطلاق حسمها كالوم إيلوت ولويز ديليتراز، حيث تغلّب الأخير على زميله ضمن صفوف "كارلين" نوبوهارو ماتسوشيتا.

غوان يو زهو حلّ خامسًا أمام بطل هذا الموسم نيك دي فريز الذي اكتفى بالمركز السادس.

في المركز الثاني في ترتيب البطولة ومع عقد جديد بالدفاع عن ألوان ويليامز في الفورمولا واحد الموسم المُقبل، أحرز نيكولاس لاتيفي المركز السابع، إذ لم يتمكّن من تحسين زمنه بسبب الأعلام الصفراء.

فيما أكمل جاك أيتكن، نيكيتا مازبين وميك شوماخر ترتيب المراكز العشرة الأولى تواليًا.

نتيجة التصفيات: