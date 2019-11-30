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فورمولا 2 / أبوظبي / تقرير السباق

فورمولا 2: سيتي كامارا يفوز بالسباق الرئيسي في أبوظبي

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فورمولا 2: سيتي كامارا يفوز بالسباق الرئيسي في أبوظبي
30-11-2019

قدّم ناشئ مكلارين في الفورمولا واحد سيرجيو سيتي كامارا أحد أفضل تأديات العودة هذا العام في الفورمولا 2 محققًا الفوز بالسباق الدرامي الرئيسي الأخير لهذا الموسم في أبوظبي.

انطلق الثلاثة الأوائل على إطارات سوبر سوفت سريعة التآكل، حيث تقدّم كل من لويز ديليتراز وكالوم إيلوت على سيتي كامارا المنطلق أولًا حتّى وقفات الصيانة مع نهاية اللفّة السادسة.

وبسبب تراجع أداء الإطارات على نحوٍ سريع، فإنّ السائقين المنطلقين على إطارات سوفت نجحو بالتقدّم إلى الأمام بعد اللفّة السادسة، حيث تقدّم نوبوهارو ماتسوشيتا أمام غوانيو زهو لمعظم فترة السباق في الصدارة.

لكنّ إطارات سوبر سوفت برهنت على سرعتها العالية، إذ كان المتسلحون بها أسرع بحوالي سبع ثوانٍ في اللفّة الواحدة، ليحقق سيتي كامارا أقصى استفادة من ذلك ويتقدّم إلى الصدارة مسجلًا أوّل فوز له بسباق رئيسي.

ويساهم ذلك الفوز في مساعي فريق سيتي كامارا "دامس" في صدارة ترتيب الفرق، كما يساهم كذلك في دفع البرازيلي في ترتيب السائقين في توافر المركز الثالث على الطاولة.

ماتسوشيتا حلّ ثانيًا أمام زهو الذي سجّل خامس منصّة تتويج له ضمن موسمه الأوّل.

فيما اكتفى ديليتراز بالمركز الرابع أمام ناشئ فيراري إيلوت، الذي لم يتمكن من مُضاهاة وتيرة كامارا وديليتراز على إطارات سوفت في منتصف السباق.

المركز السادس كان من نصيب لوكا غيوتو زميل زهو بالفريق، والذي أكمل السباق أمام نيكولاس لاتيفي.

جوليانو أليزي حلّ ثامنًا لينطلق أوّلًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة يوم غد الأحد، إذ تفوّق على ميك شوماخر ونيكيتا مازبين.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   5 Brazil سيرجيو كامارا France دامس 31 1:02:17.011  
2   2 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا United Kingdom كارلين 31 1:02:22.160 5.149
3   7 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 31 1:02:24.776 7.765
4   1 Switzerland لويس ديليتراز United Kingdom كارلين 31 1:02:27.930 10.919
5   11 United Kingdom كالوم إلوت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 31 1:02:32.992 15.981
6   8 Italy لوكا غيوتو United Kingdom راشن تايم 31 1:02:37.396 20.385
7   6 Canada نيكولاس لاتيفي France دامس 31 1:02:42.796 25.785
8   20 France جوليانو أليزي Italy تريدنت 31 1:02:49.260 32.249
9   9 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 31 1:02:58.913 41.902
10   3 Russian Federation نيكيتا مازيبين France آرت غران بري 31 1:03:05.691 48.680
11   15 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 31 1:03:06.571 49.560
12   16 United Kingdom جوردان كينغ Netherlands ام بي موتورسبورت 31 1:03:07.490 50.479
13   4 Netherlands نيك دي فريز France آرت غران بري 31 1:03:10.466 53.455
14   21 Denmark كريستيان لوندغارد Italy تريدنت 31 1:03:10.974 53.963
15   12 Russian Federation ماتيفوس إسحاقيان Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 31 1:03:13.604 56.593
16   18 Colombia تاتيانا كالديرون United Kingdom أردين انترناشيونال 31 1:03:15.613 58.602
17   10 Indonesia شون غيلايل Italy بريما باورتيم 31 1:03:19.911 1:02.900
18   14 Japan مارينو ساتو Spain كامبوس ريسينغ 31 1:03:54.481 1:37.470
  dnf 22 Russian Federation أرتيم ماركيلوف United Kingdom أردين انترناشيونال 9 19:10.260 22 Laps
  dnf 17 India ماهافير راغوناثان Netherlands ام بي موتورسبورت 7 14:37.838 24 Laps
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