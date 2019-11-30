فورمولا 2: سيتي كامارا يفوز بالسباق الرئيسي في أبوظبي

انطلق الثلاثة الأوائل على إطارات سوبر سوفت سريعة التآكل، حيث تقدّم كل من لويز ديليتراز وكالوم إيلوت على سيتي كامارا المنطلق أولًا حتّى وقفات الصيانة مع نهاية اللفّة السادسة.

وبسبب تراجع أداء الإطارات على نحوٍ سريع، فإنّ السائقين المنطلقين على إطارات سوفت نجحو بالتقدّم إلى الأمام بعد اللفّة السادسة، حيث تقدّم نوبوهارو ماتسوشيتا أمام غوانيو زهو لمعظم فترة السباق في الصدارة.

لكنّ إطارات سوبر سوفت برهنت على سرعتها العالية، إذ كان المتسلحون بها أسرع بحوالي سبع ثوانٍ في اللفّة الواحدة، ليحقق سيتي كامارا أقصى استفادة من ذلك ويتقدّم إلى الصدارة مسجلًا أوّل فوز له بسباق رئيسي.

ويساهم ذلك الفوز في مساعي فريق سيتي كامارا "دامس" في صدارة ترتيب الفرق، كما يساهم كذلك في دفع البرازيلي في ترتيب السائقين في توافر المركز الثالث على الطاولة.

ماتسوشيتا حلّ ثانيًا أمام زهو الذي سجّل خامس منصّة تتويج له ضمن موسمه الأوّل.

فيما اكتفى ديليتراز بالمركز الرابع أمام ناشئ فيراري إيلوت، الذي لم يتمكن من مُضاهاة وتيرة كامارا وديليتراز على إطارات سوفت في منتصف السباق.

المركز السادس كان من نصيب لوكا غيوتو زميل زهو بالفريق، والذي أكمل السباق أمام نيكولاس لاتيفي.

جوليانو أليزي حلّ ثامنًا لينطلق أوّلًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة يوم غد الأحد، إذ تفوّق على ميك شوماخر ونيكيتا مازبين.

نتيجة السباق: