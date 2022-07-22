فورمولا 2: سارجينت ينتزع قطب الانطلاق الأول من إيواسا في فرنسا

أطاح سائق كارلين بأيومو إيواسا ليقتنص المركز الأول بعدما عجز سائق دامس عن عبور خط النهاية لمحاولته الرابعة قبل انتهاء الوقت، بينما حسّن الأمريكي زمنه مسجلًا دقيقة و43.871 ثانية.

وتأتي هذه النتيجة بعد فوزين متتاليين لسارجينت بالسباق الرئيسي خلال آخر جولتين، إذ يحتل حاليًا وصافة الترتيب العام.

إيواسا اكتفى بمركز الانطلاق الثاني بعدما علق في الزحام إثر رفع العلم الأحمر في وقت متأخر من الحصة جرّاء توقف سيارة دينيس هاوغر على المسار قبل 7 دقائق من النهاية.

ومع استئناف الحصة، كان فيليبي دروغوفتيش متصدر الترتيب أول من اعتلى قمة الأزمنة، قبل أن يقفز فريدريك فيستي من المركز الـ 11 ويعتلي الصدارة.

إيواسا كان السائق التالي الذي يتصدر ترتيب الأزمنة قبل أن يأتي سارجينت ويُطيح به في المحاولة الأخيرة.

وبالعودة لمجريات الحصة، كان كليمينت نوفالاك أول الخارجين إلى المسار مع بداية الحصة الممتدة لـ 30 دقيقة، متقدمًا أمام زميله في "ام بي موتورسبورت" دروغوفيتش في جائزة موطنه.

وسجّل الفرنسي أول زمن سريع مع دقيقة و46.744 ثانية، قبل أن يتقدم عليه زميله بثانية كاملة.

لاحقًا تناوب كل من يوري فيبس وجاك دوهان على الصدارة، قبل أن يأتي النجم المحلي تيو بورشير ويعتلي الصدارة مع دقيقة و44.941 ثانية.

لكن ذلك لم يدم طويلًا مع تحسين سارجينت زمنه بعدما كان خامسًا ليتصدر ترتيب الأزمنة.

وبعد فترة العلم الأحمر إثر توقف سيارة هاوغر، تقدم دروغوفيتش إلى الصدارة، قبل أن يطيح به فيستي.

وتبدأ الأزمنة بالتهاوي، ليكتفي فيستي لاحقًا بالمركز الثالث أمام دروغوفيتش.

فيما حل جاك دوهان خامسًا أمام بورشير وفيبس، بينما أكمل ماركوس آرمسترونغ، ليام لاوسون وجيهان داروفالا ترتيب العشرة الأوائل، لينطلق الثلاثي من المراكز الثالث والثاني والأول على الترتيب في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.