فورمولا 2: سارجينت يتفوق على بورشير في سيلفرستون ويصبح أول أمريكي يحرز الفوز في السلسلة

تصدّر ناشئ ويليامز السباق من انطلاقته، حيث تمكن من صد هجمات ثنائي فريق آرت، فريدريك فيستي وتيو بورشير ليحصد فوزه الأول منذ سباق سوتشي العام الماضي عندما كان ينافس الفورمولا 3.

وفي ظل تراجع فيستي خلال اللفة الأولى، تمكن سارجينت من التشبّث بمركزه خلال فترة سيارة الأمان ليبني فارقًا ناهز 1.5 ثانية أمام بورشير بحلول اللفة السابعة.

وتوقف الثنائي بعد أربع لفات أخرى، لتجمعهما معركة حامية بعد ذلك على الصدارة، حيث كان بورشير على بعد 0.5 ثانية فقط خلف غريمه بحلول اللفة 26.

لكن سارجينت أعاد بناء فارق أمام منافسه ليعبر خط النهاية بفارق 1.5 ثانية ويصبح أول أمريكي يحقق الفوز في الفورمولا 2.

ليام لاوسون سائق كارلين أكمل مراكز منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز الخامس، حيث استفاد من الانطلاقة الضعيفة لكل من فيستي وفيليبي دروغوفيتش.

وكان دروغوفيتش وفيستي قد خسرا مركزين في اللفة الأولى قبل دخول سيارة الأمان إثر حادثة مروعة بين أحد سائقي دامس ودينيس هاوغر، والتي سيتم التحقيق فيها عقب السباق.

ومع استئناف السباق في اللفة السادسة، تمكن كليمينت نوفالاك وريتشارد فريشور من تجاوز جيهان داروفالا الذي تراجع خارج العشرة الأوائل.

ومع الوصول إلى فترة التوقفات، شهد الترتيب عدة تغييرات مع اختلاف وقت توقف السائقين، حيث تواجد دروغوفيتش في الصدارة للفة واحدة بعد تأخير توقفه، لكن الصدارة سرعان ما عادت لسارجينت أمام بورشير.

المركز الرابع في السباق ذهب إلى دروغوفيتش أمام فيستي ويوري فيبس، فيما أكمل داروفالا، ماركوس آرمسترونغ، جاك دوهان وجايك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: