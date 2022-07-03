تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة
فورمولا 2 / سيلفرستون تقرير السباق

فورمولا 2: سارجينت يتفوق على بورشير في سيلفرستون ويصبح أول أمريكي يحرز الفوز في السلسلة

أحرز لوغان سارجينت فوزه الأول في الفورمولا 2 من بوابة السباق الرئيسي لجولة سيلفرستون، حيث تصدّر السباق من انطفاء الأضواء وحتى رفع العلم الشطرنجي ليسجل انتصارًا في موطنه فريقه كارلين.

فورمولا 2: سارجينت يتفوق على بورشير في سيلفرستون ويصبح أول أمريكي يحرز الفوز في السلسلة

تصدّر ناشئ ويليامز السباق من انطلاقته، حيث تمكن من صد هجمات ثنائي فريق آرت، فريدريك فيستي وتيو بورشير ليحصد فوزه الأول منذ سباق سوتشي العام الماضي عندما كان ينافس الفورمولا 3.

وفي ظل تراجع فيستي خلال اللفة الأولى، تمكن سارجينت من التشبّث بمركزه خلال فترة سيارة الأمان ليبني فارقًا ناهز 1.5 ثانية أمام بورشير بحلول اللفة السابعة.

وتوقف الثنائي بعد أربع لفات أخرى، لتجمعهما معركة حامية بعد ذلك على الصدارة، حيث كان بورشير على بعد 0.5 ثانية فقط خلف غريمه بحلول اللفة 26.

لكن سارجينت أعاد بناء فارق أمام منافسه ليعبر خط النهاية بفارق 1.5 ثانية ويصبح أول أمريكي يحقق الفوز في الفورمولا 2.

ليام لاوسون سائق كارلين أكمل مراكز منصة التتويج بعد انطلاقه من المركز الخامس، حيث استفاد من الانطلاقة الضعيفة لكل من فيستي وفيليبي دروغوفيتش.

وكان دروغوفيتش وفيستي قد خسرا مركزين في اللفة الأولى قبل دخول سيارة الأمان إثر حادثة مروعة بين أحد سائقي دامس ودينيس هاوغر، والتي سيتم التحقيق فيها عقب السباق.

ومع استئناف السباق في اللفة السادسة، تمكن كليمينت نوفالاك وريتشارد فريشور من تجاوز جيهان داروفالا الذي تراجع خارج العشرة الأوائل.

ومع الوصول إلى فترة التوقفات، شهد الترتيب عدة تغييرات مع اختلاف وقت توقف السائقين، حيث تواجد دروغوفيتش في الصدارة للفة واحدة بعد تأخير توقفه، لكن الصدارة سرعان ما عادت لسارجينت أمام بورشير.

المركز الرابع في السباق ذهب إلى دروغوفيتش أمام فيستي ويوري فيبس، فيما أكمل داروفالا، ماركوس آرمسترونغ، جاك دوهان وجايك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 29 53:50.586  
2   10 France تيو بورشير France آرت غران بري 29 53:52.267 1.681
3   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 29 53:59.580 8.994
4   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 29 54:01.898 11.312
5   9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 29 54:02.547 11.961
6   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 29 54:02.862 12.276
7   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 29 54:04.485 13.899
8   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 29 54:07.906 17.320
9   3 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 29 54:11.619 21.033
10   24 United Kingdom جايك هيوز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 29 54:18.883 28.297
11   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 29 54:19.703 29.117

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة
المقال السابق

فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة

أحدث الأخبار

فورمولا 2: سارجينت يتفوق على بورشير في سيلفرستون ويصبح أول أمريكي يحرز الفوز في السلسلة
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: سارجينت يتفوق على بورشير في سيلفرستون ويصبح أول أمريكي يحرز الفوز في السلسلة

فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة

فورمولا2: سارجنت يتفوّق على فيستي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في سيلفرستون
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا2: سارجنت يتفوّق على فيستي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في سيلفرستون

ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.