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فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: زو يقتنص قطب الانطلاق الأول في البحرين لكن مركزه قيد التحقيق

نجح غوانيو زو في آخر لفة سريعة له باقتناص قطب الانطلاق الأول في تصفيات البحرين في بطولة الفورمولا 2، وبذلك سينطلق أولاً في السباق الرئيسي.

فورمولا 2: زو يقتنص قطب الانطلاق الأول في البحرين لكن مركزه قيد التحقيق

احتفظ سائق يوني فيرتوزي بآخر جهوده حتى اللحظات الأخيرة مسجلاً دقيقة و42:848 ثانية ليتقدم على كريستيان لاندغارد سائق آرت وعضو أكاديمية ألبين للناشئين، بثلاثة أجزاء من الألف من الثانية.

وجاء تفوق زو ليتوّج حصة تصفيات جنونية، وضمن كذلك أربع نقاط ثمينة في البطولة.

لكن، كل تلك ما زالت أخباراً غير مؤكدة، نظراً لأن هناك المزيد من الدراما حصلت في آخر الحصة، فهناك تحقيق من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يتعلق بقطع زو العلم المرقط مرتين في الحصة.

وستشهد صيغة عطلة نهاية الأسبوع الجديدة انطلاق السائقين العشرة الأوائل بشكل معكوس على شبكة انطلاق سباق السبت الأول، بينما تبقى المراكز من 11 - 22 على حالها.

وكنتيجة لتغيير الصيغة، فإن دايفيد بيكمان الذي أنهى عاشراً سينطلق أولاً على شبكة الانطلاق المعكوسة للسباق الأول.

وبدأت الحصة بحماس كبير مع لفات سريعة متتالية، أسرعها جاء خلال الدقيقة العاشرة مع دقيقة و43:315 ثانية، سجلها فيليبي دروغوفيتش، متقدماً على لاندغارد سائق آرت وجيهان داروفالا سائق كارلين.

وبقي دروغوفيتش في قمة جدول الأزمنة مع انتصاف الحصة.

وبالرغم من خروجه متأخراً أحرز زو قطب الانطلاق الأول المبدئي بفارق 0.022 ثانية قبل 13 دقيقة من النهاية.

أما روبرت شفارتزمان فقد عانى نهاية كارثية حيث فقد الطاقة بشكل مفاجئ ليتوقف في المنعطف الأخير بالمركز الخامس، وذلك تسبب برفع العلم الأحمر قبل ست دقائق من نهاية الحصة.

واشتعلت معارك شديدة في الدقائق الخمس المتبقية مع استئناف الحصة، حيث كان لاندغارد أول من قفز إلى المركز الأول بفارق نصف ثانية.

وردّ زو لاحقاً ليقتنص منه قطب الانطلاق الأول المبدئي بانتظار حكم "فيا".

دروغوفيتش احتل المركز الثالث أمام دان تيكتوم سائق كارلين ويوري فيبز سائق هايتيك.

المركز السادس احتله ريتشارد فيرشور سائق "أم.بي موتورسبورت" متقدماً على داروفالا، بينما أكمل أوسكار بياستري سائق بريما وليام لاوسون سائق هايتيك، وبيكمان ترتيب المراكز العشرة الأولى، والتي سيتم عكسها للسباق الأول.

التصفيات

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 China غوان يو زو United Kingdom راشن تايم 9 1:42.848    
2 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 10 1:42.851 0.003 0.003
3 Brazil فيليبي دروغوفيتش United Kingdom راشن تايم 9 1:43.211 0.363 0.360
4 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 10 1:43.338 0.490 0.127
5 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 9 1:43.441 0.593 0.103
6 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 9 1:43.443 0.595 0.002
7 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 9 1:43.475 0.627 0.032
8 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 10 1:43.478 0.630 0.003
9 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 8 1:43.519 0.671 0.041
10 Germany ديفيد بيكمان Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 9 1:43.559 0.711 0.040
11 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 10 1:43.585 0.737 0.026
12 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 5 1:43.694 0.846 0.109
13 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 9 1:43.704 0.856 0.010
14 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 9 1:43.729 0.881 0.025
15 Israel روي نيساني France دامس 11 1:43.768 0.920 0.039
16 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 10 1:43.839 0.991 0.071
17 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 9 1:43.955 1.107 0.116
18 Brazil غيلهيرمي سامايا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 9 1:44.227 1.379 0.272
19 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 7 1:44.654 1.806 0.427
20 Italy ماتيو نانيني اتش دبليو ايه 9 1:44.825 1.977 0.171
21 جيانلوكا بيتيكوف Spain كامبوس ريسينغ 9 1:45.053 2.205 0.228
22 Italy أليسيو ديليدا اتش دبليو ايه 7 1:46.712 3.864 1.659
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بوشونغ يتصدر الحصة الختامية من تجارب البحرين للفورمولا 2 

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