فورمولا 2: زو يقتنص قطب الانطلاق الأول في البحرين لكن مركزه قيد التحقيق
نجح غوانيو زو في آخر لفة سريعة له باقتناص قطب الانطلاق الأول في تصفيات البحرين في بطولة الفورمولا 2، وبذلك سينطلق أولاً في السباق الرئيسي.
احتفظ سائق يوني فيرتوزي بآخر جهوده حتى اللحظات الأخيرة مسجلاً دقيقة و42:848 ثانية ليتقدم على كريستيان لاندغارد سائق آرت وعضو أكاديمية ألبين للناشئين، بثلاثة أجزاء من الألف من الثانية.
وجاء تفوق زو ليتوّج حصة تصفيات جنونية، وضمن كذلك أربع نقاط ثمينة في البطولة.
لكن، كل تلك ما زالت أخباراً غير مؤكدة، نظراً لأن هناك المزيد من الدراما حصلت في آخر الحصة، فهناك تحقيق من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يتعلق بقطع زو العلم المرقط مرتين في الحصة.
وستشهد صيغة عطلة نهاية الأسبوع الجديدة انطلاق السائقين العشرة الأوائل بشكل معكوس على شبكة انطلاق سباق السبت الأول، بينما تبقى المراكز من 11 - 22 على حالها.
وكنتيجة لتغيير الصيغة، فإن دايفيد بيكمان الذي أنهى عاشراً سينطلق أولاً على شبكة الانطلاق المعكوسة للسباق الأول.
وبدأت الحصة بحماس كبير مع لفات سريعة متتالية، أسرعها جاء خلال الدقيقة العاشرة مع دقيقة و43:315 ثانية، سجلها فيليبي دروغوفيتش، متقدماً على لاندغارد سائق آرت وجيهان داروفالا سائق كارلين.
وبقي دروغوفيتش في قمة جدول الأزمنة مع انتصاف الحصة.
وبالرغم من خروجه متأخراً أحرز زو قطب الانطلاق الأول المبدئي بفارق 0.022 ثانية قبل 13 دقيقة من النهاية.
أما روبرت شفارتزمان فقد عانى نهاية كارثية حيث فقد الطاقة بشكل مفاجئ ليتوقف في المنعطف الأخير بالمركز الخامس، وذلك تسبب برفع العلم الأحمر قبل ست دقائق من نهاية الحصة.
واشتعلت معارك شديدة في الدقائق الخمس المتبقية مع استئناف الحصة، حيث كان لاندغارد أول من قفز إلى المركز الأول بفارق نصف ثانية.
وردّ زو لاحقاً ليقتنص منه قطب الانطلاق الأول المبدئي بانتظار حكم "فيا".
دروغوفيتش احتل المركز الثالث أمام دان تيكتوم سائق كارلين ويوري فيبز سائق هايتيك.
المركز السادس احتله ريتشارد فيرشور سائق "أم.بي موتورسبورت" متقدماً على داروفالا، بينما أكمل أوسكار بياستري سائق بريما وليام لاوسون سائق هايتيك، وبيكمان ترتيب المراكز العشرة الأولى، والتي سيتم عكسها للسباق الأول.
التصفيات
|المركز
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|غوان يو زو
|راشن تايم
|9
|1:42.848
|2
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|10
|1:42.851
|0.003
|0.003
|3
|فيليبي دروغوفيتش
|راشن تايم
|9
|1:43.211
|0.363
|0.360
|4
|دان تيكتوم
|كارلين
|10
|1:43.338
|0.490
|0.127
|5
|جوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|9
|1:43.441
|0.593
|0.103
|6
|ريتشارد فيرشور
|ام بي موتورسبورت
|9
|1:43.443
|0.595
|0.002
|7
|جيهان داروفالا
|كارلين
|9
|1:43.475
|0.627
|0.032
|8
|أوسكار بياستري
|بريما باورتيم
|10
|1:43.478
|0.630
|0.003
|9
|ليام لاوسون
|هايتيك ريسينغ
|8
|1:43.519
|0.671
|0.041
|10
|ديفيد بيكمان
|شارونغ رايسينغ سيستم
|9
|1:43.559
|0.711
|0.040
|11
|ثيو بورشيه
|آرت غران بري
|10
|1:43.585
|0.737
|0.026
|12
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|5
|1:43.694
|0.846
|0.109
|13
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|9
|1:43.704
|0.856
|0.010
|14
|ماركوس آرمسترونغ
|دامس
|9
|1:43.729
|0.881
|0.025
|15
|روي نيساني
|دامس
|11
|1:43.768
|0.920
|0.039
|16
|بينت فيسكال
|تريدنت
|10
|1:43.839
|0.991
|0.071
|17
|ليريم زينديلي
|ام بي موتورسبورت
|9
|1:43.955
|1.107
|0.116
|18
|غيلهيرمي سامايا
|شارونغ رايسينغ سيستم
|9
|1:44.227
|1.379
|0.272
|19
|مارينو ساتو
|تريدنت
|7
|1:44.654
|1.806
|0.427
|20
|ماتيو نانيني
|اتش دبليو ايه
|9
|1:44.825
|1.977
|0.171
|21
|جيانلوكا بيتيكوف
|كامبوس ريسينغ
|9
|1:45.053
|2.205
|0.228
|22
|أليسيو ديليدا
|اتش دبليو ايه
|7
|1:46.712
|3.864
|1.659
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