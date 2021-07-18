فورمولا 2: زهو يفوز بالسباق الرئيسي في سيلفرستون أمام تيكتوم

عبر زهو سائق "يوني-فيرتوزي" - الذي انطلق من المركز الثاني واستهلّ نهاية هذا الأسبوع وهو في صدارة ترتيب السائقين - خط النهاية بفارق ناهز 4 ثوان أمام دان تيكتوم سائق كارلين الذي حلّ ثانيًا على أرضه وأمام جماهيره.

فيما أكمل بياستري مراكز منصة التتويج لصالح فريقه بريما وأمام ريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" وزميله روبرت شفارتزمان.

المركز السادس كان من نصيب فيليبي دروغوفيتش زميل زهو أمام يورس فيبز سائق هايتيك.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قدّم زهو انطلاقة أفضل، منتزعًا الصدارة من بياستري، في الوقت الذي تمكن فيه تيكتوم من تجاوز فيرشور إلى المركز الثالث.

وبحلول اللفة السادسة، وسّع زهو صدارته إلى 1.5 ثانية، ليتصدر السباق بأريحية بعد 10 دقائق.

تيكتوم كان أول المتوقفين في ذات اللفة، حيث غيّر إطاراته مبكرًا إلى التركيبة الألين أمام شفارتزمان، ليام لاوسون، ماركوس آرمسترونغ ودايفيد بيكمان.

وشهدت اللفة الثامنة صراعًا بين بياستري وتيكتوم عند منعطف بروكلاندز وذلك بعد خروج سائق كارلين في الأمام إثر توقفه.

ومع الوصول إلى اللفة 13، كان تيكتوم وبياستري ينافسان على المركزين السابع والثامن مع تقدمهما على السيارات أمامهما التي لم تتوقف بعد.

وكان جيهان داروفالا في الصدارة قبل 6 لفات من النهاية كونه لم يتوقف، وخلفه مباشرة زهو مع إطارات جديدة، ليتقدم في النهاية الصيني مع توقّف الهندي في اللفة 24 ويواصل زهو نحو تحقيق فوز مستحق.

فيما واجه بياستري ضغطًا من فيرشور على المركز الثالث قبل لفتين من النهاية، لكن سائق بريما حافظ على مركزه ليعتلي العتبة الثالثة لمنصة التتويج خلف زهو وتيكتوم.

ثيو بورشيه حل ثامنًا أمام كل ليريم زينديلي وداروفالا.

نتيجة السباق: