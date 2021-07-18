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فورمولا 2 / سيلفرستون تقرير السباق

فورمولا 2: زهو يفوز بالسباق الرئيسي في سيلفرستون أمام تيكتوم

سجّل غوانيو زهو فوزًا مستحقًا بالسباق الرئيسي لجولة سيلفرستون في الفورمولا 2، حيث تقدّم على صاحب المركز الأول أوسكار بياستري على الانطلاقة.

فورمولا 2: زهو يفوز بالسباق الرئيسي في سيلفرستون أمام تيكتوم

عبر زهو سائق "يوني-فيرتوزي" - الذي انطلق من المركز الثاني واستهلّ نهاية هذا الأسبوع وهو في صدارة ترتيب السائقين - خط النهاية بفارق ناهز 4 ثوان أمام دان تيكتوم سائق كارلين الذي حلّ ثانيًا على أرضه وأمام جماهيره.

فيما أكمل بياستري مراكز منصة التتويج لصالح فريقه بريما وأمام ريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" وزميله روبرت شفارتزمان.

المركز السادس كان من نصيب فيليبي دروغوفيتش زميل زهو أمام يورس فيبز سائق هايتيك.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قدّم زهو انطلاقة أفضل، منتزعًا الصدارة من بياستري، في الوقت الذي تمكن فيه تيكتوم من تجاوز فيرشور إلى المركز الثالث.

وبحلول اللفة السادسة، وسّع زهو صدارته إلى 1.5 ثانية، ليتصدر السباق بأريحية بعد 10 دقائق.

تيكتوم كان أول المتوقفين في ذات اللفة، حيث غيّر إطاراته مبكرًا إلى التركيبة الألين أمام شفارتزمان، ليام لاوسون، ماركوس آرمسترونغ ودايفيد بيكمان.

وشهدت اللفة الثامنة صراعًا بين بياستري وتيكتوم عند منعطف بروكلاندز وذلك بعد خروج سائق كارلين في الأمام إثر توقفه.

ومع الوصول إلى اللفة 13، كان تيكتوم وبياستري ينافسان على المركزين السابع والثامن مع تقدمهما على السيارات أمامهما التي لم تتوقف بعد.

وكان جيهان داروفالا في الصدارة قبل 6 لفات من النهاية كونه لم يتوقف، وخلفه مباشرة زهو مع إطارات جديدة، ليتقدم في النهاية الصيني مع توقّف الهندي في اللفة 24 ويواصل زهو نحو تحقيق فوز مستحق.

فيما واجه بياستري ضغطًا من فيرشور على المركز الثالث قبل لفتين من النهاية، لكن سائق بريما حافظ على مركزه ليعتلي العتبة الثالثة لمنصة التتويج خلف زهو وتيكتوم.

ثيو بورشيه حل ثامنًا أمام كل ليريم زينديلي وداروفالا.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 29 -  
2 5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 29 3.800 3.800
3 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 29 19.300 19.300
4 11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 29 20.100 20.100
5 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 29 24.700 24.700
6 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 29 25.400 25.400
7 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 29 25.800 25.800
8 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 29 26.600 26.600
9 12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 29 27.400 27.400
10 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 29 27.600 27.600
11 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 29 39.900 39.900
12 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 29 40.500 40.500
13 24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 29 44.300 44.300
14 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 29 47.600 47.600
15 14 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 29 47.800 47.800
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فورمولا 2: فيرشور يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز بسباق سيلفرستون القصير الثاني

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