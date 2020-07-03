فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش

كان السائق الصيني الأسرع بأريحية خلال الطلعات الأولى في بداية موسمه الثاني مع فريق فيرتوزي، حيث لم يتمكّن أحد من كسر الزمن الذي سجّله على أولى مجموعاته من إطارات بيريللي، والذي منحه قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.464 ثانية.

خلال النصف الثاني من الحصّة، وعلى غرار التجارب الحرّة، تسبّب مارينو ساتو برفع العلم الأحمر بعد انزلاق سيارته وخروجه عن المسار إلى المنطقة الحصوية عندما المنعطف الرابع هذه المرة.

أمّا مفاجأة هذه الحصّة فكان فيليبي دروجوفيتش، إذ وبعد موسم سيئ في الفورمولا 3، سينطلق البرازيلي من صف الانطلاق الأوّل بجوار زهو ضمن أولى جولاته في الفورمولا 2 مع فريق "ام بي موتورسبورت".

كالوم إيلوت وضع سيارة فيرتوزي الثانية على مراكز الانطلاقة الثلاثة الأولى، ضمن أول نهاية أسبوع له مع الفريق.

المركز الرابع كان من نصيب سائق آرت وناشئ رينو في الفورمولا واحد كريستيان لوندغارد ضمن أولى مواسمه في الفورمولا 2، حيث تفوّق الدنماركي بفارق طفيف على سائق بريما ميك شوماخر.

إذ وبعد وضع محرك جديد على سيارته بعد مشاكل التجارب الحرّة، سيتشارك ناشئ فيراري شوماخر صف الانطلاق الثالث مع سائق كارلين جيهان داروفالا.

المخضرم لوكا غيوتو قاد فريقه هايتيك جي بي نحو المركز السابع، حيث سيُجاور روبرت شفارتزمان سائق بريما على صف الانطلاق الرابع.

فيما أكمل دان تيكتوم ناشئ ويليامز الفورمولا واحد ولويز ديليتراز سائق شاروز ريسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات: