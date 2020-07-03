فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش
أحرز غوانيو زهو ناشئ رينو في الفورمولا واحد قطب الانطلاق الأوّل في جولة النمسا الافتتاحية لموسم الفورمولا 2 على حلبة ريد بُل رينغ.
كان السائق الصيني الأسرع بأريحية خلال الطلعات الأولى في بداية موسمه الثاني مع فريق فيرتوزي، حيث لم يتمكّن أحد من كسر الزمن الذي سجّله على أولى مجموعاته من إطارات بيريللي، والذي منحه قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.464 ثانية.
خلال النصف الثاني من الحصّة، وعلى غرار التجارب الحرّة، تسبّب مارينو ساتو برفع العلم الأحمر بعد انزلاق سيارته وخروجه عن المسار إلى المنطقة الحصوية عندما المنعطف الرابع هذه المرة.
أمّا مفاجأة هذه الحصّة فكان فيليبي دروجوفيتش، إذ وبعد موسم سيئ في الفورمولا 3، سينطلق البرازيلي من صف الانطلاق الأوّل بجوار زهو ضمن أولى جولاته في الفورمولا 2 مع فريق "ام بي موتورسبورت".
كالوم إيلوت وضع سيارة فيرتوزي الثانية على مراكز الانطلاقة الثلاثة الأولى، ضمن أول نهاية أسبوع له مع الفريق.
المركز الرابع كان من نصيب سائق آرت وناشئ رينو في الفورمولا واحد كريستيان لوندغارد ضمن أولى مواسمه في الفورمولا 2، حيث تفوّق الدنماركي بفارق طفيف على سائق بريما ميك شوماخر.
إذ وبعد وضع محرك جديد على سيارته بعد مشاكل التجارب الحرّة، سيتشارك ناشئ فيراري شوماخر صف الانطلاق الثالث مع سائق كارلين جيهان داروفالا.
المخضرم لوكا غيوتو قاد فريقه هايتيك جي بي نحو المركز السابع، حيث سيُجاور روبرت شفارتزمان سائق بريما على صف الانطلاق الرابع.
فيما أكمل دان تيكتوم ناشئ ويليامز الفورمولا واحد ولويز ديليتراز سائق شاروز ريسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|15
|1:14.416
|2
|15
|فيليبي دروجوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|15
|1:14.880
|0.464
|3
|4
|كالوم إلوت
|راشن تايم
|15
|1:14.884
|0.468
|4
|6
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|16
|1:14.922
|0.506
|5
|20
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|15
|1:14.952
|0.536
|6
|8
|جيهان داروفالا
|كارلين
|14
|1:15.028
|0.612
|7
|25
|لوكا غيوتو
|هايتيك غران بري
|14
|1:15.044
|0.628
|8
|21
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|14
|1:15.051
|0.635
|9
|2
|دان تيكتوم
|دامس
|16
|1:15.128
|0.712
|10
|11
|لويس ديليتراز
|شارونغ رايسينغ سيستم
|16
|1:15.151
|0.735
|11
|24
|نيكيتا مازيبين
|هايتيك غران بري
|15
|1:15.152
|0.736
|12
|7
|يوكي تسونودا
|كارلين
|15
|1:15.157
|0.741
|13
|5
|ماركوس آرمسترونغ
|آرت غران بري
|15
|1:15.208
|0.792
|14
|9
|جاك أيتكن
|كامبوس ريسينغ
|16
|1:15.264
|0.848
|15
|12
|بيدرو بيكيه
|شارونغ رايسينغ سيستم
|15
|1:15.376
|0.960
|16
|22
|روي نيساني
|تريدنت
|15
|1:15.457
|1.041
|17
|1
|شون غيلايل
|دامس
|16
|1:15.604
|1.188
|18
|17
|جوليانو أليزي
|اتش دبليو أيه
|12
|1:15.688
|1.272
|19
|10
|غيلهيرمي سامايا
|كامبوس ريسينغ
|13
|1:15.703
|1.287
|20
|16
|أرتيم ماركيلوف
|اتش دبليو أيه
|15
|1:15.746
|1.330
|21
|14
|نوبوهارو ماتسوشيتا
|ام بي موتورسبورت
|15
|1:15.897
|1.481
|22
|23
|مارينو ساتو
|تريدنت
|12
|1:16.011
|1.595