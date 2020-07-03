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فورمولا 2 / سبيلبرغ / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش

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فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش
03-07-2020

أحرز غوانيو زهو ناشئ رينو في الفورمولا واحد قطب الانطلاق الأوّل في جولة النمسا الافتتاحية لموسم الفورمولا 2 على حلبة ريد بُل رينغ.

كان السائق الصيني الأسرع بأريحية خلال الطلعات الأولى في بداية موسمه الثاني مع فريق فيرتوزي، حيث لم يتمكّن أحد من كسر الزمن الذي سجّله على أولى مجموعاته من إطارات بيريللي، والذي منحه قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.464 ثانية.

خلال النصف الثاني من الحصّة، وعلى غرار التجارب الحرّة، تسبّب مارينو ساتو برفع العلم الأحمر بعد انزلاق سيارته وخروجه عن المسار إلى المنطقة الحصوية عندما المنعطف الرابع هذه المرة.

أمّا مفاجأة هذه الحصّة فكان فيليبي دروجوفيتش، إذ وبعد موسم سيئ في الفورمولا 3، سينطلق البرازيلي من صف الانطلاق الأوّل بجوار زهو ضمن أولى جولاته في الفورمولا 2 مع فريق "ام بي موتورسبورت".

كالوم إيلوت وضع سيارة فيرتوزي الثانية على مراكز الانطلاقة الثلاثة الأولى، ضمن أول نهاية أسبوع له مع الفريق.

المركز الرابع كان من نصيب سائق آرت وناشئ رينو في الفورمولا واحد كريستيان لوندغارد ضمن أولى مواسمه في الفورمولا 2، حيث تفوّق الدنماركي بفارق طفيف على سائق بريما ميك شوماخر.

إذ وبعد وضع محرك جديد على سيارته بعد مشاكل التجارب الحرّة، سيتشارك ناشئ فيراري شوماخر صف الانطلاق الثالث مع سائق كارلين جيهان داروفالا.

المخضرم لوكا غيوتو قاد فريقه هايتيك جي بي نحو المركز السابع، حيث سيُجاور روبرت شفارتزمان سائق بريما على صف الانطلاق الرابع.

فيما أكمل دان تيكتوم ناشئ ويليامز الفورمولا واحد ولويز ديليتراز سائق شاروز ريسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 15 1:14.416  
2 15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 15 1:14.880 0.464
3 4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 15 1:14.884 0.468
4 6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 16 1:14.922 0.506
5 20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 15 1:14.952 0.536
6 8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 14 1:15.028 0.612
7 25 Italy لوكا غيوتو هايتيك غران بري
 14 1:15.044 0.628
8 21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 14 1:15.051 0.635
9 2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 16 1:15.128 0.712
10 11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 16 1:15.151 0.735
11 24 Russian Federation نيكيتا مازيبين هايتيك غران بري 15 1:15.152 0.736
12 7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 15 1:15.157 0.741
13 5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 15 1:15.208 0.792
14 9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 16 1:15.264 0.848
15 12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 15 1:15.376 0.960
16 22 Israel روي نيساني Italy تريدنت 15 1:15.457 1.041
17 1 Indonesia شون غيلايل France دامس 16 1:15.604 1.188
18 17 France جوليانو أليزي اتش دبليو أيه
 12 1:15.688 1.272
19 10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 13 1:15.703 1.287
20 16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف اتش دبليو أيه 15 1:15.746 1.330
21 14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 15 1:15.897 1.481
22 23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 12 1:16.011 1.595
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