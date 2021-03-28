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فورمولا 2 / البحرين / تقرير السباق

فورمولا 2: زهو يشق طريقه نحو الفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

نجح غوانيو زهو بشق طريقه من الخلف لينتزع الفوز في المراحل الختامية من السباق الرئيسي لجولة البحرين الافتتاحية من بطولة الفورمولا 2.

فورمولا 2: زهو يشق طريقه نحو الفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

تراجع المنطلق أولًا مارينو ساتو إلى المركز الخامس وظل عالقًا فيه لمعظم النصف الأول من السباق، حيث آثر الانطلاق على إطارات هارد، إذ خسر لصالح أصحاب إطارات سوفت كريستيان لوندغارد، أوسكار بياستري وفيليبي دروغوفيتش.

مع ذلك، حصد زهو ثمار عمله الجاد في وقت مبكر بمجرد أن انتقل إلى إطارات سوفت، الأمر الذي سمح له بالانطلاق وشق طريقه نحو الصدارة قبل خمس لفات من النهاية.

حيث كانت له الكلمة العليا في المعركة الخماسية على الفوز التي شهدتها اللفات الأخيرة، بينما عاد دان تيكتوم من احتكاكه المتأخر مع بياستري ليقتنص مركز الوصافة مستفيدًا من انسحاب الأخير.

أمّا لاوسون الفائز بالسباق الأول في هذه الجولة، فقد أكمل مراكز منصة التتويج بعد تجاوزه ريتشارد فيرسكور الذي كان في الصدارة قبل ست لفات من النهاية.

وقد شهد السباق دخول سيارة الأمان، الأمر الذي عاد بالنفع على عدد من السائقين، حيث حالف بياستري الحظ بالتوقف والعودة أمام لوندغارد، دروغوفيتش وزهو - الذي انتقل لإطارات سوفت.

سائق آخر استفاد من سيارة الأمان كان مركوس آرمسترونغ الذي توقف للانتقال إلى إطارات هارد وعاد في الصدارة المؤقتة أمام بياستري وفيرسكور.

وبعد استئناف السباق انطلقت معركة حامية شهدت تجاوز بياستري لآرمسترونغ نحو الصدارة، فيما استفاد زهو من إطاراته سوفت ليقفز إلى المركز الثالث، بينما تراجع كل من آرمسترونغ ودروغوفيتش.

وواصل الصيني تقدمه ليتجاوز بياستري إلى المركز الثاني، قبل أن يبدأ في ملاحقة فيرسكور، إذ وقبل خمس لفات من النهاية، انتزع الصدارة عند المنعطف الرابع بينما اقترب كل من بياستري، تيكتوم ولاوسون لتتشكل معركة خماسية على الفوز حسمها زهو أمام تيكتوم ولاوسون.

المركز الرابع ذهب إلى فيرسكور أمام آرمسترونغ الذي تقدم على جيهان داروفالا والعائد شفارتزمان.

ثيو بورشيه حلّ ثامنًا، بينما أكمل فيليبي دروغوفيتش وماتيو يانيني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 32 -  
2 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 32 0.400 0.400
3 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 32 2.900 2.900
4 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 32 4.000 4.000
5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 32 9.700 9.700
6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 32 11.900 11.900
7 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 32 12.100 12.100
8 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 32 18.400 18.400
9 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 32 19.700 19.700
10 Italy ماتيو نانيني HWA Racelab 32 19.800 19.800
11 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 32 20.900 20.900
12 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 32 21.200 21.200
13 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 32 27.300 27.300
14 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 32 28.800 28.800
15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 32 31.500 31.500
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فورمولا 2: بياستري يحقق فوزاً مثيراً خلال اللفة الأخيرة

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