فورمولا 2: زهو يشق طريقه نحو الفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

تراجع المنطلق أولًا مارينو ساتو إلى المركز الخامس وظل عالقًا فيه لمعظم النصف الأول من السباق، حيث آثر الانطلاق على إطارات هارد، إذ خسر لصالح أصحاب إطارات سوفت كريستيان لوندغارد، أوسكار بياستري وفيليبي دروغوفيتش.

مع ذلك، حصد زهو ثمار عمله الجاد في وقت مبكر بمجرد أن انتقل إلى إطارات سوفت، الأمر الذي سمح له بالانطلاق وشق طريقه نحو الصدارة قبل خمس لفات من النهاية.

حيث كانت له الكلمة العليا في المعركة الخماسية على الفوز التي شهدتها اللفات الأخيرة، بينما عاد دان تيكتوم من احتكاكه المتأخر مع بياستري ليقتنص مركز الوصافة مستفيدًا من انسحاب الأخير.

أمّا لاوسون الفائز بالسباق الأول في هذه الجولة، فقد أكمل مراكز منصة التتويج بعد تجاوزه ريتشارد فيرسكور الذي كان في الصدارة قبل ست لفات من النهاية.

وقد شهد السباق دخول سيارة الأمان، الأمر الذي عاد بالنفع على عدد من السائقين، حيث حالف بياستري الحظ بالتوقف والعودة أمام لوندغارد، دروغوفيتش وزهو - الذي انتقل لإطارات سوفت.

سائق آخر استفاد من سيارة الأمان كان مركوس آرمسترونغ الذي توقف للانتقال إلى إطارات هارد وعاد في الصدارة المؤقتة أمام بياستري وفيرسكور.

وبعد استئناف السباق انطلقت معركة حامية شهدت تجاوز بياستري لآرمسترونغ نحو الصدارة، فيما استفاد زهو من إطاراته سوفت ليقفز إلى المركز الثالث، بينما تراجع كل من آرمسترونغ ودروغوفيتش.

وواصل الصيني تقدمه ليتجاوز بياستري إلى المركز الثاني، قبل أن يبدأ في ملاحقة فيرسكور، إذ وقبل خمس لفات من النهاية، انتزع الصدارة عند المنعطف الرابع بينما اقترب كل من بياستري، تيكتوم ولاوسون لتتشكل معركة خماسية على الفوز حسمها زهو أمام تيكتوم ولاوسون.

المركز الرابع ذهب إلى فيرسكور أمام آرمسترونغ الذي تقدم على جيهان داروفالا والعائد شفارتزمان.

ثيو بورشيه حلّ ثامنًا، بينما أكمل فيليبي دروغوفيتش وماتيو يانيني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: