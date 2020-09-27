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فورمولا 2 / جولة سوتشي / تقرير السباق

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن

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فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن

سجّل غوانيو زهو الفوز بالسباق الثاني ضمن جولة روسيا في منافسات الفورمولا 2، وذلك بعدما أعلن المراقبون عدم استئناف السباق إثر الأضرار التي تسببت بها الحادثة الكبيرة التي جمعت لوكا غيوتو وجاك أيتكن في اللفة السابعة ورُفع جراؤها العلم الأحمر.

سيحصل السائقون على نصف النقاط فقط لهذا السباق، حيث أنّهم لم يقطعوا المسافة الكافية لاحتساب نقاط كاملة قبل قرار عدم استئناف الحدث.

كان غيوتو وأيتكن يتنافسان على المركز الرابع عندما احتكّا ببعضهما البعض عند المنعطف الثالث، ليندفعا نحو حواجز التيكبرو بسرعة عالية جدًا، وقد خرج كلا السائقين سالمين من سيارتيهما، لكنّ السيارتين والحواجز تعرضت لأضرار بالغة ستتطلب وقتًا طويلًا لإصلاحها.

وقبل تلك الحادثة، كان زهو ونيكيتا مازيبين يتصارعان على الصدارة، لكنّ الصيني تشبّث بمركزه حتى رفع العلم الأحمر وتوقّف السباق بعد سبع لفات، ليُحقق زهو الفوز أمام مازيبين وميك شوماخر.

ومع احتساب الترتيب من اللفة الخامسة، فقد حلّ أيتكن وغيوتو في المركزين الرابع والخامس رغم حادثتهما.

فيما جاء في المراكز التالية كل من يوكي تسونودا، كالوم إيلوت ودان تيكتوم.

وبذلك وسّع شوماخر صدارته للترتيب إلى 191 نقطة أمام إيلوت (169).

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