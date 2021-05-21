نجح سائق "يوني فيرتوزي" من ترجمة انطلاقه من المركز الأول على شبكة الانطلاق المعكوسة إلى انتصار سهل، بالرُغم من خسارة أفضليته المريحة مع دخول سيارة الأمان في وقت متأخر.

مع ذلك، قام السائق الصيني بانطلاقة مثالية مع استئناف المجريات، إذ حافظ على رباطة جأشه خلال اللفات الثلاث الأخيرة ليعبر خط النهاية أولًا أمام زميله فيليبي دروغوفيتش.

في المقابل، ورث سائق اختبار ويليامز في الفورمولا واحد آخر مراكز منصة التتويج مستفيدًا من انسحاب كريستيان لوندغارد بسبب مشكلة ميكانكية في وقت مبكر من السباق.

وبالعودة إلى بداية السباق، فقد قدم زهو انطلاقة رائعة من المركز الأول، بينما تقدم لوندغارد من المركز الثالث إلى الثاني أمام دروغوفيتش.

ومع دخول السيارات الـ 22 منعطف "سانت ديفوت" من دون مشاكل، عرفت الدراما طريقها إلى المنافس على اللقب روبرت شفارتزمان في المنعطف التالي، حيث ارتطمت سيارته بالجدار الخارجي وتحطم جناحها الأمامي، ما تسبب في انسحاب الروسي إثر الأضرار التي لحقت بسيارته.

في الخلف، نجح نجم تصفيات الأمس ثيو بورشيه في التقدم مركزين من العاشر إلى الثامن أمام أوسكار بياستري وليام لاوسون.

وسرعان ما ابتعد ثلاثي الصدارة في الأمام، إذ تقدم زهو بثانية أمام لوندغارد مع ملاحقة دروغوفيتش السريعة.

ومع الوصول إلى منتصف السباق، بدأت وتيرة لوندغارد بالتراجع خلف زهو، بينما شوهد الدخان يتصاعد من القسم الخلفي لسيارته، ما سمح لغريمه بالابتعاد أكثر في الأمام وبناء فارق مريح بلغ 5 ثوانٍ.

وقد تسببت تلك المشكلة في انسحاب لوندغارد من المركز الثاني في اللفة 14، ليمنح الوصافة إلى دروغوفيتش. كما ساهم ذلك على جانب آخر في وضع جيهان داروفالا في المركز العاشر الحاسم الذي قد يؤمن له قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني.

وقد واصل زهو تقدمه ليحقق الفوز رغم دخول سيارة الأمان، فيما حافظ دروغوفيتش على المركز الثاني أمام سائق الاختبار لدى ويليامز في الفورمولا واحد.

المركز الرابع كان من نصيب رالف بوشونغ أمام يوري فيبز ودان تيكتوم.

فيما حل بورشيه سابعًا أمام بياستري ولاوسون، بينما تمكن ماركوس آرمسترونغ من انتزاع المركز العاشر الهام من داروفالا في اللحظات الأخيرة.

نتيجة السباق: