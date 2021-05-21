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فورمولا 2 / موناكو تقرير السباق

فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو

تمكّن غوانيو زهو من تحقيق الفوز الثاني له في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 بعد فرض هيمنته على السباق الأول من جولة موناكو.

فورمولا 2: زهو يحقق فوزًا سهلًا بالسباق الأول والدراما تضرب لوندغارد في موناكو

نجح سائق "يوني فيرتوزي" من ترجمة انطلاقه من المركز الأول على شبكة الانطلاق المعكوسة إلى انتصار سهل، بالرُغم من خسارة أفضليته المريحة مع دخول سيارة الأمان في وقت متأخر.

مع ذلك، قام السائق الصيني بانطلاقة مثالية مع استئناف المجريات، إذ حافظ على رباطة جأشه خلال اللفات الثلاث الأخيرة ليعبر خط النهاية أولًا أمام زميله فيليبي دروغوفيتش.

في المقابل، ورث سائق اختبار ويليامز في الفورمولا واحد آخر مراكز منصة التتويج مستفيدًا من انسحاب كريستيان لوندغارد بسبب مشكلة ميكانكية في وقت مبكر من السباق.

وبالعودة إلى بداية السباق، فقد قدم زهو انطلاقة رائعة من المركز الأول، بينما تقدم لوندغارد من المركز الثالث إلى الثاني أمام دروغوفيتش.

ومع دخول السيارات الـ 22 منعطف "سانت ديفوت" من دون مشاكل، عرفت الدراما طريقها إلى المنافس على اللقب روبرت شفارتزمان في المنعطف التالي، حيث ارتطمت سيارته بالجدار الخارجي وتحطم جناحها الأمامي، ما تسبب في انسحاب الروسي إثر الأضرار التي لحقت بسيارته.

في الخلف، نجح نجم تصفيات الأمس ثيو بورشيه في التقدم مركزين من العاشر إلى الثامن أمام أوسكار بياستري وليام لاوسون.

وسرعان ما ابتعد ثلاثي الصدارة في الأمام، إذ تقدم زهو بثانية أمام لوندغارد مع ملاحقة دروغوفيتش السريعة.

ومع الوصول إلى منتصف السباق، بدأت وتيرة لوندغارد بالتراجع خلف زهو، بينما شوهد الدخان يتصاعد من القسم الخلفي لسيارته، ما سمح لغريمه بالابتعاد أكثر في الأمام وبناء فارق مريح بلغ 5 ثوانٍ.

وقد تسببت تلك المشكلة في انسحاب لوندغارد من المركز الثاني في اللفة 14، ليمنح الوصافة إلى دروغوفيتش. كما ساهم ذلك على جانب آخر في وضع جيهان داروفالا في المركز العاشر الحاسم الذي قد يؤمن له قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني.

وقد واصل زهو تقدمه ليحقق الفوز رغم دخول سيارة الأمان، فيما حافظ دروغوفيتش على المركز الثاني أمام سائق الاختبار لدى ويليامز في الفورمولا واحد.

المركز الرابع كان من نصيب رالف بوشونغ أمام يوري فيبز ودان تيكتوم.

فيما حل بورشيه سابعًا أمام بياستري ولاوسون، بينما تمكن ماركوس آرمسترونغ من انتزاع المركز العاشر الهام من داروفالا في اللحظات الأخيرة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 30 -  
2   4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 30 2.300 2.300
3   16 سائق دامس France دامس 30 5.900 5.900
4   21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 30 7.400 7.400
5   8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 30 11.000 11.000
6   5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 30 11.400 11.400
7   10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 30 13.200 13.200
8   2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 30 15.200 15.200
9   7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 30 17.500 17.500
10   17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 30 18.900 18.900
11   6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 30 19.200 19.200
12   14 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 30 19.500 19.500
13   11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 30 19.900 19.900
14   24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 30 20.200 20.200
15   12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 30 20.700 20.700
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فورمولا 2: بورشيه ينطلق أولًا في السباق الرئيسي في موناكو

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