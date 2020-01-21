فورمولا 2: ريد بُل تتوقع نتيجة ضمن المراكز الأربعة الأولى لناشئها تسونودا

أثار تسونودا إعجاب الكثيرين خلال أول موسم له في منافسات الفورمولا الأوروبية العام الماضي. وسيترقى صاحب الـ 19 عاماً ليخوض منافسات الفورمولا 2 في 2020 لصالح كارلين، ليحل بديلاً عن نوبوهارو ماتسوشيتا السائق الآخر الذي تدعمه هوندا.

حيث قال ماركو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نتوقع منه التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في موسمه الأول. من ثم سيمتلك النقاط الضرورية له ليحصل على رخصة القيادة الخاصة (سوبر لايسنس)".

وأكمل: "إنه يمتلك قدرة مذهلة في التسابق. قام بمناورة في الفورمولا 3 كانت تبدو غير ممكنة. لكنه كررها سباقاً تلو الآخر، وهي ناجحة.. كما أنه قادر على تجاوز المنافسين".

بالمقابل، يرى ماركو أن تسونودا يمتلك القدرة على الوصول إلى الفورمولا واحد، فقال: "إن لم يكن يمتلكها، لما كان لينضم إلى البرنامج. سنرى أداءه في 2020".

من جهته، قال تسونودا في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه لم يكن موسماً سيئاً. الفوز لصالح الفريق الذي لم يحرز أية منصة تتويج منذ 2017 رفع من مستوى ثقتي".

واختتم: "أن أتواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى أو الثمانية الأولى مع فريق من فرق الصدارة ليس من المفترض أن يكون مفاجئاً. لكن الوصول إلى منصة التتويج مع فريق غير قويّ، ذاك ما يرفع الثقة".