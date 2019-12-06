فورمولا 2: ديليتراز يحافظ على صدارته في اليوم الثاني من تجارب أبوظبي

بعدما تفوّقه على ماركوس آرمسترونغ نحو قمّة جدول الأزمنة يوم أمس الخميس، عاد ديليتراز للتغلّب على ناشئ آخر لفيراري: روبرت شفارتزمان عبر تسجيل زمن بلغ دقيقة و50.124 ثانية قبل خمس دقائق من نهاية حصّة ما بعد الظهر.

وقبل ذلك ببضع دقائق كان شفارتزمان أمام ديليتراز بفارق ناهز جزء بالمئة من الثانية فقط، قبل أن يُكمل الحصّة ثانيًا خلف منافسه بفارق 0.025 ثانية.

ولم يتمكّن أيّ من السائقين الآخرين من الاقتراب من ذلك الثنائي، ما يعني أنّ زمن آرمسترونغ من الفترة الصباحية - دقيقة و50.436 ثانية - كان كافيًا لمنحه المركز الثالث الإجمالي.

وخلف ناشئ فيراري تواجد كالوم إيلوت في المركز الرابع بفارق 0.025 ثانية عن آرمسترونغ، من خلال زمنه المبكّر، حيث لم يتمكن من تسجيل زمن سريع في حصّة ما بعد الظهر.

المركز الخامس الإجمالي كان من نصيب نيكيتا مازبين أمام غوانيو زهو سائق "يوني فيرتوزي" ورالف بوشونغ سائق "ام بي موتورسبورت".

بيدرو بيكيه - الذي سيجاور ديليتراز ضمن صفوف تشاروز ريسينغ - كان رابع أسرع سائق في فترة ما بعد الظهر ليحجز المركز الثامن الإجمالي لليوم.

فيما أكمل ناشئ ريد بُل السابق والوافد الجديد إلى صفوف "دامس" دان تيكتوم وفيليبي دروغوفيتش ترتيب المراكز العشرة الأولى ليكونا رفقة كريستيان لوندغارد وميك شوماخر السائقين الوحيدين الذين لم يتجاوزا حاجز الدقيقة و51 ثانية.