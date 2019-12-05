فورمولا 2: ديليتراز يتقدم على آرمسترونغ في اليوم الأول لتجارب أبوظبي

ديليتراز الذي يقود لصالح فريق "شارو ريسينغ"، حسّن زمنه إلى دقيقة و50.543 ثانية، في اللحظة الأخيرة ليحرم آرمسترونغ سائق "آرت غراند بري" من تصدر أسرع الأزمنة.

وسيطر الفريق الفرنسي مع آرمسترونغ وزميله كريستيان لاندغارد، على أغلب فترات الحصة.

وكان زمن لاندغارد البالغ دقيقة و50.923 ثانية كافياً له لوضعه أمام ميك شوماخر بفارق 0.024 ثانية، ما سمح لناشئ فيراري بالتقدم على ديليتراز مع الاقتراب من استراحة منتصف اليوم.

ونجح آرمسترونغ بإيجاد نصف عُشر من الثانية خلال محاكاة التصفيات في الساعة الأخيرة، قبل أن يتوقف ماهافير راغوناثان على الحلبة ليرفع بعدها العلم الأحمر.

ومع عودة الحصة، حسّن آرمسترونغ أكثر من زمنه، لكنه بقي خلف ديليتراز في نهاية المطاف.

شوماخر كان رابع أسرع السائقين خلال فترة ما بعد الظهر، ونال موقعاً ضمن الترتيب العام، بالرغم من أن زمنه الصباحي كان أفضل.

نيكيتا مازبين سائق كارلين، وصل إلى المراكز الخمسة الأولى، وذلك بفضل زمنه خلال النصف الأول لليوم.

وكذلك الأمر كان مع غوان زو يو، الذي أنهى سادساً ضمن الترتيب العام الإجمالي.

أما سائق دامس، شون غيلايل كان أحد سائقين اثنين آخرين فقط أنهيا اليوم ضمن فلك الثانية من ديليتراز.

لوكا غيوتو وكالوم إيلوت أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى، أمام بيدرو بيكيه ودان تيكتوم ناشئ ريد بُل السابق.