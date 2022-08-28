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فورمولا 2 / سبا أخبار

فورمولا 2: دوهان يصد هجمات دروغوفيتش ليحقق الفوز في بلجيكا

أحرز جاك دوهان أول فوز له في سباق فورمولا 2 رئيسي على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية، حيث صدّ هجمات فيليبي دروغوفيتش، الذي حقق ثاني منصة تتويج له هذه الجولة.

فورمولا 2: دوهان يصد هجمات دروغوفيتش ليحقق الفوز في بلجيكا

انطلق سائق فيرتوزي رابعاً قبل التقدم إلى المركز الثاني ومع استراتيجية "اندر كات" مثالية من فريقه نجح بالتقدم والتفوق على منافسه من فريق أم.بي موتورسبورت.

وبالرغم من أن دروغوفيتش صاحب قطب الانطلاق الأول اقترب من دوهان أثناء الخوض في السيارات المتأخرة، لكن الأسترالي صدّ هجماته واجتاز خط النهاية بفارق ثانيتين تقريباً.

وتأتي منصة تتويج دروغوفيتش في وقت عانى خلاله المنافس على اللقب ثيو بورشير من انسحاب مؤلم في اللفة الثالثة.

وأكمل ليام لاوسون ترتيب مراكز منصة التتويج وهي المرة الثانية التي يحقق فيها منصة تتويج هذه الجولة.

فوز دوهان رفعه إلى المركز الرابع ضمن الترتيب العام، خلف سارجانت، وأمام لاوسون.

وكان إنزو فيتيبالدي قد انطلق ثانياً لكن دوهان تجاوزه، بينما تقدم دايفيد بيكمان إلى المركز الرابع، ومن ثم الثالث الذي انتزعه من فيتيبالدي، قبل أن يواجه سائق شاروز منافسة شديدة من لاوسون اضطرته للتخلي عن مركزه بعد لفتين.

ونجح ريتشارد فيرشور بتجاوز فيتيبالدي قبل أن تبدأ موجة التوقفات في منصات الصيانة.

تصدر فيتيبالدي أولئك الذين دخلوا المنصة، بينما كان دوهان خلف دروغوفيتش قبل التوقف.

ودخل دوهان المنصة أولاً، وخرج تاسعاً أمام منافسه الذي دخل وخرج خلفه.

بحلول اللفة 14 نجح ناشئ ألبين بتوسيع الفارق أمام دروغوفيتش الذي بذل جهده لمواصلة الضغط، لكن دوهان عبر خط النهاية أمامه.

فيتيبالدي تقدم على كورديل ليحرز المركز السادس، لكن فيرشور تجاوز فيتيبالدي في اللفة 21 إلى المركز الرابع، بينما اكتفى سارجانت بالمركز السادس أمام بيكمان وأيوما ايواسا.

يوري فيبز أنهى السباق تاسعاً أمام كليمنت نوفالاك.

نتيجة السباق:

المركز السائق الفريق الفارق
1 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم  
2 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 1.942
3 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 8.714
4 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 12.479
5 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20.481
6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 21.266
7 Germany ديفيد بيكمانن Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 22.365
8 Japan ايومو اواسا France دامس 22.498
9 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 23.899
10 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 24.746
11 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 31.001
12 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 37.471
13 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 39.756
14 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 40.683
15 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 43.718
16 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 45.683
17 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 52.243
18 Colombia تاتيانا كالديرون Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 57.384
19 Israel روي نيساني France دامس 1:02.827
20 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 1:46.358
21 Germany ليريم زينديلي Spain كامبوس ريسينغ 3 Laps
  France تيو بورشير France آرت غران بري  
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فورمولا 2: لاوسن يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يتقدّم إلى المركز الرابع في سبا
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فورمولا 2: لاوسن يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يتقدّم إلى المركز الرابع في سبا

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فورمولا 2: دوهان يصد هجمات دروغوفيتش ليحقق الفوز في بلجيكا
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فورمولا 2: دوهان يصد هجمات دروغوفيتش ليحقق الفوز في بلجيكا

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