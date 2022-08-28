فورمولا 2: دوهان يصد هجمات دروغوفيتش ليحقق الفوز في بلجيكا
أحرز جاك دوهان أول فوز له في سباق فورمولا 2 رئيسي على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية، حيث صدّ هجمات فيليبي دروغوفيتش، الذي حقق ثاني منصة تتويج له هذه الجولة.
انطلق سائق فيرتوزي رابعاً قبل التقدم إلى المركز الثاني ومع استراتيجية "اندر كات" مثالية من فريقه نجح بالتقدم والتفوق على منافسه من فريق أم.بي موتورسبورت.
وبالرغم من أن دروغوفيتش صاحب قطب الانطلاق الأول اقترب من دوهان أثناء الخوض في السيارات المتأخرة، لكن الأسترالي صدّ هجماته واجتاز خط النهاية بفارق ثانيتين تقريباً.
وتأتي منصة تتويج دروغوفيتش في وقت عانى خلاله المنافس على اللقب ثيو بورشير من انسحاب مؤلم في اللفة الثالثة.
وأكمل ليام لاوسون ترتيب مراكز منصة التتويج وهي المرة الثانية التي يحقق فيها منصة تتويج هذه الجولة.
فوز دوهان رفعه إلى المركز الرابع ضمن الترتيب العام، خلف سارجانت، وأمام لاوسون.
وكان إنزو فيتيبالدي قد انطلق ثانياً لكن دوهان تجاوزه، بينما تقدم دايفيد بيكمان إلى المركز الرابع، ومن ثم الثالث الذي انتزعه من فيتيبالدي، قبل أن يواجه سائق شاروز منافسة شديدة من لاوسون اضطرته للتخلي عن مركزه بعد لفتين.
ونجح ريتشارد فيرشور بتجاوز فيتيبالدي قبل أن تبدأ موجة التوقفات في منصات الصيانة.
تصدر فيتيبالدي أولئك الذين دخلوا المنصة، بينما كان دوهان خلف دروغوفيتش قبل التوقف.
ودخل دوهان المنصة أولاً، وخرج تاسعاً أمام منافسه الذي دخل وخرج خلفه.
بحلول اللفة 14 نجح ناشئ ألبين بتوسيع الفارق أمام دروغوفيتش الذي بذل جهده لمواصلة الضغط، لكن دوهان عبر خط النهاية أمامه.
فيتيبالدي تقدم على كورديل ليحرز المركز السادس، لكن فيرشور تجاوز فيتيبالدي في اللفة 21 إلى المركز الرابع، بينما اكتفى سارجانت بالمركز السادس أمام بيكمان وأيوما ايواسا.
يوري فيبز أنهى السباق تاسعاً أمام كليمنت نوفالاك.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|الفريق
|الفارق
|1
|جاك دوهان
|راشن تايم
|2
|فيليبي دروغوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|1.942
|3
|ليام لاوسون
|كارلين
|8.714
|4
|ريتشارد فيرشور
|تريدنت
|12.479
|5
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|20.481
|6
|لوجان سارجينت
|كارلين
|21.266
|7
|ديفيد بيكمانن
|فان أميرسفورت ريسينغ
|22.365
|8
|ايومو اواسا
|دامس
|22.498
|9
|يوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|23.899
|10
|كليمنت نوفالاك
|ام بي موتورسبورت
|24.746
|11
|فردريك فيستي
|آرت غران بري
|31.001
|12
|دينيس هاوغر
|بريما باورتيم
|37.471
|13
|ماركوس آرمسترونغ
|هايتيك ريسينغ
|39.756
|14
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|40.683
|15
|مارينو ساتو
|راشن تايم
|43.718
|16
|كالان ويليامز
|تريدنت
|45.683
|17
|أماوري كورديل
|فان أميرسفورت ريسينغ
|52.243
|18
|تاتيانا كالديرون
|شارونغ رايسينغ سيستم
|57.384
|19
|روي نيساني
|دامس
|1:02.827
|20
|جيهان داروفالا
|بريما باورتيم
|1:46.358
|21
|ليريم زينديلي
|كامبوس ريسينغ
|3 Laps
|تيو بورشير
|آرت غران بري
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