فورمولا 2: دوهان يصدّ إيواسا ليُحقّق فوزه الأوّل في السلسلة

انطلق سائق فيرتوزي من المركز الرابع قبل أن يتجاوز يوري فيبس، وجيهان داروفالا، وإنزو فيتيبالدي لينتزع الصدارة بحلول اللفّة الثامنة.

وتمكّن دوهان من بناء فارقٍ قارب الخمس ثوانٍ بحلول اللفّة الـ 16، قبل أن يبدأ إيواسا بالضغط واللحاق به مُسجّلًا أسرع اللفّات في طريقه.

لكنّ الأسترالي تشبّث في الأمام إلى أن عبر العلم الشطرنجي مُعيدًا اسم عائلة دوهان إلى أعلى عتبات منصّة التتويج للمرّة الأولى منذ 1997 عندما أحرز والده ميك الفوز في فئة 500 سنتمتر مكعّب في جائزة بريطانيا الكبرى للدرّاجات الناريّةز

وبالرغم من تقليصه فارقًا قارب الخمس ثوانٍ إلى 0.9 ثانية، اكتفى إيواسا بالمركز الثاني بعد انطلاقه خامسًا، بينما أكمل فيتيبالدي ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وعبر تيو بورشير خطّ النهاية رابعًا، بينما حلّ فيليبي دروغوفيتش متصدّر ترتيب البطولة خامسًا.

أمّا المركز السادس فقد كان من نصيب فريدريك فيستي بعد تقدّمه على لوغان سارجنت وداروفالا، بينما أكمل ماركوس آرمسترونغ وفيبس ترتيب العشرة الأوائل.