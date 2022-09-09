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فورمولا 2 / مونزا تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: دوهان يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في مونزا

أحرز جاك دوهان ابن أسطورة الموتو جي بي ميك دوهان قطب الانطلاق الأوّل لجولة الفورمولا 2 ما قبل الختاميّة في مونزا، في الوقت الذي سينطلق فيه متصدّر البطولة فيليبي دروغوفيتش رابعًا.

فورمولا 2: دوهان يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في مونزا

تواجد سائق فيرتوزي في المركز السادس بعد الطلعة الأولى، حيث كان يوري فيبس في الصدارة آنذاك.

لكنّ دوهان حسّن زمنه وتقدّم إلى المركز الرابع في الطلعة الثانية، قبل أن يُكمل طلعة ثالثة سجّل خلالها 1:31.965 دقيقة ليقفز إلى الصدارة كأسرع السائقين في اليوم.

ومع عودة السائقين على إطارات جديدة فقد عرفت الدقائق الختاميّة تقلّبات كثيرة في جدول الترتيب، وتقدّم أيومو إيواسا إلى الصدارة في مرحلة أولى، قبل أن يخلفه دروغوفيتش، ومن ثمّ ماركوس آرمسترونغ وليام لاوسن.

لكنّ دوهان عاد إلى الواجهة مُسجّلًا هذه المرّة 1:31.641 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وسينطلق لاوسن ثانيًا في السباق الرئيسي يوم الأحد بينما سيتواجد آرمسترونغ في الخانة الثالثة.

وذهب المركز الرابع إلى دروغوفيتش متصدّر الترتيب العام الذي يملك فرصة لحسم اللقب نهاية هذا الأسبوع.

أمّا المركز الخامس فقد كان لجيهان داروفالا ناشئ ريد بُل، بينما انتهى المطاف بإيواسا سابعًا.

وسينطلق يوري فيبس من الخانة الثامنة أمام الأمريكي لوغان سارجنت، في حين سيُكمل فريدريك فيستي ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 3 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 13 1:31.641     227.570
2 5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 12 1:31.767 0.126 0.126 227.258
3 7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 1:31.834 0.193 0.067 227.092
4 11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 14 1:31.845 0.204 0.011 227.065
5 20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 14 1:31.859 0.218 0.014 227.030
6 2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 11 1:31.882 0.241 0.023 226.973
7 17 Japan ايومو اواسا France دامس 12 1:31.920 0.279 0.038 226.879
8 8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 1:31.969 0.328 0.049 226.759
9 6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 13 1:32.023 0.382 0.054 226.625
10 9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 14 1:32.027 0.386 0.004 226.616
11 24 Germany ديفيد بيكمانن Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 12 1:32.192 0.551 0.165 226.210
12 25 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 12 1:32.348 0.707 0.156 225.828
13 15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 14 1:32.352 0.711 0.004 225.818
14 10 France تيو بورشير France آرت غران بري 13 1:32.424 0.783 0.072 225.642
15 4 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 11 1:32.452 0.811 0.028 225.574
16 22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 13 1:32.455 0.814 0.003 225.567
17 21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 14 1:32.652 1.011 0.197 225.087
18 16 Italy لوكا غيوتو France دامس 14 1:32.854 1.213 0.202 224.597
19 1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 11 1:32.913 1.272 0.059 224.455
20 14 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 14 1:33.195 1.554 0.282 223.775
21 12 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 12 1:33.345 1.704 0.150 223.416
22 23 Colombia تاتيانا كالديرون Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 13 1:33.625 1.984 0.280 222.748
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فورمولا 2: دروغوفيتش يقترب من حسم اللقب بعد الفوز بالسباق الرئيسي في زاندفورت
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فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: دوهان يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في مونزا

أحرز جاك دوهان ابن أسطورة الموتو جي بي ميك دوهان قطب الانطلاق الأوّل لجولة الفورمولا 2 ما قبل الختاميّة في مونزا، في الوقت الذي سينطلق فيه متصدّر البطولة فيليبي دروغوفيتش رابعًا.

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