فورمولا 2: دوهان يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في مونزا
أحرز جاك دوهان ابن أسطورة الموتو جي بي ميك دوهان قطب الانطلاق الأوّل لجولة الفورمولا 2 ما قبل الختاميّة في مونزا، في الوقت الذي سينطلق فيه متصدّر البطولة فيليبي دروغوفيتش رابعًا.
تواجد سائق فيرتوزي في المركز السادس بعد الطلعة الأولى، حيث كان يوري فيبس في الصدارة آنذاك.
لكنّ دوهان حسّن زمنه وتقدّم إلى المركز الرابع في الطلعة الثانية، قبل أن يُكمل طلعة ثالثة سجّل خلالها 1:31.965 دقيقة ليقفز إلى الصدارة كأسرع السائقين في اليوم.
ومع عودة السائقين على إطارات جديدة فقد عرفت الدقائق الختاميّة تقلّبات كثيرة في جدول الترتيب، وتقدّم أيومو إيواسا إلى الصدارة في مرحلة أولى، قبل أن يخلفه دروغوفيتش، ومن ثمّ ماركوس آرمسترونغ وليام لاوسن.
لكنّ دوهان عاد إلى الواجهة مُسجّلًا هذه المرّة 1:31.641 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.
وسينطلق لاوسن ثانيًا في السباق الرئيسي يوم الأحد بينما سيتواجد آرمسترونغ في الخانة الثالثة.
وذهب المركز الرابع إلى دروغوفيتش متصدّر الترتيب العام الذي يملك فرصة لحسم اللقب نهاية هذا الأسبوع.
أمّا المركز الخامس فقد كان لجيهان داروفالا ناشئ ريد بُل، بينما انتهى المطاف بإيواسا سابعًا.
وسينطلق يوري فيبس من الخانة الثامنة أمام الأمريكي لوغان سارجنت، في حين سيُكمل فريدريك فيستي ترتيب العشرة الأوائل.
ترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|3
|جاك دوهان
|راشن تايم
|13
|1:31.641
|227.570
|2
|5
|ليام لاوسون
|كارلين
|12
|1:31.767
|0.126
|0.126
|227.258
|3
|7
|ماركوس آرمسترونغ
|هايتيك ريسينغ
|12
|1:31.834
|0.193
|0.067
|227.092
|4
|11
|فيليبي دروغوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|14
|1:31.845
|0.204
|0.011
|227.065
|5
|20
|ريتشارد فيرشور
|تريدنت
|14
|1:31.859
|0.218
|0.014
|227.030
|6
|2
|جيهان داروفالا
|بريما باورتيم
|11
|1:31.882
|0.241
|0.023
|226.973
|7
|17
|ايومو اواسا
|دامس
|12
|1:31.920
|0.279
|0.038
|226.879
|8
|8
|يوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|12
|1:31.969
|0.328
|0.049
|226.759
|9
|6
|لوجان سارجينت
|كارلين
|13
|1:32.023
|0.382
|0.054
|226.625
|10
|9
|فردريك فيستي
|آرت غران بري
|14
|1:32.027
|0.386
|0.004
|226.616
|11
|24
|ديفيد بيكمانن
|فان أميرسفورت ريسينغ
|12
|1:32.192
|0.551
|0.165
|226.210
|12
|25
|أماوري كورديل
|فان أميرسفورت ريسينغ
|12
|1:32.348
|0.707
|0.156
|225.828
|13
|15
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|14
|1:32.352
|0.711
|0.004
|225.818
|14
|10
|تيو بورشير
|آرت غران بري
|13
|1:32.424
|0.783
|0.072
|225.642
|15
|4
|مارينو ساتو
|راشن تايم
|11
|1:32.452
|0.811
|0.028
|225.574
|16
|22
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|13
|1:32.455
|0.814
|0.003
|225.567
|17
|21
|كالان ويليامز
|تريدنت
|14
|1:32.652
|1.011
|0.197
|225.087
|18
|16
|لوكا غيوتو
|دامس
|14
|1:32.854
|1.213
|0.202
|224.597
|19
|1
|دينيس هاوغر
|بريما باورتيم
|11
|1:32.913
|1.272
|0.059
|224.455
|20
|14
|أولي كالدويل
|كامبوس ريسينغ
|14
|1:33.195
|1.554
|0.282
|223.775
|21
|12
|كليمنت نوفالاك
|ام بي موتورسبورت
|12
|1:33.345
|1.704
|0.150
|223.416
|22
|23
|تاتيانا كالديرون
|شارونغ رايسينغ سيستم
|13
|1:33.625
|1.984
|0.280
|222.748
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