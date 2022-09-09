فورمولا 2: دوهان يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في مونزا

تواجد سائق فيرتوزي في المركز السادس بعد الطلعة الأولى، حيث كان يوري فيبس في الصدارة آنذاك.

لكنّ دوهان حسّن زمنه وتقدّم إلى المركز الرابع في الطلعة الثانية، قبل أن يُكمل طلعة ثالثة سجّل خلالها 1:31.965 دقيقة ليقفز إلى الصدارة كأسرع السائقين في اليوم.

ومع عودة السائقين على إطارات جديدة فقد عرفت الدقائق الختاميّة تقلّبات كثيرة في جدول الترتيب، وتقدّم أيومو إيواسا إلى الصدارة في مرحلة أولى، قبل أن يخلفه دروغوفيتش، ومن ثمّ ماركوس آرمسترونغ وليام لاوسن.

لكنّ دوهان عاد إلى الواجهة مُسجّلًا هذه المرّة 1:31.641 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وسينطلق لاوسن ثانيًا في السباق الرئيسي يوم الأحد بينما سيتواجد آرمسترونغ في الخانة الثالثة.

وذهب المركز الرابع إلى دروغوفيتش متصدّر الترتيب العام الذي يملك فرصة لحسم اللقب نهاية هذا الأسبوع.

أمّا المركز الخامس فقد كان لجيهان داروفالا ناشئ ريد بُل، بينما انتهى المطاف بإيواسا سابعًا.

وسينطلق يوري فيبس من الخانة الثامنة أمام الأمريكي لوغان سارجنت، في حين سيُكمل فريدريك فيستي ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب شبكة الانطلاق: