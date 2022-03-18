فورمولا 2: دوهان ناشئ ألبين يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام بورشير في البحرين

ضمن وصيف الفورمولا 3 في موسم 2021 قطب الانطلاق الأوّل له في البطولة ضمن مشاركته الثالثة بعد أن خاض آخر جولتين من الموسم المنقضي رفقة فريق "ام.بي موتورسبورت".

وكان دوهان قد تواجد في المركز الثالث بعد محاولته الأولى خلف جايك هيوز وفيليبي دروغوفيتش.

ولدى بدء سلسلة المحاولات الثانية الأخيرة فقد قفز دوهان إلى الصدارة بـ 1:40.542 دقيقة وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 101 ثانية.

أمّا بورشير ناشئ ساوبر فقد كان أبطأ بعُشرٍ من الثانية من زمن دوهان، لكنّ تلك اللفّة شُطبت لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف الرابع. وعالج أصيل موناكو ذلك عبر دفع نفسه إلى المركز الثاني من خلال لفّة سريعة أخرى.

وذهب المركز الثالث إلى يوري فيبس سائق هايتيك جي بي. أمّا القادم الآخر من الفورمولا 3 لوغان سارجنت فقد حلّ رابعًا أمام رالف بوشونغ.

وتواجد ليام لاوسن في المركز السادس أمام جيهان داروفالا أفضل سائقي بريما، بينما انتهى المطاف بهيوز ثامنًا بعد معاناته في الطلعة الأخيرة.

وكان المركز التاسع من نصيب ريتشارد فيرشور، في حين أكمل دروغوفيتش ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التصفيات: