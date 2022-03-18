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فورمولا 2 / البحرين تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: دوهان ناشئ ألبين يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام بورشير في البحرين

أحرز جاك دوهان القادم من الفورمولا 3 قطب الانطلاق الأوّل له في الفورمولا 2 ضمن جولة البحرين الافتتاحيّة، وذلك بعد تغلّبه على تيو بورشير في التصفيات.

فورمولا 2: دوهان ناشئ ألبين يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أمام بورشير في البحرين

ضمن وصيف الفورمولا 3 في موسم 2021 قطب الانطلاق الأوّل له في البطولة ضمن مشاركته الثالثة بعد أن خاض آخر جولتين من الموسم المنقضي رفقة فريق "ام.بي موتورسبورت".

وكان دوهان قد تواجد في المركز الثالث بعد محاولته الأولى خلف جايك هيوز وفيليبي دروغوفيتش.

ولدى بدء سلسلة المحاولات الثانية الأخيرة فقد قفز دوهان إلى الصدارة بـ 1:40.542 دقيقة وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 101 ثانية.

أمّا بورشير ناشئ ساوبر فقد كان أبطأ بعُشرٍ من الثانية من زمن دوهان، لكنّ تلك اللفّة شُطبت لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف الرابع. وعالج أصيل موناكو ذلك عبر دفع نفسه إلى المركز الثاني من خلال لفّة سريعة أخرى.

وذهب المركز الثالث إلى يوري فيبس سائق هايتيك جي بي. أمّا القادم الآخر من الفورمولا 3 لوغان سارجنت فقد حلّ رابعًا أمام رالف بوشونغ.

وتواجد ليام لاوسن في المركز السادس أمام جيهان داروفالا أفضل سائقي بريما، بينما انتهى المطاف بهيوز ثامنًا بعد معاناته في الطلعة الأخيرة.

وكان المركز التاسع من نصيب ريتشارد فيرشور، في حين أكمل دروغوفيتش ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 3 Australia جاك دوهان فيرتوزي ريسينغ 9 1:40.542    
2 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 12 1:40.683 0.141 0.141
3 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 10 1:40.755 0.213 0.072
4 6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 12 1:40.760 0.218 0.005
5 15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 12 1:41.000 0.458 0.240
6 5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 11 1:41.100 0.558 0.100
7 2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 11 1:41.115 0.573 0.015
8 24 United Kingdom جايك هيوز فان أميرسفورت 12 1:41.121 0.579 0.006
9 20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 10 1:41.178 0.636 0.057
10 11 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 10 1:41.210 0.668 0.032
12 21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 10 1:41.313 0.771 0.095
13 7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 10 1:41.354 0.812 0.041
14 4 Japan مارينو ساتو فيرتوزي ريسينغ 12 1:41.374 0.832 0.020
15 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 11 1:41.509 0.967 0.135
16 22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 12 1:41.529 0.987 0.020
17 14 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 12 1:41.752 1.210 0.223
18 12 Switzerland كليمنت نوفالك Netherlands ام بي موتورسبورت 10 1:41.865 1.323 0.113
19 9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 12 1:42.083 1.541 0.218
20 23 Turkey سيم بولوكباسي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 12 1:42.089 1.547 0.006
21 25 أماوري كورديل فان أميرسفورت 4 1:42.880 2.338 0.791
22 17 أيومو إيواسا Japan نيسان إي.دامس 0      
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فورمولا 2: داروفالا يتصدّر جدول أزمنة اليوم الأوّل من تجارب البحرين
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