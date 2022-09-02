فورمولا 2: دروغوفيتش ينطلق أولًا وبورشير يتعرض لحادثة في زاندفورت
سجّل فيليبي دروغوفيتش قطب الانطلاق الثاني على التوالي في الفورمولا 2 على حلبة زاندفورت، في الوقت الذي تعرض فيه المنافس على اللقب تيو بورشير لحادثة في التصفيات.
هيمن سائق "ام بي موتورسبورت" - والذي يتصدر الترتيب العام بفارق 43 نقطة أمام غريمه في فريق آرت - على حصة التصفيات ليسجل الزمن الأسرع بفارق 0.2 ثانية أمام جاك دوهان.
وسجل البرازيلي الزمن الأسرع المبدئي في الحصة مع دقيقة و21.915 ثانية، إذ وبالرُغم من محاولة دوهان تهديد ذلك الزمن، تمكن دروغوفيتش لاحقًا من تأمين قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و20.713 ثانية.
وبذلك سينطلق دروغوفيتش من المركز الأول في سباق الأحد الرئيسي مع بقاء جولتين فقط في الموسم بعد نهاية هذا الأسبوع، بينما سينطلق بورشير من المركز الـ 16 بعد حادثته عند المنعطف الثالث قبل 9 دقائق من النهاية.
المركز الثالث في التصفيات ذهب إلى لوغان سارجينت لصالح فريق كارلين، بينم سينطلق ريتشارد فيرشور سائق ترايدنت من المركز الرابع على أرضه وأمام جماهيره.
وقبل الحادثة، تواجد بورشير في المركز الثاني مع أولى محاولاته بدقيقة و21.984 ثانية، قبل أن يطيح به دينيس هاوغر.
دوهان تقدم إلى الصدارة بعد ذلك مع دقيقة و21.760 ثانية، قبل أن تتسبب حادثة بورشير برفع العلم الأحمر، وبعد 15 دقيقة من التوقف لإصلاح الحواجز، وبعد استئناف الحصة، تقدم أيومو إيواسا إلى المركز الثاني مع دقيقة و21.840 ثانية، بينما صعد سارجينت إلى المركز الثالث.
وتناوب كل من دوهان وإيواسا وسارجينت على الصدارة بعد ذلك، قبل أن ينتزع دروغوفيتش الزمن الأسرع.
فيما شهدت الحصة رفع علم أحمر آخر متأخر بعد انزلاق جيهان داروفالا قبل 4 دقائق من النهاية، حيث آثر السائقون عدم الخروج إلى المسار.
المركز الخامس سيكون من نصيب إيواسا أمام ليام لاوسون وهاوغر. فيما سينطلق كليمينت نوفالاك من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة غدًا السبت أمام ماركوس آرمسترونغ ويوري فيبز.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|11
|فيليبي دروغوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|13
|1:20.713
|2
|3
|جاك دوهان
|راشن تايم
|10
|1:20.939
|0.226
|3
|6
|لوجان سارجينت
|كارلين
|12
|1:21.241
|0.528
|4
|20
|ريتشارد فيرشور
|تريدنت
|13
|1:21.242
|0.529
|5
|17
|ايومو اواسا
|دامس
|12
|1:21.243
|0.530
|6
|5
|ليام لاوسون
|كارلين
|12
|1:21.281
|0.568
|7
|1
|دينيس هاوغر
|بريما باورتيم
|11
|1:21.347
|0.634
|8
|8
|يوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|11
|1:21.443
|0.730
|9
|7
|ماركوس آرمسترونغ
|هايتيك ريسينغ
|11
|1:21.454
|0.741
|10
|12
|كليمنت نوفالاك
|ام بي موتورسبورت
|14
|1:21.559
|0.846
|11
|9
|فردريك فيستي
|آرت غران بري
|13
|1:21.580
|0.867
|12
|25
|أماوري كورديل
|فان أميرسفورت ريسينغ
|12
|1:21.619
|0.906
|13
|22
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|12
|1:21.733
|1.020
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