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فورمولا 2: دروغوفيتش يقتنص قطب الانطلاق الأول في اللحظات الأخيرة في جدّة

تمكن فيليبي دروغوفيتش من حصد قطب الانطلاق الأول للسباق الرئيسي ضمن جولة المملكة العربية السعودية في منافسات الفورمولا 2، وذلك إثر لفّة سريعة في اللحظات الأخيرة ضمن حصّة شهدت العديد من التوقفات.

فورمولا 2: دروغوفيتش يقتنص قطب الانطلاق الأول في اللحظات الأخيرة في جدّة

قفز سائق "ام بي موتورسبورت" من المركز الـ 13 إلى الأول بعدما خرج إلى المسار لمحاولة أخيرة إثر انقضاء فترة التوقف بعد العلم الأحمر الثالث.

وكان ماركوس آرمسترونغ على قمة جدول الأزمنة لصالح هايتيك مع دقيقة و41.050 ثانية، لكن وبعد التوقّف الثالث للحصة، آثر عدم العودة إلى المسار.

لكن ومع بقائه هو ورالف بوشونغ سائق كامبوس وليام لاوسون سائق كارلين - واللذان تواجدا حينها في المركزين الثاني والثالث تواليًا - في خط الحظائر، فاجأ دروغوفيتش الجميع ليسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و40.422 ثانية لينطلق من المركز الأول في سباق الأحد.

ريتشارد فيرشور حلّ ثانيًا لصالح ترايدنت أمام جاك دوهان سائق فيرتوزي ريسينغ، حيث أطاحت اللفات السريعة الأخيرة بآرمسترونغ، بوشونغ ولاوسون إلى المراكز الرابع، الخامس والسادس.

في المقابل سينطلق جايك هيوز من المركز الأول في سباق السبت القصير ذي شبكة الانطلاق المعكوسة، حيث أكمل حصة التصفيات في المركز العاشر، بينما سينطلق يوري فيبس وكالان ويليامز من المركزين الثاني والثالث.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كان أيومو إيواسا صاحب أول زمن سريع مع دقيقة و43.548 ثانية، قبل أن يُطيح به بوشونغ بعد سلسلة اللفات الأولى مع دقيقة و42.096 ثانية.

وقد شهدت الحصة رفع العلم الأحمر الأول قبل 18 دقيقة من النهاية، وذلك بعدما اشتعلت النيران في سيارة تيو بورشير.

وتم استنئاف الحصة بعد 15 دقيقة، وكان بوشونغ في طريقه لتحسين زمنه عندما تم رفع العلم الأحمر مرة ثانية إثر اصطدام لوغان سارجينت بالحواجز عند مخرج المنعطف 17، قبل أن تُستأنف الحصة قبل 12 دقيقة من النهاية ويسجل آرمسترونغ الزمن الأسرع حينها.

وقبل 5 دقائق من النهاية، تم رفع العلم الأحمر للمرة الثالثة، ولكن يبدو بأنه هذه المرة كان بسبب إنذار جي بي اس وليس حادثة على المسار.

جديرٌ بالذكر أن إنزو فيتيبالدي قد يواجه عقوبة لعبوره على الخط الأبيض عند مخرج خط الحظائر، بينما يتواجد آموري كورديل تحت التحقيق إثر تجاهله الأعلام التحذيرية بعد حادثة سارجينت.

آرمسترونغ قيد التحقيق كذلك بعدما تم تسريحه من المرآب في طريق دوهان على خط الحظائر مع الاستئناف الثاني للحصة.

نتيجة التصفيات:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 1:40.422  
2 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 1:40.648 0.226
3 Australia جاك دوهان فيرتوزي ريسينغ
 1:41.024 0.602
4 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:41.050 0.628
5 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 1:41.057 0.635
6 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 1:41.142 0.720
7 أيومو إيواسا Japan دامس 1:41.194 0.772
8 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 1:41.469 1.047
9 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:41.533 1.111
10 United Kingdom جايك هيوز فان أميرسفورت ريسينغ
 1:41.538 1.116

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فورمولا 2: بورشير يفوز بالسباق الرئيسي الفوضوي في البحرين
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