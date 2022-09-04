فورمولا 2: دروغوفيتش يقترب من حسم اللقب بعد الفوز بالسباق الرئيسي في زاندفورت

تقدّم سائق ام بي موتورسبورت نحو الفوز على أرض فريقه محافظًا على تقدمه رغم رفع العلم الأحمر ودخول سيارة الأمان في مناسبتين.

وبات الآن بوسع دروغوفيتش حسم اللقب لصالحه في مونزا نهاية الأسبوع المُقبل، وذلك مع تسجيل غريمه الرئيسي تيو بورشير لنقطة وحيدة نهاية هذا الأسبوع بعد حادثته في التصفيات.

هذا وشهد السباق انسحاب 5 سائقين، بما فيهم جاك دوهان الذي كان في المركز الثاني قبل تعرضه لحادثة خلال إعادة انطلاقة سيارة الأمان الثانية، والتي سيتم التحقيق فيها عقب السباق.

وإثر ذلك ورث ريتشارد فيرشور المركز الثاني على أرضه وأمام جماهيره لصالح فريقه ترايدنت، فيما أكمل أيومو إيواسا مراكز منصة التتويج لصالح دامس.

وكانت هيمنة دروغوفيتش واضحة منذ البداية، بينما كان دوهان قريبًا في المركز الثاني، في حين انحرف لوغان سارجينت الذي انطلق ثالثًا عند المنعطف الأول قبل أن ينتهي سباقه بعد عدة منعطفات إثر احتكاكه مع رالف بوشونغ واصطدامه بالحواجز.

ودخلت سيارة الأمان إثر تلك الحادثة، قبل أن يتم رفع العلم الأحمر من أجل إصلاح الحواجز جراء حادثة سارجينت.

ومع استئناف السباق بانطلاقة متحركة، تقدم دروغوفيتش أمام دوهان ودينيس هاوغر.

ودخلت سيارة الأمان للمرة الثانية في اللفة 17 إثر اصطدام مارينو ساتو بالحواجز بعد خروجه من التوقف مع إطار أيسر غير مثبت جيدًا.

لكن وخلال إعادة الانطلاقة، اصطدم فيرشور بالقسم الخلفي لسيارة دوهان ما أنهى سباقه مبكرًا.

وبعد إعادة الانطلاقة الفوضوية، تقدم دروغوفيتش ليحقق الفوز أمام فيرشور وإيواسا، بينما حل هاوغر رابعًا أمام فيتيبالدي.

المركز السادس كان من نصيب آموري كورديل أمام يوري فيبز، دايفيد بيكمان، أولي كالدويل وبورشير.

نتيجة السباق: