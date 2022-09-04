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فورمولا 2 / زاندفورت تقرير السباق

فورمولا 2: دروغوفيتش يقترب من حسم اللقب بعد الفوز بالسباق الرئيسي في زاندفورت

سجّل فيليبي دروغوفيتش فوزه الخامس في الفورمولا 2 هذا الموسم من بوابة السباق الرئيسي لجولة زاندفورت، ليقترب من حسم اللقب مع بقاء جولتين على نهاية الموسم.

فورمولا 2: دروغوفيتش يقترب من حسم اللقب بعد الفوز بالسباق الرئيسي في زاندفورت

تقدّم سائق ام بي موتورسبورت نحو الفوز على أرض فريقه محافظًا على تقدمه رغم رفع العلم الأحمر ودخول سيارة الأمان في مناسبتين.

وبات الآن بوسع دروغوفيتش حسم اللقب لصالحه في مونزا نهاية الأسبوع المُقبل، وذلك مع تسجيل غريمه الرئيسي تيو بورشير لنقطة وحيدة نهاية هذا الأسبوع بعد حادثته في التصفيات.

هذا وشهد السباق انسحاب 5 سائقين، بما فيهم جاك دوهان الذي كان في المركز الثاني قبل تعرضه لحادثة خلال إعادة انطلاقة سيارة الأمان الثانية، والتي سيتم التحقيق فيها عقب السباق.

وإثر ذلك ورث ريتشارد فيرشور المركز الثاني على أرضه وأمام جماهيره لصالح فريقه ترايدنت، فيما أكمل أيومو إيواسا مراكز منصة التتويج لصالح دامس.

وكانت هيمنة دروغوفيتش واضحة منذ البداية، بينما كان دوهان قريبًا في المركز الثاني، في حين انحرف لوغان سارجينت الذي انطلق ثالثًا عند المنعطف الأول قبل أن ينتهي سباقه بعد عدة منعطفات إثر احتكاكه مع رالف بوشونغ واصطدامه بالحواجز.

ودخلت سيارة الأمان إثر تلك الحادثة، قبل أن يتم رفع العلم الأحمر من أجل إصلاح الحواجز جراء حادثة سارجينت.

ومع استئناف السباق بانطلاقة متحركة، تقدم دروغوفيتش أمام دوهان ودينيس هاوغر.

ودخلت سيارة الأمان للمرة الثانية في اللفة 17 إثر اصطدام مارينو ساتو بالحواجز بعد خروجه من التوقف مع إطار أيسر غير مثبت جيدًا.

لكن وخلال إعادة الانطلاقة، اصطدم فيرشور بالقسم الخلفي لسيارة دوهان ما أنهى سباقه مبكرًا.

وبعد إعادة الانطلاقة الفوضوية، تقدم دروغوفيتش ليحقق الفوز أمام فيرشور وإيواسا، بينما حل هاوغر رابعًا أمام فيتيبالدي.

المركز السادس كان من نصيب آموري كورديل أمام يوري فيبز، دايفيد بيكمان، أولي كالدويل وبورشير.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 38 -  
2   20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 38 2.400 2.400
3   17 Japan ايومو اواسا France دامس 38 3.600 3.600
4   1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 38 6.900 6.900
5   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 38 7.900 7.900
6   25 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 38 10.800 10.800
7   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 38 12.400 12.400
8   24 Germany ديفيد بيكمانن Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 38 13.100 13.100
9   14 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 38 14.600 14.600
10   10 France تيو بورشير France آرت غران بري 38 15.500 15.500
11   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 38 17.200 17.200
12   21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 38 18.400 18.400
13   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 38 20.200 20.200
14   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 38 25.600 25.600

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فورمولا 2: آرمسترونغ يتفوق على نوفالاك ويسجل فوزه الرابع في البطولة من بوابة زاندفورت
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فورمولا 2: آرمسترونغ يتفوق على نوفالاك ويسجل فوزه الرابع في البطولة من بوابة زاندفورت

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