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فورمولا 2 / البحرين / تقرير السباق

فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز في البحرين وإيلوت يقلّص الفارق مع شوماخر في معركة اللقب

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فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز في البحرين وإيلوت يقلّص الفارق مع شوماخر في معركة اللقب

أحرز فيليبي دروغوفيتش أوّل فوز له بسباق رئيسي في الفورمولا 2 إثر قيادة رائعة على حلبة البحرين الدولية، فيما تمكّن كالوم إيلوت من تقليص الفارق مع متصدر الترتيب ميك شوماخر عبر حلوله ثانيًا في السباق.

تمكّن البرازيلي دروغوفيتش من تجاوز إيلوت المنطلق أولًا عند المنعطف الأوّل، ما سمح له بإدارة وتيرته خلال المراحل الافتتاحية من السباق، كما منح ذلك سيارته "ام بي موتورسبورت" أفضلية إطارات تمكّن من تعزيزها لما تبقى من السباق.

وانطلق دروغوفيتش - الذي سبق وحقق فوزين بسباقين قصيرين في الفورمولا 2 - رفقة إيلوت على إطارات ميديوم الاختيارية، حيث نجح البرازيلي في البقاء على الحلبة لثلاث لفات إضافية قبل توقفه.

في هذه الأثناء، انشغل إيلوت ضمن معركة مع ماركوس آرمسترونغ وميك شوماخر، واللذين كانا على إطارات هارد، حيث تراجع البريطاني سائق فيرتوزي ريسينغ إلى المركز الرابع بحلول وقت توقفه في اللفة 12 من أصل 32.

وكان توقّف إيلوت بطيئًا، لكن وتيرته على إطارات هارد الجديدة كانت كفيلة بأن يعوّض تأخّره بل ويتجاوز دروغوفيتش إلى صدارة السباق مستفيدًا من انحراف غريمه عن المسار في لفة خروجه.

بيد أنّ دروغوفيتش استغل إطاراته الأجدد ليتجاوز إيلوت قبل 13 لفة من النهاية، كما تمكّن من توسيع فارق صدارته إلى 14.8 ثانية مع عبوره خط النهاية.

وتعقيبًا على فوزه قال دروغوفيتش: "لم أتوقع أن أتمتع بهذه الوتيرة. علمت أن لدينا فرصة للتواجد على منصّة التتويج ولكن ليس بهذه الطريقة".

في المقابل، كان شوماخر - الذي شق طريقه على نحوٍ عبقري منطلقًا من المركز العاشر ليصل إلى المركز الرابع في اللفة الافتتاحية - آخر من توقف من ركب الصدارة وعاد في المركز السادس، قبل أن يتقدم إلى المركز الرابع ويحاول الضغط على جيهان داروفالا أمامه.

لكن السائق الهندي نجح في الدفاع عن مركزه بشراسة في آخر لفتين ليحسم آخر مراكز منصة التتويج أمام الألماني.

وبذلك يتقلص الفارق بينه وبين إيلوت إلى 12 نقطة بالتوجه إلى السباق الأخير.

المركز الخامس ذهب إلى نيكيتا مازيبين أمام يوكي تسونودا وماركوس آرمسترونغ.

بينما أكمل كل من روبرت شفارتزمان، دان تكيتوم وجاك أيتكن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 32 58:24.004  
2   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 32 58:38.837 14.833
3   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 32 58:43.380 19.376
4   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 32 58:44.274 20.270
5   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 32 58:52.297 28.293
6   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 32 58:52.594 28.590
7   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 32 58:55.365 31.361
8   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 32 59:07.872 43.868
9   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 32 59:10.963 46.959
10   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 32 59:11.331 47.327
11   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 32 59:13.178 49.174
12   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 32 59:13.298 49.294
13   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 32 59:14.594 50.590
14   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 32 59:17.779 53.775
15   22   Italy تريدنت 32 59:17.820 53.816
16   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 32 59:19.961 55.957
17   14 France جوليانو أليزي Netherlands ام بي موتورسبورت 32 59:25.492 1:01.488
18   17 France ثيو بورشيه Germany اتش دبليو آي آي جي 32 59:25.843 1:01.839
19   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 32 59:27.090 1:03.086
20   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 32 59:29.580 1:05.576
21   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 32 59:30.760 1:06.756
22   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 32 59:40.023 1:16.019
فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين

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