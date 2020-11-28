فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز في البحرين وإيلوت يقلّص الفارق مع شوماخر في معركة اللقب

تمكّن البرازيلي دروغوفيتش من تجاوز إيلوت المنطلق أولًا عند المنعطف الأوّل، ما سمح له بإدارة وتيرته خلال المراحل الافتتاحية من السباق، كما منح ذلك سيارته "ام بي موتورسبورت" أفضلية إطارات تمكّن من تعزيزها لما تبقى من السباق.

وانطلق دروغوفيتش - الذي سبق وحقق فوزين بسباقين قصيرين في الفورمولا 2 - رفقة إيلوت على إطارات ميديوم الاختيارية، حيث نجح البرازيلي في البقاء على الحلبة لثلاث لفات إضافية قبل توقفه.

في هذه الأثناء، انشغل إيلوت ضمن معركة مع ماركوس آرمسترونغ وميك شوماخر، واللذين كانا على إطارات هارد، حيث تراجع البريطاني سائق فيرتوزي ريسينغ إلى المركز الرابع بحلول وقت توقفه في اللفة 12 من أصل 32.

وكان توقّف إيلوت بطيئًا، لكن وتيرته على إطارات هارد الجديدة كانت كفيلة بأن يعوّض تأخّره بل ويتجاوز دروغوفيتش إلى صدارة السباق مستفيدًا من انحراف غريمه عن المسار في لفة خروجه.

بيد أنّ دروغوفيتش استغل إطاراته الأجدد ليتجاوز إيلوت قبل 13 لفة من النهاية، كما تمكّن من توسيع فارق صدارته إلى 14.8 ثانية مع عبوره خط النهاية.

وتعقيبًا على فوزه قال دروغوفيتش: "لم أتوقع أن أتمتع بهذه الوتيرة. علمت أن لدينا فرصة للتواجد على منصّة التتويج ولكن ليس بهذه الطريقة".

في المقابل، كان شوماخر - الذي شق طريقه على نحوٍ عبقري منطلقًا من المركز العاشر ليصل إلى المركز الرابع في اللفة الافتتاحية - آخر من توقف من ركب الصدارة وعاد في المركز السادس، قبل أن يتقدم إلى المركز الرابع ويحاول الضغط على جيهان داروفالا أمامه.

لكن السائق الهندي نجح في الدفاع عن مركزه بشراسة في آخر لفتين ليحسم آخر مراكز منصة التتويج أمام الألماني.

وبذلك يتقلص الفارق بينه وبين إيلوت إلى 12 نقطة بالتوجه إلى السباق الأخير.

المركز الخامس ذهب إلى نيكيتا مازيبين أمام يوكي تسونودا وماركوس آرمسترونغ.

بينما أكمل كل من روبرت شفارتزمان، دان تكيتوم وجاك أيتكن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: