فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز بالسباق الرئيسي في موناكو ويوسع صدارته للترتيب

تمكن متصدر ترتيب البطولة - والذي انطلق من المركز الأول بالرغم من حادثته في التصفيات - من الحفاظ على رباطة جأشه أمام ضغط الفائز بسباق العام الماضي في موناكو ليسجل انتصارًا وسّع به صدارته لترتيب السائقين.

وعلى الرُغم من أن بورشير كان على بعد 0.3 ثانية من البرازيلي في بعض الأوقات، لكنه لم يتمكن من تجاوزه حتى مع دخول سيارة الأمان في مناسبتين.

ووسع دروغوفيتش صدارته للسباق إلى 3 ثوان في القسم الأول، قبل أن تدخل سيارة الأمان إثر اصطدام آموري كورديل بالحواجز في اللفة 19.

وتم استئناف السباق وهما في ذات المركزين، قبل أن تدخل سيارة الأمان مرة أخرى في اللفة 23 بعد ارتطام كليمينت نوفالاك بالحواجز بعد احتكاكه مع ليام لاوسون.

وبدت تلك فرصة أخرة لبورشير كي يحاول انتزاع الصدارة، لكن دورغوفيتش تمتع بوتيرة سريعة لصد هجوم غريمه وعبور العلم الشطرنجي أولًا.

بورشير اكتفى بالمركز الثاني أمام يوري فيبز الذي نجح بتجاوز جاك دوهان خلال فترة التوقفات.

المركز الخامس كان من نصيب إنزو فيتيبالدي أمام ماركوس آرمسترونغ ودينيس هاوغر.

فيما أكمل جيهان داروفالا، لوغان سارجينت ومارينو ساتو ترتيب المراكز العشرة الأولى.